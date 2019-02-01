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СоциумПроблема

Бесконечное ожидание

Детсады строят, но нужно ещё больше

Почему очередь в симферопольские детсады не становится меньше?

Согласно отчётам республиканских и муниципальных властей, в Симферополе ежегодно увеличивается количество дошкольных учебных учреждений. Строятся новые детские сады, возвращаются из частной собственности в государственную старые, ещё советской постройки. Но, несмотря на все усилия, детсадовские группы по-прежнему переполнены, а очередь на поступление насчитывает не одну тысячу малышей.

Главное — успеть

Читатели «Крымского Телеграфа» регулярно обращаются к нам с просьбами разъяснить, что делать, если ребёнок вот уже несколько лет не может попасть в детсад: очередь то по записи, то электронная, то последовательность в ней смещается. В итоге некоторые малыши успевают достичь школьного возраста, так и не попав в детский сад.

Татьяна Сухина, заместитель главы администрации — начальник управления образования администрации Симферополя:

«Президент России Владимир Путин сказал о том, что дошкольные учебные учреждения должны быть доступны на 100% для детей от двух до семи лет. Симферопольская администрация продолжает работать над тем, чтобы обеспечить дошкольников местами в детских садах. Действительно, многое уже сделано, но каждый родитель думает о будущем и о возможностях для своего ребёнка. За последние несколько лет было возведено шесть модульных детсадов (часть на 100, часть на 120 мест). Три больших садика строятся в рамках федеральной целевой программы. Мы всё-таки очень надеемся, что в этом году они будут сданы в эксплуатацию. Уже подписан акт приёма-передачи дошкольного учреждения „Антошка“ по улице Ковыльной в микрорайоне Загородный. Назначен его руководитель, который скоро начнёт работу над документацией для получения лицензии».

В целом ситуация с местами в этом году следующая. В действующие детсады осенью смогут попасть 4,5 тысячи малышей. Согласно планам администрации, к началу осени откроются пять новых модульных детсадов, которые сейчас в процессе возведения. Это учреждения по проспекту Победы — на территории школы № 6, на улице Ростовской, в переулке Гавена, в микрорайоне Маршала Жукова и (впервые в истории Симферополя) в микрорайоне Петровская балка. В общей сложности модульные садики смогут принять 500 малышей. Таким образом, если всё пойдёт по плану, нынешнюю очередь удастся сократить на 5 тысяч человек. Правда, многие дети всё равно окажутся «за бортом» дошкольного образования, поскольку нынешний лист ожидания насчитывает 6,5 тысяч ребят в возрасте от трёх до семи лет. Плюс ещё 2,5 тысячи — дети от двух до трёх лет.

Татьяна Сухина:

«В существующей базе данных есть абсолютно все дети, начиная с двухлетнего возраста, чьи родители подали заявку на зачисление в дошкольное учреждение. Как правило, граждане ставят детей в очередь, как только получают свидетельство о рождении. И от этого очень многое зависит: чем раньше вы подадите заявку, тем больше шансов, что ребёнок вовремя попадёт в детский сад. Очень часто родители это не продумывают и ставят детей на очередь, уже когда приходит пора идти в дошкольное учреждение. Тогда попасть в садик своевременно, конечно, вряд ли получится».

Чем раньше подаётся заявка – тем больше шансов попасть в садик

Кто вне очереди?

Дошкольные учреждения Симферополя принимают воспитанников в возрасте старше двух лет. Но поставить малыша в очередь можно сразу после получения свидетельства о его рождении. Доступна и удалённая регистрация — с помощью сайта госуслуг. Однако заявку всё равно придётся подтвердить лично: в городском управлении образования или в многофункциональном центре.

Татьяна Курова, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Симферополя:

«Поставить ребёнка в очередь можно в управлении образования Симферопольской администрации по адресу: бульвар Франко, 25, каб. 313. Документы принимаются по понедельникам и четвергам. Родителю нужно иметь при себе свидетельство о рождении ребёнка, свой паспорт и СНИЛС. Как только малышу исполнится два года, он будет автоматически включён в базу данных и поставлен в очередь на зачисление в детский сад».

Много вопросов и нареканий у родителей вызывает специфика работы электронной очереди. Раньше с её помощью действительно можно было отслеживать, на каком месте ребёнок находится в листе ожидания. Но после того, как в 2017 году вышел новый модуль программы, родителям перестали показывать номер в очереди. Возможно, это было сделано для того, чтобы немного снизить градус общественного напряжения. Дело в том, что в Крым на работу приезжает множество госслужащих с материка. И согласно федеральному закону, у них есть приоритет на получение мест в детских садах. Это касается, прежде всего, военнослужащих и сотрудников ФСБ. В итоге за последние годы несколько тысяч приезжих детей были устроены в крымские детсады вне очереди, что существенно сместило последовательность. Разумеется, это вызвало шквал возмущений со стороны крымчан. Сейчас номер очереди посмотреть невозможно, так что и лишних вопросов не возникает.

Зато у родителей появилась возможность подать заявление на зачисление не в одно, а сразу в три дошкольных учреждения. То есть если ребёнок не попал в первый садик, он автоматически попадает на распределение во второй, а затем в третий. С одной стороны, это даёт больше возможностей хоть куда-нибудь устроить малыша. С другой — бывает, что альтернативные садики оказываются далековато не только от дома, но и от района, где живёт семья. Это усложняет доставку ребёнка в учебное учреждение. Разве что можно подать заявку в детсад, расположенный недалеко от места работы кого-нибудь из родителей.

Достойная альтернатива?

Итак, если заявка на зачисление не была подана сразу после рождения ребёнка, попасть в детский сад на сегодняшний день практически не представляется возможным. И если даже всё-таки удастся пристроить малыша, родители часто остаются недовольны. Достаточно ли внимания получает чадо, если группы в садиках переполнены и сотрудники разрываются, стараясь уследить за всеми?

На этом фоне небывалую популярность обрели частные детсады. Конечно, это удовольствие не из дешёвых, но что делать, если ребёнка некуда девать, а оба родителя работают? В итоге сейчас очередь в некоторые коммерческие садики даже больше, чем в муниципальные.

Виолетта Синеглазова, общественный деятель:

«Я не хочу сказать, что все частные садики плохие, но в большинстве случаев нет контроля за детьми. Кроме того, никто особо не следит за качеством питания и игрушек, за соблюдением техники безопасности, за состоянием помещений, в которых находятся дети. Например, из девяти частных детсадов, которые я успела посмотреть, только в одном мне показали договора с поставщиками и другую документацию. В связи с этим я склоняюсь к тому, что своего сына буду отдавать всё-таки в муниципальный садик. В них сейчас идут ремонты, есть квалифицированные работники, которые действительно занимаются с детьми. Больше контроля, в том числе качества питания. А этот аспект очень важен, ведь речь идёт о здоровье и будущем состоянии организма ребёнка».

Белла Добронравова
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 516 от 15 февраля 2019 года

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Просмотров: 117 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:45

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