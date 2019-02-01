Пятилетие как предлог

Симферополь стал на путь преображения?

Крымскую столицу нужно привести в порядок к праздничным мероприятиям, посвящённым пятой годовщине Крымской весны, которые начнутся 20 февраля. Такое распоряжение дал глава республики Сергей Аксёнов. Перед муниципальными властями поставлены конкретные задачи: обеспечить надлежащее санитарное состояние улиц, их праздничное оформление, тщательно убрать на площади Ленина, площади перед зданием Государственного совета, а также на территории возле памятника Ополчению всех времён. Между тем, коммунальные службы уже изменили подход к уборке улиц: стало больше дворников, больше техники, так что, по крайней мере, центральная часть столицы заметно преобразилась. И это не единственные перемены, которые принесло с собой новое руководство города.

Подземные переходы

Сенсацией прошлой недели стал ремонт одной из «подземок» на площади Куйбышева. А точнее тот факт, что из-под земли ликвидировали все торговые павильоны. Сейчас силами МУП «Метроград» в переходе подшпаклёваны стены и потолок, здесь полностью заменят электропроводку, установят новое освещение, на стенах положат плитку, а на полу — новое асфальтовое покрытие.

Как вы помните, после вступления в должность глава администрации Симферополя Наталья Маленко сообщила о намерении вынести торговлю из-под земли в более подходящие для этого места, освободив тем самым пространство «подземок» для пешеходов. В общей сложности на балансе у «Метрограда» состоит 18 подземных переходов. Торговля ведётся в восьми из них, а всего под землёй находится около 600 коммерческих объектов. Пока ликвидировано лишь одиннадцать из них, но, судя по всему, это только начало. На сегодняшний день «Метроград» заказал обследование трёх переходов: на площади Куйбышева, площади Советской и по проспекту Кирова. Оно необходимо для проведения в дальнейшем ремонтных или реставрационных работ.

Между тем, внимания коммунальных служб требуют не только переходы центральной части столицы, но и те, что ближе к спальным районам. В частности, «подземка» на улице Ракетной почти весь прошлый месяц простояла в затопленном состоянии. Из-за этого местные жители были вынуждены перелезать через забор и ходить по рельсам, чтобы попасть на улицу Киевскую. Сейчас коммунальщики откачали воду и привели переход в рабочее состояние. Однако, судя по всему, проблема решена лишь временно. Дело в том, что переход на Ракетной заливает регулярно, после чего вода там стоит по несколько дней, делая тоннель недоступным для пешеходов. В городской администрации поясняют, что всё дело в грунтовых водах, которые постоянно подтапливают проход. На данный момент коммунальные службы ведут поиски решения многолетней проблемы.

Нестационарная торговля

Продолжая тему переноса торговых объектов, надо сказать, что администрация Симферополя намерена выработать новый единый подход к размещению НТО.

«У нас нет цели прервать взаимоотношения с их владельцами, — комментирует глава Симферопольской администрации Наталья Маленко. — Мы хотим заключить договор о сотрудничестве до 31 декабря 2020 года, чтобы и у предпринимателей, и у нас было время привести местоположения НТО в соответствие с обликом крымской столицы. Сегодня есть поручение главы республики. Мы хотим навести порядок и вместе с владельцами торговых объектов выработать определённые правила их работы. Это позволит горожанам приобретать в удобных для них местах качественную продукцию крымского производителя — я акцентирую на этом внимание, а город наконец сможет получить достойный столицы облик. Сейчас он грустный».

Администрация составила карту-схему размещения НТО, которая наглядно показывает, что сейчас практически все объекты расположены в центре города: в районе крупных универмагов и рынков, на остановках общественного транспорта. А там, где они действительно нужны, например в жилых спальных массивах, их нет. Помимо этого, много вопросов вызывает внешний вид торговых объектов — очень уж он, как выразились в администрации, «не столичный».

Словом, нынешняя картина более-менее ясна, но какой будет дальнейшая судьба симферопольских НТО, по-прежнему до конца не понятно. Администрация продлила договоры только с владельцами законно установленных нестационарных торговых объектов и лишь до конца текущего года. «Есть НТО, которые стоят совершенно законно, но по той или иной причине они не удовлетворяют администрацию, — поясняет Наталья Маленко. — Может быть, НТО стоит на проходной части, на тротуаре, может, их очень много размещено в одном месте, может, внешний вид не соответствует облику города. С такими предпринимателями мы продлили около 70 договоров, но всего на год, чтобы в течение этого времени понять, как будет дальше вестись работа».

