В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на косе Беляус массово мрут утки Говорят, на берегу косы Беляус, которая всегда славилась чистейшей бирюзовой водой и светлым, почти белым песком, происходит нечто страшное. В Сети активно обсуждают происшествие, о котором сообщил очевидец. Мол, весь берег косы со стороны озера Донузлав, от начала до входа в озеро, усеян мертвыми утками. Птицы валяются везде: на берегу, в воде, на дороге, которая ведет на Песчаный карьер, что на входе в озеро. Мор случился недавно и по непонятной причине, еще неделю назад ничего подобного не наблюдалось. Люди напуганы. И их тревогу усугубляет то обстоятельство, что никаких официальных сообщений о каких-либо локальных экологических катастрофах не поступало. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 516 от 15 февраля 2019 года Еще статьи: Немцам предложат озеро Пляж длиной в 100 километров Беляус стал доступен Говорят, что... в озеро сливают «детскую неожиданность» Мойнаки: быть или не быть