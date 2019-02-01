В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Севастополе открыто вовлекают в секты Не пожелавший представиться житель города-героя рассказал: «Уже третий день (данные на 17 февраля. – Ред.) подряд наблюдаю завлечение в секту. Группа людей на остановке Юмашева активно скандирует религиозные речи, призывает обратиться к Христу и прочее. Трижды звонил в соответствующие органы с вопросами о согласованности. Девушка-оператор ответила, что знают про эту секту и направляют туда патруль. Сегодня они притащили колонку, разыгрывают религиозные сценки по типу «Иисус победил зло», читают религиозный рэп и прочее. Подошёл к одному из тех, кто на фоне происходящего раздавал листовки, уточнил детали, взял листовочку. К церкви они отношения не имеют. Видимо, «помогают» зависимым от наркотиков и алкоголя...» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 517 от 22 февраля 2019 года Еще статьи: Говорят, что... в медучреждениях прячут сортиры Голова Массандры работает через космос? Говорят, что... на Балаклавской ждут повторения трагедии? Говорят, что... забыли о вывозе мусора Говорят, что... вместо системы водоснабжения – фонтан