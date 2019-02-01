И вновь сигнал тревоги

Наши мастера могут не получить приглашение от МОК на Олимпиаду

Сегодня, когда в разгаре серия чемпионатов мира и Европы по зимним видам спорта, мы говорим о тревожной ситуации в связи с участием сборной России в Играх XXXII Олимпиады в Токио, которые стартуют 24 июля 2020 года. И тревогу бьёт не кто-нибудь, а сам президент РУСАДА (Российского антидопингового агентства) Юрий Ганус. Ведь наши мастера могут не получить приглашение от МОК принять участие в этом всемирном спортивном форуме.

Страшные цифры

Читатели нашего еженедельника, думаем, ещё не забыли о недавних переговорах между ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством) и РУСАДА, что последние до 30 июня нынешнего года должны отправить в Монреаль из опечатанной Следственным комитетом Московской антидопинговой лаборатории все подозрительные, по мнению «вадовцев», замороженные допинг-пробы для очередной проверки. Ведь получив в своё распоряжение электронные материалы, они подозрительными посчитали 2800 случаев (!) за период 2011-2015 гг. Таким образом, в РУСАДА, кстати не имевшем к Московской лаборатории никакого отношения, должны поторопиться как можно быстрее передать все затребованные допинг-пробы в Канаду. А ведь на всю эту весьма трудную процедуру остается чуть больше четырёх месяцев. В общем, опять наш спорт втягивается в скандал, которому, честно говоря, счастливого конца пока не наблюдается. Но спортивная жизнь на международной арене продолжается, и наши мастера в ней, к счастью, выглядят весьма впечатляюще.

Впервые первые!

Отличный подарок российским поклонникам сноуборда и фристайла преподнесли наши «сорвиголовы», как величают мастеров этих олимпийских видов спорта. Днями они вернулись с третьего совместного чемпионата мира, который девять дней проходил в американском штате Юта, в городе Парк-Сити и в курортных местечках Дир-Вэлли и Солитуде. Здесь спортсмены должны были разыграть 28 комплектов медалей: 12 в сноуборде, 14 во фристайле, две в смешанных командных дисциплинах в сноуборд-кроссе и в акробатике. Но, увы, три дисциплины из-за сильного снегопада, а затем и ударивших морозов под тридцать градусов провести не удалось. И в наградном сейфе организаторов чемпионата остались не востребованными медали, предназначенные для дамского слоупстайла, мужского и женского биг-эйра в сноуборде.

Ну, а когда состязания завершились и были подведены их итоги, то была зафиксирована сенсация. Впервые в истории общекомандную победу отпраздновала сборная России, завоевавшая 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Наши парни и девушки опередили постоянных фаворитов этих видов спорта, которые много лет доминировали на зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира: швейцарцев (3 + 1 + 3), американцев и французов (по 3 + 1 + 2), канадцев (2 + 1 + 2), австралийцев (1 + 2 + 0).

Успех нашей сборной принесли слаломисты-сноубордисты и акробаты-фристайлисты. Героем американских стартов стал 19-летний россиянин Дмитрий Логинов, завоевавший титулы чемпиона мира в параллельных слаломе и гигантском слаломе. Это явилось неожиданностью не только для его зарубежных соперников, но и для тренеров и руководителей нашей сборной. Чуть-чуть не дотянула до награды высшего достоинства, довольствовавшись «серебром» в параллельном гигантском слаломе, Наталья Соболева. В свою очередь наши акробаты собрали весь «бант наград». Максим Буров стал чемпионом мира в индивидуальных прыжках среди мужчин, а его землячка из Ярославля Любовь Никитина — второй среди женщин. А затем Максим, Люба и её супруг Станислав Никитин, объединившись в смешанную команду, уверенно лидировали в прыжках. Но в финале падение на приземлении Станислава отбросило россиян с первого на четвёртое место, и только великолепный заключительный прыжок вывел россиян на бронзовую ступеньку пьедестала почёта.

Вторые, но... седьмые

Только не подумайте, что слова, вынесенные в подзаголовок, абракадабра. Увы, сейчас таковой общекомандный зачёт на чемпионатах мира, где главный показатель при определении итогового места не общее количество завоёванных медалей, а только количество «золота».

Так вот, на завершившемся чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходившем на скоростном конькобежном овале германского Инцеля, вне конкуренции вновь были голландцы, завоевавшие 16 медалей различного достоинства. А в активе сборной России значился второй результат — 11 медалей. Весьма высокий результат, если учесть, что наши парни и девушки, причём сильнейшие из них, под разными предлогами были не допущены к участию в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане-2018. И эта «заноза», лишившая олимпийского «золота» многократных чемпионов мира Павла Кулижникова и Дениса Юскова, повлияла на их блестящую карьеру. И теперь этот факт полностью сказался в Инцеле, где наши признанные лидеры добыли лишь «бронзу», что не позволило россиянам подняться выше седьмого места в общекомандном зачёте: Нидерланды (8 золотых + 6 серебряных + 2 бронзовых = 16 медалей), США (2 + 0 + 1 = 3), Чехия (2 + 0 + 0 = 2), Норвегия (1 + 3 + 0 = 4), Япония (1 + 2 + 2 = 5), Австрия (1 + 1 + 0 = 2), Россия (1 + 0 + 10 = 11).

Вывод таковой: сейчас конькобежный спорт имеет две полноценные команды: сборные Нидерландов и России. Ведь сборная США — это Бриттани Боу и Джон Майтик, Чехии — Мартина Скобликова, Норвегии — Сверре Лунде Педерсен, Австрии — Ванесса Херцог. И всё. Ведь только они добывают награды для своих стран. А вот те, кто поднимался на пьедестал почёта за медалями в форме сборной России в Инцеле.

После забегов на 500 м на высшую ступень за золотой наградой чемпиона мира — 2019 взошёл Руслан Мурашов, а рядом на третьей ступеньке стоял Виктор Муштаков, а когда в командном спринте к ним присоединился Кулижников, то они удостоились «бронзы», пропустив вперёд лишь голландцев и южных корейцев. В беге на 1500 м на этот раз Денис Юсков был третьим, но с новым рекордом России для равнинных катков (1.43,20). А вот молодой Даниил Семериков впервые удостоился такой же награды на дистанции 10 000 м и вместе с Александром Румянцевым и Сергеем Трофимовым свою вторую «бронзу» добыл в командной гонке преследования.

Три бронзовые медали привезла домой стайер Наталья Воронина, за третьи места в беге на 3000 и 5000 м и в командном преследовании, где она разделила радость успеха с Елизаветой Казелиной и Евгенией Лаленковой. Лиза решила ещё испытать силы и в «сумасшедшей» многокруговой гонке, именуемой масс-стартом, и тут отличилась, став третьей на финише. «Бронза» и у нашего трио спринтеров — Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой, Дарьи Качановой — в командном спринте.

И ещё одно приятное сообщение с чемпионата Европы по санному спорту из немецкого Оберсдорфа. Чемпионом континента — 2019 стал в гонке одиночников наш Семён Павличенко, а «серебро» досталось Роману Репилову.