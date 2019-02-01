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Платим, как платили

Проверка слуха об отмене взносов на капремонт многоквартирных домов

За последнюю пару недель редакция «Крымского телеграфа» получила большое количество звонков, писем и обращений на одну и ту же тему. Людей интересует вопрос: правда ли, что в Крыму отменили взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов? И вернут ли деньги тем, кто исправно платил все три года?

Откуда ноги растут

Трудно сказать, откуда вообще пошёл слух об отмене взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов и что способствовало столь стремительному его распространению среди жителей полуострова. Может быть, причиной стали специфические заголовки наших коллег, сбивающие с толку, если не вчитываться в основной текст. Например, такие: «За капремонт в Крыму платить больше не будем». При этом речь шла о том, что сумма взноса в новом году останется на уровне прошлого, а не об упразднении платежей.

Возможно, предположение об отмене программы родилось на фоне недовольства главы республики Сергея Аксёнова качеством работы регионального Фонда капремонта. У премьер-министра действительно есть много претензий к данной организации. В итоге он поручил министру жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрию Черняеву освободить от занимаемой должности руководителя регионального фонда Станислава Карпова, а заодно и его заместителей. «Нужно принять кадровые решения, работа фонда по всей республике уже никакой критике не поддается», — заявил Сергей Аксёнов, добавив, что проверкой деятельности организации в ближайшее время займётся Федеральная служба безопасности.

Ещё один повод для появления слуха — отсутствие квитанций на оплату взносов на капремонт в почтовых ящиках многих крымчан. Но тут дело не в отмене программы, а в халатном отношении к доставке платёжных документов. По словам начальника Инспекции по жилищному надзору РК Юлии Жуковой, многим гражданам квитанции доставляют не в почтовые ящики или лично в руки, а оставляют пачкой на подоконнике в подъезде. Или вовсе бросают на пол. Такую практику, по поручению главы Крыма, сейчас должны пресечь.

Как на самом деле?

Независимо от источника появления, информация об отмене взносов на капремонт — всего лишь слухи. Этот факт нам подтвердили в пресс-службе Регионального фонда капремонта многоквартирных домов РК.

«Взносы на капитальный ремонт нужно платить обязательно, — сообщили в ведомстве. — Фонды капитального ремонта (региональные операторы) работают во всех субъектах Российской Федерации, их деятельность регламентирована Жилищным кодексом, и Республика Крым — не исключение. Получив право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, граждане одновременно становятся и совладельцами части общедомовой собственности, которую они обязаны поддерживать в надлежащем состоянии. В том числе путём проведения капитального ремонта конструктивных элементов дома. Следовательно, уплата взносов является прямой обязанностью собственников жилья. Более того, именно полная и своевременная оплата является гарантией того, что работы по капитальному ремонту в вашем доме будут выполнены в срок и в полном объёме».

Чтобы окончательно развеять сомнения наших читателей, мы попросили Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК прокомментировать информацию, столь активно муссируемую общественностью. «В связи с изменениями в порядке финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, обязанностью собственников помещений стало уплачивать ежемесячные взносы. По этой причине появилась необходимость принятия на региональном уровне долгосрочной программы капремонта, — пояснили в министерстве. — Обязанность по уплате взносов установлена Жилищным кодексом РФ. Аналогичная позиция изложена в постановлении Конституционного суда России».

Иными словами, речь идёт о долгосрочной федеральной программе, которая не может быть отменена в отдельно взятом регионе. Даже если её исполнение далеко от идеального.

При этом законодательством предусмотрена система льгот для некоторых категорий граждан. Напомним, что к таковым относятся инвалиды общего заболевания I-II групп, семьи, имеющие ребёнка-инвалида, граждане, достигшие возраста 70-80 лет, граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Кстати, уже вступил в силу новый порядок, упрощающий процедуру назначения льгот на оплату капремонта. Теперь гражданам не надо предоставлять СНИЛС и документ на недвижимость, если она зарегистрирована в Едином госреестре. Эту информацию Министерство труда и социальной защиты РК получает самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. И ещё один важный нюанс: если вам начислена льгота, это не значит, что можно не платить за капремонт вовсе. Вы продолжаете делать взносы, а затем Фонд капремонта возвращает вам то, что причитается в соответствии с видом льготы. И ещё, собственники нескольких квартир могут получить льготу только по одной из них.

Цифры

Чтобы дополнительно подтвердить тот факт, что программа капремонта в Крыму продолжается, упомянем о некоторых планах фонда на 2019 год. На различные виды ремонтных работ в нынешнем отчётном периоде будет направлено 1,47 миллиарда рублей. На эти деньги планируется отремонтировать 272 многоквартирных дома. Как отметили в пресс-службе фонда, в основной перечень работ входит ремонт кровли, подвала, фасада, фундамента, восстановление или замена лифтов, внутридомовых инженерных сетей.

Больше всего многоквартирных домов в этом году будет отремонтировано в Красногвардейском районе. В список вошло 54 дома. На их ремонт Фонд капремонта предусмотрел средства в размере более 199 миллионов рублей.

Елена Юманова
Фото newsvostok.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 516 от 15 февраля 2019 года

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Просмотров: 51 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:24

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