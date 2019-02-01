Лучше поздно, чем никогда

Российских паралимпийцев «амнистировали»

Подавляющее число наших спортсменов-инвалидов, не имевших дело с допингом, из-за жульничества антироссийской группы лиц, стоящих на руководящих постах в международных спортивных организациях, были лишены права стартовать на летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 (среди них были и крымчане) и на зимних Играх в Пхёнчхане-2018. Но теперь ситуация изменилась. Надеемся, насовсем и к лучшему...

В числе лучших

Изгнание произошло в тот момент, когда российские паралимпийцы, в своё время вносившие немалую лепту в успехи сборной СССР и Объединённой команды, а затем с 1994 года ставшие самостоятельным «штыком» на Играх, вышли в число лучших. А их на два с половиной года отлучили из рядов Международного паралимпийского комитета. Пожалуй, впервые в паралимпийской истории применив так называемую коллективную ответственность, на которую были мастаки во время войны фашисты. Помните, когда за одного убитого их солдата они расстреливали десять или больше людей, которых во время облав хватали на улицах и тут же ставили к стенке. Вот так и поступил в своём печально знаменитом докладе Ричард Макларен, и в почерке «профессора права» так и проглядывала рука не менее печально известного «профессора химии» Родченкова. И, разумеется, странным было то, что, стоило Макларену, как говорится, ткнуть пальцем в сторону того или иного российского спортсмена, как правило титулованного, якобы подсевшего на «допинговую иглу», как сразу же все забывали о том, что российские паралимпийцы с 1994 по 2014 годы завоевали на летних и зимних Играх 421 медаль, из которых 145 были золотыми. Причём, если «летники» в общекомандном зачёте начинали в 1996 году в Сеуле с 18-го места, а уже в 2012 году в Лондоне были вторыми, пропустив вперёд лишь китайцев, но опередив британцев, украинцев, австралийцев, американцев, то «зимники», стартовав в норвежском Лиллехаммере с шестого места в общекомандном зачёте, уже в итальянском Турине в 2006 году стали лучшими, а затем сохранили за собой эту высочайшую позицию в канадском Ванкувере (2010) и в родном Сочи (2014), где завоевали 80 медалей, из которых 30 были золотыми. Причём, шесть из них добыл в биатлоне и лыжных гонках несравненный Роман Петушков.

И, как понимают читатели, не «допинг» помог достигнуть таких впечатляющих результатов, а прежде всего высочайшее мастерство наших парней и девушек. Разумеется, столь классные выступления и подвигли в августе 2016 года тогдашнее руководство МПК, возглавляемое британским сэром Филипом Крейвеном, горячо поддержанное ближайшими соперниками россиян, проголосовать о временном исключении наших спортсменов из рядов этой международной организации. Это полностью закрыло дорогу российским паралимпийцам в Рио-де-Жанейро. Устранение россиян от стартов в далёкой Бразилии принесло зримые плоды их постоянным конкурентам в борьбе за общекомандное первенство. Вот кто занял места в шестёрке сильнейших: Китай, Великобритания, Украина, США, Австралия. Как говорится, ба, знакомые всё лица!

«Фокус» не удался

Такой же трюк попытались проделать соперники россиян и перед зимними Паралимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане. Но отстранить всю сборную России им уже не удалось. Тогда и появилась на свет история с «нейтральным флагом» и прочими «выборочными» приглашениями на участие в Играх. Специальная комиссия МПК так «наприглашалась», что американцев на Играх было 68, а россиян — лишь 30. Причём «приглашальщики» решили, что Олимпиада обойдётся без наших чемпионов мира по следж-хоккею, лыжным гонкам и биатлону, имея в виду мужчин, но допустив к стартам женщин в двух последних дисциплинах.

Можете себе представить, как они себя укоряли, когда российские девчата не только по сути дела в «одни ворота» расправились со своими зарубежными соперницами (наш еженедельник подробно об этом рассказывал в феврале прошлого года), но и оказали должное сопротивление в двух лыжных эстафетах... парням, в одной из них финишировав шестыми.

Да, на этот раз «фокус» не прошёл. И теперь уже новый президент МПК, бразилец Эндрю Парсонс убедился, какую ошибку совершили в комитете, не допустив россиян к стартам у него на родине.

Ведь в Пхёнчхане «нейтралы» из России в общекомандном зачёте заняли второе место (8 золотых + 10 серебряных + 6 бронзовых = 24 медали), и их смогли обойти только американцы, у которых оказалось 36 медалей (13 + 15 + 8). А теперь посчитайте, сколько бы медалей было в активе наших мужиков в лыжных гонках и в биатлоне, где они считаются сильнейшими в паралимпийском мире.

Справедливость восторжествовала

Иначе и не могло быть. 8 февраля на пресс-конференции в немецком Бонне Парсонс объявил о том, что Паралимпийский комитет России (президент Владимир Лукин, кстати экс-посол страны в США) условно восстановлен в Международном паралимпийском комитете. Это означает, что теперь наши спортсмены смогут вновь принимать участие во всех крупнейших международных состязаниях под флагом Российской Федерации.

Отмечалось, что россияне после лишения их «прописки» в МПК, произошедшего в 2016 году на фоне допинговых скандалов, вызванных выходом в свет первой части доклада Макларена, много работали над устранением ошибок, которых в «дорожной карте» восстановления было прописано... семьдесят. Но к концу минувшего года 69 из них были аннулированы. Оставалось только признать доклад, утверждавший, что допинговая система в стране была под опекой государства. Но у нас категорически не соглашались с подобным выводом. Нет уверенности в том, что в Паралимпийском комитете согласились с этим отрицанием, но решили не ставить его во главу угла. Однако пошли только на условное восстановление, и, как у них водится за рубежом, сопроводив его целым ворохом «страшилок», в которых детально расписано, что будет с РПК, если...

Но будем верить в нашу твёрдую волю в этом вопросе. Ну, а со всеми «страшилками», которые будут опубликованы в отношении спортсменов России к 15 марта, они справятся и выйдут на старт летних и зимних Паралимпийских игр в Токио-2020 и в Пекине-2022. Только хочется предупредить наши «горячие головы», что не стоит вещать, как говорится, на «каждом углу», что РПК одержал победу над МПК. До неё ещё очень далеко.