Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Аттракцион неоправданной щедрости
Говорят, что... газ может рвануть в любо ...
Волшебная сказка про Феодосию
Волшебная сказка про Феодосию
Самый долгожданный проект года
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Вне законаСкандал

Горячая точка на карте Симферополя

Противостояние собственника ТЦ «КУБ» и властей продолжается

В прошлом номере (газета «Крымский ТелеграфЪ» № 515) мы рассказывали о ситуации, сложившейся вокруг планируемого властями сноса торгового центра «КУБ» в Симферополе. В частности, мы рассказали об аргументах собственника здания, отстаивающего сохранность здания и свои права в судах. Теперь мы побывали и на очередном судебном заседании а Арбитражном суде РК, и получили очередные аргументы собственника «КУБа», убеждённого в незаконности происходящего. Позиция же властей прежняя — снести и точка, ибо самострой...

Вопросы к комиссиям

Итак, как мы уже говорили, ситуация вкратце такова: власти крымская и городская настаивают, что «строение необходимо снести, поскольку оно возведено самовольно». Собственники же — ООО «Плаком» — в ответ представляют документы, свидетельствующие об обратном. На предыдущем судебном заседании (см. «КТ» № 515) представители «КУБа» ходатайствовали о привлечении к рассмотрению вопроса об оспаривании постановления о сносе, комиссии по демонтажу (сносу) самовольных построек администрации города Симферополя. Ведь руководствуясь, в том числе, её заключением власти приняли решение ликвидировать строение. А к соответствующему протоколу комиссии у собственника «КУБа» и его представителей в суде возник ряд вопросов. В том числе и к подлинности самого протокола, как говорят представители собственника. И на этот раз на заседании, где также присутствовал «Крымский ТелеграфЪ», ходатайство было удовлетворено Арбитражным судом Республики. Теперь вопросы по этой комиссии будут задавать и рассматривать уже непосредственно в суде. Однако суд отказал в назначении судебной технической экспертизе документа для установления срока давности (остается только догадываться, когда же протокол был изготовлен?).

Марк Квасников, представитель арендаторов «КУБа»:

«Считаем, что привлечение комиссии будет иметь существенное значение при разрешении данного спора. Суд будет выяснять на основании каких документов и в каком порядке принимались эти заключения».

Помимо заключения комиссии администрации города, суд намерен проверить выводы о самовольности объекта межведомственной правительственной комиссии Совета министров Крыма, которая также привлечена к участию в деле, как третье лицо.

Очередное заседание арбитражного суда республики назначено на 27 февраля.

Всё дело в списке?

Также, как оказалось, за минувших несколько месяцев в крымской судебной практике появилось несколько аналогичных дел о сносе так называемых самостроев, в которых суд встал на сторону собственников, хотя инициатива снести эти строения исходила, как и в случае с «КУБом», и от Совета министров РК, и от городской администрации. В частности, представитель собственника «КУБа» адвокат Александр Вольвач обратил внимание на случаи, имевшие место в Ялте. Там тоже и Совмин, и местные власти поставили на некоторых строениях «крест», заявили о их якобы незаконности, но суд Ялты и Верховный Суд Республики Крым в прошлом году (у «КТ» имеются копии соответствующих документов) сочли правильным не сносить эти объекты. Не смотря на «высшую волю». И, таким образом, из «списков Совмина», в которые власти некоторое время назад включили по каким-то причинам неугодные здания и сооружения, которые они хотят снести, некоторые объекты все же были исключены.

«Есть решения судов общей юрисдикции, которые вступили в законную силу, и согласно которым удовлетворены аналогичные требования граждан о признании решений органов власти незаконными — говорит представитель собственника „КУБа“ адвокат Вольвач. — Возникает вопрос: почему суды общей юрисдикции разобрались в ситуации, а арбитражные суды нарушают единообразие судебной практики? Кроме этого, говоря про тот самый „список Совмина“, нужно учитывать, что никакие нормативные акты которые принимают административным путём не могут привести к сносу здания! Оно может считаться самовольным только по решению суда. А у нас все документы, подтверждающие законность наших прав и законность объекта — есть! Поэтому ссылаться на список, говоря, что, дескать в нём есть строение, и поэтому его теперь нужно снести — неправильно. Наше строение просто пытаются признать незаконным задним числом, поскольку оно построено до создания в Крыму зон с особыми условиями использования территорий».

Что же касается судебного разбирательства, о котором мы говорили выше, то собственник «КУБа» комментирует ситуацию так: «Да, суд на этот раз нас услышал, пошел навстречу, одно ходатайство удовлетворили, но он всё равно не удовлетворил все требования и продолжает немотивированно отказывать в иных ходатайствах».

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» продолжает наблюдать за развитием событий и намерен проследить весь путь этой борьбы вместе с участниками этого «триллера».

Сергей ПОДОЛЬСКИЙ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 516 от 15 февраля 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 370 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:21

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2019 (44)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)
Сентябрь 2018 (81)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru