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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Ялте цветники используют вместо урн

Жительница Южнобережья Елена П. возмущается: «При входе на Массандровский пляж жесть, с каждым днём мусор прибавляется. Кто-то ответственных в мэрии недавно назначал, а толку-то? И да, мусорного контейнера ни одного нет в зоне парковки. А администрация пляжа куда смотрит? Или если пару метров от входа на пляж, то всё, не нужно убирать ничего?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 516 от 15 февраля 2019 года

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Просмотров: 82 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:50

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