Типичные проблемы

Что в Алуште не так и как это будут исправлять

Так называемые городские проблемы в Алуште мало чем отличаются от проблем в других крымских городах: свалки мусора, плохие дороги, неисправные лифты и ненадлежащее качество предоставления медицинских услуг. И это лишь малая часть, увы. На минувшей неделе глава Крыма Сергей Аксёнов провёл выездное совещание в Алуште. По его итогам мы решили сделать своего рода обзор: как планируют исправлять ситуацию местные власти и какие поручения дал алуштинским чиновникам и руководителям глава республики?

Только семь из двадцати восьми

Итак. Как было озвучено на совещании, в Алуште существует двадцать восемь не ликвидированных свалок, которые занимают площадь около десяти тысяч квадратных метров. И в этом году в бюджете города предусмотрены средства — три миллиона рублей — на ликвидацию только семи из них. Почему только семи? Дело в том, что семь свалок расположены на муниципальной земле, остальные — на частной. И, пожалуй, наиболее острая ситуация сложилась в Запрудном, где свалка, как считают специалисты, требует самой срочной ликвидации.

Ещё одна причина загрязненности города — работа частных региональных операторов, которые получают 20% прибыли за свои посреднические услуги.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Я готов вынести часть изменений в законодательстве на федеральный уровень. Прямо бегом готов внести следующие изменения, как можно быстрее. Первое — запретить посредническую деятельность в этом направлении. Потому что, что это получается, частная компания выигрывает, а государственную нанимают на субподряд. Я, честно говоря, не знаю, кто писал этот закон, кому мы должны спасибо сказать за такой замечательный его процесс, но, по-моему, это путь в никуда. Давайте просто мы определимся в данном случае, посреднические если они там какие-то забивали услуги, то ограничить их — 1,5-2% от прибыли, которые пойдут на оперативные, административные расходы. Всё, никаких других вопросов быть не должно».

В общем, руководство республики решение мусорного вопроса в городе не устроило, вот и было поручено очистить Алушту от свалок до начала курортного сезона. Также глава Крыма пообещал посодействовать властям города и взять данный вопрос под личный контроль.

Сергей Аксёнов:

«Надо зачистить. По городам надо убрать накопления, которые образовались, один раз нужно провести эту работу и впредь не допускать накопления в этих местах. Есть понимание, какая сумма нужна для вывоза всех накопленных отходов? До начала курортного сезона все накопления должны быть удалены».

Кроме того, в ходе совещания выяснилось, что в Алуште не хватает 15 машин для уборки мусора. На их приобретение необходимо 62 млн рублей. В бюджете же средства на это не предусмотрены...

Лифты и транспорт

Еще одна проблема в городе — лифты. Как было заявлено, в Алуште через год могут остановиться 97 подъемников, поскольку срок их эксплуатации превысит четверть века. Решением этого вопроса стало обращение республиканских властей в Правительство РФ за помощью в размере трёх миллиардов рублей на замену двух тысяч лифтов.

Озвучили на совещании вопросы транспортного сообщения в регионе.

Сергей Аксёнов:

«Транспортное сообщение должно быть такое, которое устроит всех жителей, проживающих непосредственно в этом регионе. То есть многие вещи касаются обыкновенной бюрократии либо излишних административных процедур, а в некоторых случаях — нежелания должностных лиц разбираться с конкретной ситуацией. То, что продажа билетов должна учитывать возможности продажи до Партенита и других населённых пунктов. Что транзитные автобусы, которые идут через Рыбачье, Солнечногорское, Приветное, точно так же должны забирать пассажиров, которые там есть. То есть много вопросов, на которые, я уверен, мы найдем варианты решений».

Получается, вопрос, как говорится, на контроле. Что же, посмотрим, как изменится данная ситуация.

Больницы и дороги

Помимо этого, в ближайшее время Алуштинскую центральную городскую больницу ожидает капитальный ремонт. Его планируют завершить в октябре текущего года. После чего ремонт планируется провести и в детской городской поликлинике. А для предоставления высокотехнологичной медицинской помощи, для городской больницы Алушты, как заявили на совещании местные власти, будет приобретён ангиограф.

Сергей Аксёнов:

«В сфере здравоохранения наблюдаются сложности, поскольку не хватает узких специалистов в регионах. Думаю, что совместными усилиями эта проблема будет сдвинута с мертвой точки. Сейчас начат ремонт в поликлинике, окончание планируется на октябрь 2019 года, однако приложим все усилия, чтобы завершить эту работу до начала курортного сезона».

Также на выездном совещании обсуждался вопрос реконструкции дороги Алушта — Судак.

Сергей Аксёнов:

«Она (реконструкция. — Ред.) планируется. Более трёх миллиардов рублей, можно сказать, поддержано правительством Российской Федерации на данное мероприятие. Дорога будет сделана, но вопрос в том, что нет возможности ее расширения». Глава республики уточнил, что только на нескольких отрезках есть возможность расширить эту дорогу.

По словам министра транспорта Республики Крым Сергея Карпова, также есть участки, которые требуют дополнительных инженерных работ. «При проектировании там обнаружился ряд сложных инженерных участков, где дорога обрушается. Оползни, особенно береговая часть», — сказал он. Карпов добавил, что в первую очередь предстоит провести берегоукрепительные и противооползневые работы. Без этого реконструкция всей дороги невозможна.