Калейдоскоп событий

Успех крымской художницы в Америке, страдания крымчанки в Сирии, спекуляции на теме Керченского пролива

На этой неделе западные СМИ в связи с Крымом рассказывали о победе мастера песочной анимации, об очередных возможных санкциях и о сирийских беженцах, среди которых была жительница полуострова...

Крымская звезда в Америке

Крымская художница, мастер песочной анимации Ксения Симонова вышла в финал чемпионского сезона шоу America’s Got Talent на телеканале NBC. Для этого сезона шоу талантов, проводящегося в США, были отобраны 50 победителей или финалистов аналогичных проектов из разных стран. Из них в финал вышли лишь десять. Финалистов выбирают двумя способами: с помощью золотой кнопки, которую один раз за выпуск могут нажать члены жюри или ведущий, и методом закрытого голосования среди зрителей. Симонова стала финалисткой благодаря ведущему Терри Крюсу. На отборочном эфире участница шоу, известная своими рисунками на песке, показала историю «Не опоздай» — о ребенке, который вырос, стал знаменитым художником и забыл своих родителей. После её великолепного выступления ведущий нажал золотую кнопку. После этого шоу (ещё до финала!) Симонова стала «звездой» в Америке, видео её выступления на интернет-странице телеканала посмотрело уже более 35 миллионов человек. Пожалуй, никто из крымчан прежде не добивался подобных успехов за океаном.

Выгодное Западу ЧП

ЧП в Керченском проливе в конце прошлого года, когда украинские военные корабли незаконно вторглись в воды России и были остановлены российскими военными, выгодно Западу во многих отношениях. Но всё это иначе, как шантажом, не назовёшь. Вот и на этот раз последствия ЧП хотят перевести в «экономическую плоскость». Публикация Financial Times о том, что «США и ЕС близки к введению санкций из-за инцидента в Керченском проливе», вызвала на минувшей неделе обвал курса рубля. Доллары начали скупать иностранные инвесторы, для которых тема санкций остается самой болезненной при инвестировании в рублевые активы. «Торги на Московской бирже открылись привычным ослаблением американской валюты, но в 20:03 ситуация кардинально изменилась. В течение всего нескольких минут курс взлетел на 74 коп., до уровня 66,26 руб./$», — сообщают финансовые аналитики. Конечно, на момент выхода этого номера газеты и курсы валют, и комментарии происходящего могут измениться не раз. Но случай — весьма показательный.

Медаль в честь пятилетия

На полуострове решили по-особому встретить пятилетие присоединения Крыма к России. В частности, парламент Крыма заказал изготовление 500 медалей в честь этой годовщины, выпуск которых обойдётся бюджету в 407 тысяч рублей. Медали получат те, кто участвовал в проведении референдума в 2014 году. Её кавалерами могут стать граждане России, иностранцы и лица без гражданства. В Положении о награде подчеркивается, что кандидатуры к награждению медалью выдвигают глава Республики Крым, спикер крымского парламента, члены президиума Госсовета, а также коллективы организаций. Награды изготовят из медно-цинкового сплава, к ним будут выдаваться специальные удостоверения. На лицевой части будут изображены мужчина и женщина на фоне парламента Крыма, а также выгравирована надпись «Крым с Россией», а на оборотной стороне будет надпись «В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014-2019» и изображение грифона. Медали должны успеть изготовить до 15 марта.

Приехать в Сирию и бежать...

Репортаж с сайта AFP о сирийских беженцах, опубликованный несколько дней назад, напрямую не связан с Крымом, но в нём есть один интересный момент. Точнее трагический. Дело в том, что, рассказывая о сотнях беженцев из регионов Сирии, где «имеют влияние США», журналисты упоминают о судьбе женщины из Крыма. «Годы войны, лишений, постоянная стрельба и столбы серого дыма под небом, которое, кажется, навсегда окрасилось в цвет крови...» — вот такие пассажи содержатся в статье, рассказывающей о бедах людей в горячей точке. Описывается и лагерь беженцев: «Полдюжины новоприбывших были взрослыми мужчинами. Остальные — женщины, тяжело дышащие после долгого пути из Багуза, и маленькие дети с грязными волосами». Здесь журналисты и встретили крымчанку: «34-летняя женщина из Крыма разорвала куски хлеба, чтобы отдать их троим детям. Она сказала, что её имя Умм и она приехала в Сирию пять лет назад, после развода с мужем. Там она снова вышла замуж, родила детей. „Теперь они без отца“, — сказала она AFP на ломаном арабском языке, ее голос дрожал...»