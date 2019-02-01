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Сувениры по-симферопольски

Симферопольские власти придумали, как повысить так называемый имиджевый статус крымской столицы – объявили конкурс на лучший сувенир с символикой города. «Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Сувенир из Симферополя». Конкурс проводится в нескольких номинациях: «Сувенир с изображением узнаваемых архитектурных объектов города Симферополя», «Пчела как символ Симферополя», «Детский сувенир», «Оригинальный сувенир». Период приема заявок с 18 февраля до 15 апреля текущего года», – сообщила начальник департамента развития экономического потенциала территории и муниципального заказа администрации города Екатерина Савичева. При этом, согласно условиям, свои варианты сувениров для крымской столицы могут предлагать «организации, индивидуальные предприниматели, юридические лица, мастера народных художественных промыслов, специалисты ремесленных профессий, дизайнеры, художники, студенты, учащиеся и творческие коллективы». И даже дети, не достигшие 16 лет, – в номинации «Детский сувенир». В конкурсной документации отмечается, что участником должна быть заявлена стоимость сувенира, включающая все издержки на его создание, а сам сувенир не должен быть выше 50 см и шире 30 см.

Какая же выгода для участников конкурса, кроме традиционных в таких случаях дипломов (подведение итогов и награждение победителей состоится во время празднования Дня города)? Как сообщается, администрация может заключить с ними договоры на изготовление партии сувениров или выкупа образца для дальнейшего производства третьими лицами. Также по итогам конкурса его организаторы сформируют электронный каталог сувенирной продукции. Что же, посмотрим, что из этого получится. Во всяком случае, талантливых мастеров у нас хватает.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 517 от 22 февраля 2019 года

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Просмотров: 101 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:56

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