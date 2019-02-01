Пропадают пальмы и колонны

На ЮБК угроза растениям от долгоносиков, а в Керчи всполошились из-за культурного наследия

Картина этой недели была бы не полной без, признаемся, неприятных новостей с Южного берега Крыма, где из-за насекомых-вредителей угроза нависла над всеми видами пальм. Да и без керченского недоразумения с исчезновением знаменитых античных колонн на горе Митридат, которые давно стали одним из повсеместно узнаваемых символов этого города.

Эпидемия пришла из Сочи

Пальмы на ЮБК — настоящая визитная карточка этого региона полуострова. Ну, вот вы, уважаемый читатель, можете себе представить, например, Ялту без пальм?.. Но теперь им грозит смертельная опасность. Причём, как говорят специалисты, всем видам пальм. Дело в том, что на Южном берегу Крыма уже некоторое время «орудуют» опасные насекомые-вредители — красные пальмовые долгоносики. Родина этого вредителя — Африка, где пальмы произрастают в изобилии, сообщает пресс-служба Алупкинского дворцово-паркового заповедника. Но как эти пальмовые долгоносики оказались в Крыму? Специалисты считают, что истоки возникновения «эпидемии долгоносиков» на Южном берегу Крыма нужно искать в событиях пятилетней давности. А именно — период после проведения Олимпиады в Сочи. Тогда, дескать, больные пальмы для благоустройства территории города перед сочинской Олимпиадой предположительно были завезены из Италии (а в Италию, соответственно, привезены были из Африки). Потом, как сообщается, эти пальмы, не вызывавшие почему-то никаких подозрений и контролирующих инстанций, были отправлены в Крым. Вот тогда и началось распространение вредителя-долгоносика на ЮБК. Есть, при этом, сведения, что изначально на полуострове высадка пальм, заражённых вредителями, началась на границе Алупки и Симеиза. И сейчас в данных населенных пунктах наблюдается массовая гибель давно живущих там китайских веерных пальм.

Также, теперь, когда угроза южнобережным растениям стала полностью очевидна, а учёные определили причину гибели пальм, профильные специалисты Никитского ботанического сада рекомендуют удалять погибшие растения во избежание распространения вредителя, так как, если этого не делать, под угрозой гибели окажутся все пальмы на ЮБК.

Возвращаясь к уже известным жертвам нашествия вредителей-долгоносиков, нужно отметить огромную потерю — гибель целой аллеи пальм в Алупке, в одном из самых красивых её мест — парке-памятнике садово-паркового искусства «Алупкинский». «Эти события послужили причиной удаления погибших экземпляров китайских веерных пальм на основании разрешения № 66 от 17 января 2019 года, выданного Министерством экологии и природных ресурсов РК», — сообщают местные журналисты. Теперь там вместо пальм будут розы... Тоже красиво, но уже совсем другой вид... Решение о поэтапной реконструкции Пальмовой аллеи было принято по итогам методсовета в Алупкинском дворцово-парково музее-заповеднике. Как сообщается: «в рамках реконструкции на территории Пальмовой аллеи будут высажены плетистые розы на период 2-3 года».

Столько же времени профильные специалисты Никитского ботанического сада будут изучать жизненный цикл опасного для крымских пальм вредителя и, как сообщается, разрабатывать методы борьбы с ними. И только потом «на последнем этапе реконструкции Пальмовой аллеи новые экземпляры пальм смогут вновь радовать гостей парка».

Будем надеяться, что эти самые долгоносики всё же не полностью уничтожат пальмы на ЮБК, иначе ждать восстановления привычного облика региона придётся ждать очень долго.

Отправили в лапидарий

Также мы решили обратить внимание на происходящее в Керчи. Точнее, на горе Митридат. Как уже рассказывал «Крымский ТелеграфЪ» там некоторое время назад было замечено аварийное состояние знаменитого памятника — фрагменты колоннады на объекте культурного наследия регионального значения «Пританей, II в. до н.э.» (одна из самых известных визитных карточек города) стали крениться и возникла угроза из обрушения. Поэтому колонны подпёрли какими-то «временными палками». Но несколько дней назад эти колонны... исчезли. И началось. «Украли! Упали! Разрушили!» — какими только слухами не заполнился интернет в минувшие дни. Но, как оказалось, фрагменты колоннады в Керчи были демонтированы 12 февраля для проведения их реставрации. Об этом, в частности, сообщила гендиректор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. «Срочные меры были предприняты в связи с прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию основной конструкции памятника, а также безопасности пребывания людей в его пределах. В настоящее время ведутся подготовительные работы для проведения реставрационных мероприятий», — заявила она. Умрихина также отметила, что с учетом значимости памятника, «являющегося визитной карточкой Керчи и Крыма, министерство культуры и государственный комитет по охране культурного наследия РК готовы содействовать проведению реставрации объекта культурного наследия». Кроме этого, комментируя ситуацию, глава Госкомнаследия Крыма Сергей Ефимов в комментарии крымскому радио, рассказал, что плановую реставрацию колонн планируется завершить к началу лета этого года. К началу массового туристического сезона, надо полагать.

Но где же сейчас находятся фрагменты знаменитой колоннады? Оказывается, в лапидарии музея-заповедника, где сообщили журналистам, что их реставрацией будет заниматься художник-реставратор высшей категории Нина Кучеревская.