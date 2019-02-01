Поставить крест

Мифы и реалии скалы Святого Явления

В Крыму немало овеянных легендами местностей. Недаром полуостров то и дело именуют «перекрестком истории», «сакральной землей». Отсюда на Русь пришло христианство, и многие прославленные ныне святые отдали здесь свою жизнь за будущий мир и веру последующих поколений. Но человек так устроен, что вера его должна иметь подпитку, ему нужно не только рассказывать, но и показывать, позволять осязать и приглашать к участию в сотворении. И у каждого поколения — свой крест...

Ветры враждебные

Когда во второй половине ноября минувшего года в Интернет просочились первые фотографии рухнувшего у Фиолента на скале Святого Явления креста, многие не поверили. Твердили, мол, это какой-то «богохульственный фотошоп». А потом ринулись проверять. И убедились: крест действительно упал. Накатила новая волна народного возмущения, не менее мощная, чем та, морская, что покусилась на христианский символ. «Ураган на Фиоленте снес крест, ветрище безумный», — грустно постили одни. На что другие комментировали: «Сгнил, следить и ремонтировать надо! Были и посильнее ветра». Нашлись и злые языки, которые мистическим образом связали падение креста на скале Святого Явления с событиями октября 2018-го, когда из-за ситуации на Украине Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Подобная параллель имела место быть, поскольку 19 ноября, в день, когда случилась беда с крестом в бухте Фиолент, отмечают память святителя Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского, который, кстати, считается также покровителем военных моряков Российского флота. В качестве логического продолжения появилась и версия о диверсии. А еще нашлись «нумерологи», которые мастерски начали жонглировать цифрами.

Волшебная нумерология

Всё дело в том, что самый первый крест появился на скале Святого Явления ещё в 891 году. Его, согласно легенде, поставили чудесным образом спасшиеся во время бури греки-мореходы. Рассказывают, что в те стародавние времена команда небольшого торгового судёнышка таврических греков под конец длительного плавания по Черному морю неподалёку от обрывистых берегов мыса Фиолент была застигнута небывалой для этих мест бурей. Страшный шторм обрушился на головы людей. В небе грохотало так, словно сошлись в вечной битве силы Добра и Зла. Тьма наползала, сверкали молнии, и небесным воинам некогда было думать о людях. А тем временем гигантские волны неумолимо несли потерявший управление корабль на прибрежные скалы. Казалось бы, надежды на спасение нет. И подняли тогда греки руки к небу и взмолились: «О святой воин Георгий Победоносец, покровитель наш, вспомни о нас, грешных, помоги нам, спаси от неминуемой гибели». И услышал святой Георгий сердечные мольбы утопающих, и простёр к ним свои руки. Явился он перед молящимися, весь в сиянии, из кромешной темноты на небольшой скале в море у берега. Он, воздев руки к небесам, обратился к самому Богу, и его призыв был услышан — буря тотчас же стихла. Избавленные от верной гибели, греки взобрались на эту скалу и там обрели икону великомученика Георгия, позже воздвигли в честь его крест, а на окрестных берегах основали монастырь.

Сколько простоял тот, сложенный из камней крест, достоверно неизвестно. Неизвестно также, забрало ли его море или в его исчезновении повинны люди. Зато все знают, что второй крест появился на скале Святого Явления ровно тысячу лет спустя, в 1891 году, когда древний Георгиевский монастырь отмечал свой юбилей. Согласно предписанию из Таврической епархии и в связи с голодом, охватившим некоторые российские губернии, юбилей получился не громким. Тем не менее, к круглой дате отремонтировали гостиницу и кельи, замостили монастырский двор, к морю провели новую дорогу и соорудили лестницу, ставшую настоящей достопримечательностью монастыря. Говорят, и это тоже уже почти легенда, ступеней в ней было 891, правда, впоследствии из-за неудачной реконструкции их количество изменилось. Но, главное, на скале Святого Явления снова появился крест, на этот раз мраморный, с изображением святого, поражающего дракона, датами «891-1891» и памятной надписью. Существовал он, увы, недолго. Уже через два десятка лет, во время Гражданской войны его сняли.

Третий крест, тот самый, что не так давно упал во время шторма, воздвигли в 1991 году. Правда, на этот раз был он из металла.

Ну и что же тут волшебного? Всякий раз крест появлялся на скале в год, в обозначении которого присутствовали цифры 9 и 1. В обозначении года нынешнего эти цифры тоже есть, только вот стоят они не в том порядке. Вероятно, что-то да будет...

История с продолжением

Быстро легенда сказывается, но не быстро дело делается. Однако крест упал, и реагировать как-то надо. Тут мы как раз имеем дело с живой историей, которой конца и края не видно. И реакция воспоследовала. Сначала благочинный по делам монастырей Симферопольской и Крымской епархии отец Калинник в эфире местного севастопольского телеканала сказал: «Мы ждем, когда море успокоится. Братия монастыря, которая на это благословлена, вместе со специалистами обследуют возможности его (креста) дальнейшего восстановления». Чуть позднее, уже в начале нынешнего месяца, появилась информация, что крест на скале Святого Явления обещает восстановить Черноморский флот. Об этом журналистам сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Так и сказал: «Во время встречи с командующим Черноморским флотом Александром Алексеевичем Моисеевым обсудили этот вопрос. Он позитивно воспринял обращение». По словам губернатора, пока преждевременно говорить о точных сроках, однако работы будут выполнены в этом году. Цитата: «Поднимать (крест) нужно будет вертолетом. Это будет сложное мероприятие, но все будет сделано. Спешить не надо».

Тем временем в сети уже обсуждают проекты совершенно нового креста на святое, но пока пустое место. И, видимо, по тем соображениям, что каждому поколению суждено нести свой крест, сооружать его вроде как намерены из новомодных материалов. Мол, чтоб крест не падал, его вес при желаемых размерах (7 метров в высоту, 4 — в ширину) должен быть минимально возможным, а сама конструкция — прочнее, чем металл или мрамор. Авторы одного из предлагаемых проектов уверены, что «на сегодняшний день такими характеристиками обладают композитные материалы». Говорят, «внешний вид будет соответствовать первоначальному белому мрамору, а прочность данного материала превышает металл или мрамор в 6 раз, а вес меньше в 6 раз». Презентация весьма убедительна. Еще убедительнее неравнодушие. Но как оно будет на самом деле, увы, покажет только время.