Горячая точка на карте Симферополя

Противостояние собственника ТЦ «КУБ» и властей продолжается

В прошлом номере (газета «Крымский ТелеграфЪ» № 515) мы рассказывали о ситуации, сложившейся вокруг планируемого властями сноса торгового центра «КУБ» в Симферополе. В частности, мы рассказали об аргументах собственника здания, отстаивающего сохранность здания и свои права в судах. Теперь мы побывали и на очередном судебном заседании а Арбитражном суде РК, и получили очередные аргументы собственника «КУБа», убеждённого в незаконности происходящего. Позиция же властей прежняя — снести и точка, ибо самострой...

Вопросы к комиссиям

Итак, как мы уже говорили, ситуация вкратце такова: власти крымская и городская настаивают, что «строение необходимо снести, поскольку оно возведено самовольно». Собственники же — ООО «Плаком» — в ответ представляют документы, свидетельствующие об обратном. На предыдущем судебном заседании (см. «КТ» № 515) представители «КУБа» ходатайствовали о привлечении к рассмотрению вопроса об оспаривании постановления о сносе, комиссии по демонтажу (сносу) самовольных построек администрации города Симферополя. Ведь руководствуясь, в том числе, её заключением власти приняли решение ликвидировать строение. А к соответствующему протоколу комиссии у собственника «КУБа» и его представителей в суде возник ряд вопросов. В том числе и к подлинности самого протокола, как говорят представители собственника. И на этот раз на заседании, где также присутствовал «Крымский ТелеграфЪ», ходатайство было удовлетворено Арбитражным судом Республики. Теперь вопросы по этой комиссии будут задавать и рассматривать уже непосредственно в суде. Однако суд отказал в назначении судебной технической экспертизе документа для установления срока давности (остается только догадываться, когда же протокол был изготовлен?).

Марк Квасников, представитель арендаторов «КУБа»:

«Считаем, что привлечение комиссии будет иметь существенное значение при разрешении данного спора. Суд будет выяснять на основании каких документов и в каком порядке принимались эти заключения».

Помимо заключения комиссии администрации города, суд намерен проверить выводы о самовольности объекта межведомственной правительственной комиссии Совета министров Крыма, которая также привлечена к участию в деле, как третье лицо.

Очередное заседание арбитражного суда республики назначено на 27 февраля.

Всё дело в списке?

Также, как оказалось, за минувших несколько месяцев в крымской судебной практике появилось несколько аналогичных дел о сносе так называемых самостроев, в которых суд встал на сторону собственников, хотя инициатива снести эти строения исходила, как и в случае с «КУБом», и от Совета министров РК, и от городской администрации. В частности, представитель собственника «КУБа» адвокат Александр Вольвач обратил внимание на случаи, имевшие место в Ялте. Там тоже и Совмин, и местные власти поставили на некоторых строениях «крест», заявили о их якобы незаконности, но суд Ялты и Верховный Суд Республики Крым в прошлом году (у «КТ» имеются копии соответствующих документов) сочли правильным не сносить эти объекты. Не смотря на «высшую волю». И, таким образом, из «списков Совмина», в которые власти некоторое время назад включили по каким-то причинам неугодные здания и сооружения, которые они хотят снести, некоторые объекты все же были исключены.

«Есть решения судов общей юрисдикции, которые вступили в законную силу, и согласно которым удовлетворены аналогичные требования граждан о признании решений органов власти незаконными — говорит представитель собственника „КУБа“ адвокат Вольвач. — Возникает вопрос: почему суды общей юрисдикции разобрались в ситуации, а арбитражные суды нарушают единообразие судебной практики? Кроме этого, говоря про тот самый „список Совмина“, нужно учитывать, что никакие нормативные акты которые принимают административным путём не могут привести к сносу здания! Оно может считаться самовольным только по решению суда. А у нас все документы, подтверждающие законность наших прав и законность объекта — есть! Поэтому ссылаться на список, говоря, что, дескать в нём есть строение, и поэтому его теперь нужно снести — неправильно. Наше строение просто пытаются признать незаконным задним числом, поскольку оно построено до создания в Крыму зон с особыми условиями использования территорий».

Что же касается судебного разбирательства, о котором мы говорили выше, то собственник «КУБа» комментирует ситуацию так: «Да, суд на этот раз нас услышал, пошел навстречу, одно ходатайство удовлетворили, но он всё равно не удовлетворил все требования и продолжает немотивированно отказывать в иных ходатайствах».

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» продолжает наблюдать за развитием событий и намерен проследить весь путь этой борьбы вместе с участниками этого «триллера».