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Говорят, что... в Ялте цветники используют вместо урн

Жительница Южнобережья Елена П. возмущается: «При входе на Массандровский пляж жесть, с каждым днём мусор прибавляется. Кто-то ответственных в мэрии недавно назначал, а толку-то? И да, мусорного контейнера ни одного нет в зоне парковки. А администрация пляжа куда смотрит? Или если пару метров от входа на пляж, то всё, не нужно убирать ничего?»