Нарисованное счастье

Первые пейзажи новых владений империи

Художник Франц Герхард фон Кюгельген при дворе российских монархов прославился как талантливый портретист, а его брат-близнец Карл Фердинанд вошёл в историю в качестве первого пейзажиста, запечатлевшего новые владения империи — Финляндию, Эстонию и, конечно же, Крым.

Необъективная реальность

Увы, точно знать о подробностях детских лет той или иной личности, жившей много веков назад, просто невозможно. Но, как бы там ни было, официальная биография близнецов Кюгельген гласит: «Они появились на свет в обедневшей и слившейся с бюргерством дворянской семье в городке Бахарах 6 февраля 1772 г. Оба мальчика в детстве обнаруживали дарование к рисованию, причем Герхард рисовал исключительно головки, а Карл копировал пейзажи и делал наброски с натуры...» Что ж... Эта информация подтверждает лишь то, насколько честолюбивыми были братья и насколько трепетно они относились к созиданию своего посмертного имиджа. Откуда такой скептицизм? Объективные данные их земного существования позволяют усомниться в их дворянском происхождении, поскольку в уже зрелом возрасте Кюгельгенам пришлось приложить недюжинные усилия, чтобы получить право на благородную прибавку «фон» к своей фамилии. И это несмотря на то, что к тому времени они уже располагали немалыми средствами, а этот факт, как известно, способен «облагородить» любого. Что же касается склонности к творчеству почти с пеленок и «ранней специализации», то это просто красивые слова. Равно как и сведения о том, что «Герхард отличался вдумчивой серьезностью, меланхоличностью и склонностью к мистицизму. Карл был оживленный, общительный собеседник, не лишенный юмора». Учитывая ту самую «специализацию», логичнее было бы наоборот — пейзажистами чаще становятся интроверты, а светскими портретистами — люди, способные преподнести себя и не дать модели заскучать в ходе многочасовых сеансов позирования.

Интересно и то, что, при всей очевидности устремлений и способностей сыновей, Кюгельген-старший не принимал всю эту «творческую возню» всерьез и в 1786 году отправил отпрысков получать достойное образование в Боннской Академии (Kurkölnische Akademie Bonn), учебном заведении, которое двумя годами ранее получило университетские права.

От тревожных перспектив строить карьеру по отцовскому веленью Франца и Карла спасла безвременная кончина родителя. Сговорчивая мать благословила отпрысков на занятия живописью. Так начались их «творческие университеты». Поначалу они учились живописи у пейзажиста Штюца во Франкфурте-на-Майне, потом у Цика в Кобленце и, наконец, у исторического живописца и портретиста Фезеля. Но всё это был, так сказать, не их уровень. И, пару лет поскитавшись по мастерским третьесортных мазил местного разлива, Кюгельгены взяли курс на «художественную мекку», то есть в Рим. Меценатом этих заграничных «курсов повышения квалификации» стал саксонский курфюрст Максимилиан Франц Австрийский. Правда, некоторые биографы настаивают, что в Рим братья шли пешком. Видимо, ошибаются, или же курфюрст был до неприличия прижимист.

Нечаянно нагрянет

В 1798 году братья Кюгельген оказываются на территории Российской империи, в Ревеле, в имении барона Вильгельма Иоанна Цёге фон Мантейфеля, куда Герхарда пригласили писать семейные портреты и давать уроки живописи двум дочерям хозяина. Гордый барон и не предполагал, каким образом заезжие «артисты» распорядятся его гостеприимством...

Впоследствии барон на чём свет стоит ругал себя за то, что он, «как простак, сам же запирал кругом все двери, чтобы дочери и ее учителю не мешали в художественных занятиях». Молодые люди в романтической обстановке богатого имения почувствовали влечение друг к другу, к тому же Герхард не мог не понимать, что брак с дочерью барона — его путевка в высший свет.

Карл не отставал от брата. Объектом его вожделений стала Эмилия Генриетта Цёге фон Мантейфель, вторая дочь незадачливого барона.

Да, барон считал себя именно незадачливым, ибо «двойной гамбит» братьев Кюгельгенов лишил его покоя и сна. Однако просто так сдаваться бывший капитан Голштинской гвардии, получивший первый офицерский чин ещё в колыбели от самой государыни Елизаветы Петровны, не собирался. И он, как какой-нибудь сказочный сатрап, придумал для потенциальных женихов задачи, которые посчитал невыполнимыми. Во-первых, каждый из братьев Кюгельгенов брал на себя обязательства добиться признания в художественных кругах Санкт-Петербурга. Во-вторых — разбогатеть настолько, чтобы иметь возможность на проценты с капитала содержать семьи. В-третьих — восстановить то самое гипотетическое дворянство, о котором Кюгельгены столько твердили.

Начать и выиграть

Видимо, игра стоила свеч. Тем паче, что богатство и слава и без прекрасных дев в качестве бонусов были целью братьев. И игра началась...

В декабре 1799 года Герхард и его брат Карл отправились в русскую столицу в надежде получить там выгодные заказы. В итоге Герхард, который теперь именовался фон Кюгельген, довольно-таки скоро стал придворным живописцем императора Павла I. Он получал жалованье и отдельную плату за выполненные портреты. И уже 2 сентября 1800 года смог жениться на своей Хелене Марии.

У Карла путь к победе отнял намного больше энергии и времени. Прежде чем вступить в законный брак с любимой Эмилией, ему довелось по поручению Александра I дважды совершить путешествия в Крым — в 1804 и 1806 годах.

Первое путешествие Карла было пугающе длительным — целых 14 месяцев. Но щедрые «командировочные» от Александра I, выделившего на благие цели 1000 рублей, развеяли грусть Карла от расставания со столицей и с Эмилией. Карл вдохновился и оправдал высочайшее ожидание — за время поездки им были сделаны эскизы с видами Крыма, которые позже легли в основу одного из первых русских литографированных изданий 1819 года. В 1806 году Карла Кюгельгена зачислили в члены Академии художеств, его картины были приобретены для Эрмитажа и личного кабинета государя. Теперь оставалось только закрепить успех. И Карл решается на новое длительное путешествие по Крыму, которое оказывается не менее плодотворным — художником было написано более 200 этюдов, по которым впоследствии он сделал 40 сепий, опять-таки купленных для Эрмитажа.

С тех пор за Карлом Кюгельгеном твёрдо закрепилось прозвище «видописец Тавриды». Ему было чем похвастаться, и он с удовольствием это делал. В письме к брату Карл, в частности, написал: «Петербургские академики признают меня за лучшего из ныне живущих пейзажистов». Вероятно, поводов для такого высокопарного заявления у него хватало. Зато у барона фон Мантейфеля поводы отказывать Карлу в руке дочери полностью исчерпались. В августе 1807 года Карл Кюгельген женился на девушке, ради которой отправился «на край света», в Крым.