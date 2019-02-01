К самому мужскому дню

Светские мероприятия и цветы, которые нельзя дарить любимому

Выставка военной техники и концерты

Как в Симферополе отпразднуют 23 февраля

Отмечать праздник начнут в пятницу, 22 февраля. В этот день в 9:30 на улице Карла Маркса (от ул. Пушкина до ул. Серова) состоится открытие фотовыставки и молодежный флешмоб в рамках акции «Крым. ПроГероев».

В 10:00 начнется митинг и церемония возложения цветов к памятнику Народному ополчению всех времен, после чего запланирован праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества.

В субботу, 23 февраля, торжественные мероприятия в крымской столице начнутся в 9:00 с церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в парке им. Гагарина.

В 9:30 на площади перед Государственным Советом РК начнется митинг и праздничная концертная программа, а в 10:00 у памятника Народному ополчению всех времен пройдет церемония вручения наград.

Также в праздничный день с 9:00 до 15:00 на площади им. Ленина будут проходить выставка военной техники и вооружения, показательные выступления военнослужащих.

Накануне праздника в школах и музеях, библиотеках и клубах Симферополя пройдут тематические выставки и обзоры, творческие встречи, экскурсии, конкурсы и акции, концертные программы.

Стоит принять во внимание, что праздник Дня защитника Отечества в этом году приходится на субботу, но, по информации ТАСС, этот выходной перенесен не на понедельник, как в общем порядке это обычно делается, а на 10 мая, чтобы сделать длинными вторые майские выходные. Такая информация в СМИ обнародована со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца. Господин Шкловец напомнил, что россияне будут отдыхать 23 и 24 февраля, которые и без того являются выходными — субботой и воскресеньем. «А в мае отдыхаем уже четыре дня (с 9 по 12 мая), — рассказал он.

Цветы под запретом

Какие из крымских первоцветов нельзя срывать и что за это будет

Так называемые февральские «окна», благоприятствуют началу цветения первоцветов. Ряд из этих растений под угрозой уничтожения, и по этой причине охраняется государством.

В пресс-службе Севприроднадзора отметили, что за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений предусмотрено наложение административного штрафа: на граждан — от 2,5 тыс рублей до 5 тыс рублей, на должностных лиц — от 15 тыс рублей до 20 тыс рублей, на юридических лиц — от 500 тыс рублей до одного млн рублей.

Плюс к этому потребуется возместить ущерб в сумме 300 рублей за один экземпляр травянистого растения (причем вне зависимости от его размера). Если растение сорвали на особо охраняемых природных территориях федерального значения и их охранных зонах, то сумма увеличивается втрое, а на других особо охраняемых природных территориях — вдвое.

Итак, какие цветы срывать нельзя? Отметим некоторые из них, в порядке начала цветения.

Первым обычно зацветает всем известный подснежник складчатый.

Уже вскоре наступит очередь крокусов. Они же шафраны. В Крыму их несколько видов: прекрасный, узколистный, крымский и крокус Палласа.

И третьим начнет цвести белоцветник летний.