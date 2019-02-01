Права законных наследников

Наследование неприватизированной квартиры

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о наследовании неприватизированной квартиры. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Проживание и имущество

Под процедурой приватизации жилых помещений предполагается бесплатная передача в собственность граждан РФ занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.

Иногда возникают такие правовые ситуации, при которых наследодатель не успевает приватизировать свою жилую площадь. Объект недвижимого имущества в виде квартиры становится официальной собственностью проживающего в ней гражданина только после того, как он зарегистрирует свои права на него, то есть оформит приватизацию. Что касается наследования неприватизированной квартиры как недвижимого имущества, то неприватизированную квартиру можно унаследовать, если наследодатель подал заявление о приватизации, но умер до оформления договора или до государственной регистрации права собственности на квартиру, а также не отозвал заявление на приватизацию.

Помимо этого, в статье 672 Гражданского Кодекса РФ говорится, что наследники имеют право остаться жить в неприватизированной квартире после смерти владельца-нанимателя, при условии, что они до этого совместно проживали. При этом право заключить договор на наем неприватизированной квартиры имеет каждый родственник. Для этого ему следует обратиться в жилищный фонд. Наследник по закону умершего гражданина-нанимателя может быть полноправным лицом для заключения договора на неприватизированную квартиру, чтобы сохранить право на дальнейшее проживание в ней.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Таким образом, до приватизации квартира является государственной или муниципальной собственностью и в состав наследства входить не может.

Условия включения в наследственную массу

Наследственная масса — это переходящая к наследникам по закону или по завещанию совокупность прав и обязанностей наследодателя, которые касаются принадлежащего ему имущества. По требованию наследника допускается включение жилого помещения в наследственную массу, если гражданин, желавший приватизировать жилое помещение, подал заявление о приватизации и все необходимые для этого документы, не отозвал его, но умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права собственности.

Право пользования неприватизированной квартирой после смерти наследодателя:

— В государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования жилые помещения предоставляются гражданам по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

— Члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, пользуются всеми правами и несут все обязанности по договору найма жилого помещения наравне с нанимателем.

— По требованию нанимателя и членов его семьи договор может быть заключен с одним из членов семьи. В случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого помещения договор заключается с одним из членов семьи, проживающих в жилом помещении.

То есть если наследник — член семьи наследодателя по договору социального найма жилого помещения проживал в неприватизированной квартире совместно с наследодателем-нанимателем, право на проживание в этой квартире за ним сохраняется. Впоследствии квартира может быть приватизирована. Однако права на проживание в квартире и на оформление ее в собственность связаны не с наследованием, а с договором социального найма. Если же наследник и наследодатель-наниматель не проживали совместно в неприватизированной квартире, то права пользования такой квартирой у наследника не возникает.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.