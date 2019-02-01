В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... ФАП разваливается на части Жительница Симферопольского района Айше А. просит обратить внимание на проблему: «Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) на сегодняшний день вот в таком положении, обращались в сельский совет, в Луговскую ЦРКБ – все молчат. В селе Заречном проживает 572 ребёнка до 18 лет и общее количество населения более 3000. Медпункт просто необходим в таком селе, но не в таком плачевном состоянии. Температура в помещении, которое отапливается, +8 градусов, как в пещере. Пусть кажется, что проблема мелкая, подумаешь, какое-то село, но для нас это важно!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 516 от 15 февраля 2019 года Еще статьи: Говорят что... поликлинику будут штурмовать Говорят, что... разваливается здание школы Говорят, что... кинули на произвол судьбы Медицинский «конструктор» Уборка наполовину