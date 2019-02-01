Овеянная легендами

На восстановление Максимовой дачи в Севастополе могут потратить 600 млн руб.

Это место, расположенное между улицами генералов Острякова и Мельника, в районе Хомутовой балки, очень популярно у севастопольцев. Сюда часто приезжают, например, на шашлыки или просто погулять, подышать свежим воздухом. И не только в наши дни. Ещё более ста лет назад на Максимовой даче был любимый многими горожанами удивительный парк. Также с Максимовой дачей и её хозяином связано множество легенд. Связано и множество историй, зачастую — трагических. Исторический объект, за сто лет много раз менявший «социальное назначение», ставший во времена СССР памятником архитектуры местного значения, оказался в полном упадке. Теперь у него появился шанс возродиться.

Разговоры и дела

Признаться, от оригинального ландшафтного комплекса Максимовой дачи нынче осталось хорошо если процентов 10. Время, война, бесхозяйственность, вандализм... Теперь можно только догадываться, как выглядело это место прежде, во времена своего расцвета. Но можно попытаться хотя бы привести в порядок часть комплекса. Да и разговоры в Севастополе идут об этом уже не первый год. И вот теперь, похоже, от разговоров перейдут к делу. Не сразу, конечно, но надежда на позитивные перемены есть.

Дело в том, что несколько дней назад, побывав на объекте и комментируя возможность полноценного возрождения рекреационного комплекса Максимовой дачи (прямо на месте состоялось обсуждение концепции благоустройства территории), губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал учесть мнение общественности при создании проекта её реконструкции. «Мы только в начале большого пути по восстановлению Максимовой дачи, мы разрабатываем концепцию и сейчас договорились учесть мнение жителей города. В течение 1-1,5 месяцев мы будем принимать предложения к проекту концепции, который разработан, постараемся и учтем все пожелания. Тут очень много памятников истории, особо охраняемая природная территория, это знаковое место, любимое жителями города», — сказал Овсянников. Также губернатор отметил, что существующая концепция в ближайшее время будет опубликована на сайте правительства, чтобы все желающие могли с ней ознакомиться. Далее будет проектирование, ну а приступить к реконструкции можно будет в 2020 году. Финансировать же проект планируется из федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, где уже на это предварительно заложено 600 млн рублей. Собственно, возвращаясь к мысли о разговорах и делах: учитывая большое количество исторических объектов на Максимовой даче, ее благоустройство может растянуться на несколько лет. Поэтому и говорить о сроках окончания работ пока рано.

По фамилии хозяина

Максимова дача получила своё название по фамилии своего первого хозяина — севастопольского городского головы Алексея Максимова (занимал этот пост с 1901 по 1908 год). Это был человек многих талантов, весьма амбициозный, судя по всему, и довольно успешный. До поры до времени... История его такова.

Отец будущего городского головы Севастополя 24 года был волостным писарем, а сам Алексей Максимов поначалу работал чернорабочим на стройках в Николаеве. Дослужился до десятника, а потом очень удачно женился на дочери купца первой гильдии, подрядчика и мецената, судовладельца и судостроителя. Карьера Максимова стремительно шла вверх. Он получал выгодные государственные контракты (к примеру, подряд на строительство крупнейшего на Чёрном море Александровского дока и на дом Главного командира Черноморского флота), дважды избирался городским головой Севастополя, стал потомственным почётным гражданином этого города. Также был меценатом, попечителем учебных заведений, давал беспроцентные ссуды малоимущим севастопольцам, содержал в городской больнице «именную» койку, лечение на которой осуществлялось за счёт Максимова, восстанавливал храмы...

Неприятности у Максимова начались в 1905 году, когда в Севастополе вспыхнул бунт: лейтенант Шмидт, крейсер «Очаков» — всё это было именно тогда. В итоге, после долгих разбирательств, городского голову, которому центральная власть вменяла чуть ли не сговор с революционерами, решением министра внутренних дел и шефа жандармов П. А. Столыпина отстранили от должности. Рассматривался вопрос о его выселении из Севастополя и конфискации имущества. Каков конец блестящей карьеры!.. Максимов тяжело переживал и в августе 1908 года умер от инсульта. С его смертью связана одна из городских легенд. Дескать, совершил самоубийство. Но, судя по всему, таки нет. Дело в том, что имеется документ, выписка из церковной книги, откуда следует, что Алексея Максимова отпевали в храме, чего с самоубийцей священники, конечно, не могли бы сделать.

