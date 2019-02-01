В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... бомжи греются возле Вечного огня Говорят, в крымской столице появился новый пункт обогрева бездомных. Организован он по инициативе самих бездомных. Теперь в особо зябкие ночи бедолаги греются у Вечного огня. У наблюдавших эту картину благополучных и добропорядочных горожан к данному факту отношение двоякое. Некоторые высказывают резкий негатив, мол, памятники героям Великой Отечественной войны надо содержать в благоговейном порядке и чистоте. Но есть и такие, кто считает, что поскольку советские воины жили и умерли ради спасения жизни будущих поколений, то вполне логично, что и мемориал в их честь стал последней надеждой для тех, кто отчаялся. О том, кто прав, кто виноват, можно спорить долго... Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 516 от 15 февраля 2019 года Еще статьи: Говорят, что... в торговый бизнес включились бомжи Какая-то печальная история... 8 марта: Новая армия для Крыма В Керчи прошел праздничный парад по случаю 65-летия Великой Победы (ФОТО) Чей могила? Мое