Освещение

Мы уже писали о том, что, по официальным данным, освещение отсутствует на трёх сотнях симферопольских улиц. Чтобы улучшить статистику хотя бы отчасти, правительство республики выделило 100 млн руб. на установку фонарей, замену лампочек и другие необходимые работы. Средства уже начали осваивать: за прошлую неделю работники муниципального предприятия «Город» обновили уличное освещение на 30 столичных улицах.

«Заменили лампы и пускорегулирующую аппаратуру на объектах наружного освещения, — рассказывает директор МБУ „Город“ Николай Коновалов. — В частности, мы заменили 228 ламп на улицах Бела Куна, Серова, Дзержинского, Крылова, Тарабукина, Досычева, Беспалова и других. По ряду адресов также произведена установка новой пускорегулирующей аппаратуры, с помощью которой осуществляется запуск и поддержание работы источника освещения. Кроме того, была выполнена установка плафонов на светильники, подключение кабельной линии, монтаж и восстановление изоляции кабеля на улице Яблочкова. На улице Самохвалова заменены провода и аварийные опоры. Также мы восстановили оборвавшиеся провода на пяти пролётах улиц Кржижановского, Марка Донского, Железнодорожной и Беспалова. Была выполнена обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач: зелёные насаждения под воздушными линиями представляют угрозу для бесперебойной передачи электроэнергии, особенно в черте населённого пункта. Ветви, представляющие угрозу, спиливаются, при этом дерево сохраняется».

Обрезка деревьев

А вот что в Симферополе не меняется, так это подход к обрезке деревьев. Работники МБУ «Город» приступили к плановым работам по содержанию зелёных насаждений и уже успели обрезать и спилить почти 40 деревьев и 400 кустарников, оставляя трёхметровые пни, практически лишённые веток. По всей видимости, этот подход признан наиболее подходящим и будет использоваться и впредь.

«С учётом сезонного фактора в настоящее время основной упор делаем на санитарно-формовочную обрезку деревьев, также подрезаем кустарники и вычищаем поросль. Параллельно проводим снос аварийных деревьев согласно порубочным билетам, — рассказывает Николай Коновалов. — После завершения работ была организована погрузка и вывоз веток и порубочных остатков. В целом в этом году мы получили разрешение на снос около 300 аварийных деревьев и на санитарную обрезку более 2 000 зелёных насаждений».

Гражданская позиция

В Симферополе стартовало голосование, цель которого — выбрать общественные территории для благоустройства в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Оно продлится до 26 февраля, так что ещё не поздно внести свою лепту. Проголосовать за одну из 11 столичных территорий можно на сайте Общественного совета Симферополя. Администрация, в числе прочих, предлагает следующие варианты: скверы «Крымской весны» (ул. Киевская) и имени Сергея Радонежского (перекрёсток улиц Жуковского и Карла Маркса), общественные территории микрорайонов «Белое-4», Марьино и «Фонтаны», улицу Маршала Жукова. Полный перечень территорий опубликован на сайте администрации крымской столицы.

«По итогам рейтингового голосования будет определена территория, которая войдёт в план финансирования на 2020-2021 годы, — поясняет начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Эльвира Евтухова. — Средства на реализацию проекта будут выделяться из федерального бюджета через Министерство строительства и архитектуры республики».

Администрация интересуется мнением граждан и по ещё одному вопросу: департамент труда и социальной защиты населения проведёт исследование удовлетворенности инвалидов и маломобильных групп населения уровнем доступности объектов торговли и общественного питания в Симферополе.

«Анкетирование проводится для получения объективной и всесторонней оценки реальной ситуации в части обеспечения доступности для различных групп населения на объектах потребительского рынка, — поясняет начальник департамента Диана Фератова. — Ответы участников анкетирования будут способствовать выработке эффективных решений в данной области. Опрос будет анонимным и продлится до 1 марта 2019 года».