Похоронили же его на городском кладбище (современная ул. Пожарова) в фамильном склепе. Рядом со склепом находятся могилы и других членов семьи Максимова. Во времена советской власти склеп был разграблен. В 2007 году по инициативе горожан его восстановили, останки, разбросанные по склепу, собрали и перезахоронили. Но через год гробницу снова вскрыли, а гроб взломали... Наверное, снова ценности искали.

Кстати, о ценностях. С ними тоже связана устойчивая городская легенда. Мол, спрятал клад где-то на Максимовой даче бывший городской голова. Искали тот клад многие, много раз. И в двадцатые годы прошлого века, и после Великой Отечественной, и в украинское времена. Сведений о том, что нашли, — нет.

Построил, чтобы скрыть следы?

Известно, что для создания ансамбля Максимовой дачи (усадебный комплекс с природным парком) Алексей Максимов привлёк талантливого архитектора Валентина Фельдмана, который более всего известен как соавтор знаменитого севастопольского Памятника затопленным кораблям. Периодически хозяин Максимовой дачи с семьёй жил здесь (главный же адрес городского головы Севастополя в начале XX века был на нынешней площади Суворова, дом градоначальника там не сохранился). Есть и несколько семейных фотографий, подтверждающих это.

Из описаний очевидцев, работ историков и исследований краеведов известно, что в парке, сделанном «под древность, словно часть Херсонеса», на склонах были выложены подпорные стенки, устроены каменные ниши, скамейки, лестницы, пещеры, спроектирована и реализована выдающаяся гидросистема, вода по которой поставлялась из нескольких десятков родников в системы полива, в фонтаны и пруды. Кстати, вход в парк был бесплатным, что добавляло ему популярности у горожан.

С созданием Максимовой дачи связана ещё одна местная легенда. Причём появившаяся давным-давно. Якобы дача построена для того, чтобы скрыть обман: Максимов добывал здесь камень для севастопольских строек, а в смету записывал другие стройматериалы, более дорогостоящие, а потом, чтобы скрыть следы карьера, устроил парк. Многие «максимоведы» в наши дни нещадно критикуют эту легенду — дескать, документов никаких подтверждающих нет — но в принципе подобные схемы вполне имеют место быть, как говорится. И распространены даже и в наше время.

Революция, детдом, война...

После 1917 года эта местность стала пользоваться дурной славой. Ведь сюда, на окраину города (в то время это была именно дальняя окраина) привозили для казни людей. Тут были массовые расстрелы сначала отдельных офицеров и зажиточных севастопольцев, потом вообще любых «белогвардейцев» и «неугодных» жителей Севастополя.

А потом на Максимовой даче устроили детский дом (вчерашние беспризорники особенно усердно искали сокровища Максимова и обнаружили множество реальных подземных ходов в этой местности). А после детдома — коммуну «Безбожник», санаторий, сельхоз-питомник.

Когда началась Великая Отечественная война и Севастополь осадили гитлеровцы, Максимова дача находилась в зоне тылового рубежа СОР. На ее территории работал военно-морской госпиталь, в усадьбе расположились редакция и типография газеты Приморской армии «За Родину». В одном из помещений бывшего дома Максимова действовал пункт круглосуточного приема сообщений Совинформбюро. Недалеко от дачи находились и советские батареи, что стало причиной нанесения по району Хомутовой балки постоянных бомбовых и артиллерийских ударов. Они причинили парку и усадьбе большие повреждения. 29 июня 1942 года немцы захватили Максимову дачу. На следующий день по приказу немецкого командования местные жители, прятавшиеся в штольне напротив корпуса бывшего санатория, построились во внутреннем дворе усадьбы. Немцы разделили их на две группы. Женщин с детьми отвели в сторону, а мужчин заставили собирать в парке убитых бойцов и хоронить в братской могиле... Обнаружив раненых солдат, немцы отправляли их в общую колонну военнопленных, которая несколько дней двигалась со стороны 35-й батареи в сторону города. Моряков, как правило, расстреливали на месте. Сегодня никто не может сказать, сколько безымянных захоронений наших солдат и командиров разбросано по урочищу.

Что в концепции?

По идее, на Максимовой даче должен появиться «облагороженный» ландшафтный парк, где будут сохранены и воссозданы исторические объекты. Концепцию благоустройства сделала компания «Гуар», которая занимается реставрацией севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого, а также намерена реставрировать драматический театр им. А. В. Луначарского в Севастополе. Согласно представленной губернатору города концепции, территория Максимовой дачи разбита на три зоны: рекреационную, историческую и хозяйственную. Здесь планируется воссоздать исторические здания, однако пока остается открытым вопрос о том, оставить ли их в том виде, как они сохранились до наших дней, и законсервировать или же придать им первоначальный вид. И это один из главных вопросов, который может активно обсуждаться с участием общественности.