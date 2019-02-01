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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Живописном живут как в Америке

Вероника Е. возмущена: «Не знаю, кого ругать и куда можно жаловаться (может, люди знающие и подскажут). Но живем мы на 3 Массиве, это около Живописного. Постоянное напряжение показано на фото. То есть, чтобы здесь постоянно, круглогодично проживать, нужно устанавливать дорогостоящие стабилизаторы. Да, это просто невероятно, никогда не думала, что такое возможно... Живем как в Америке, где в розетках 110 вольт. Хотя у нас на улице, да и вообще в массиве, проживает очень много людей именно постоянно, и всем приходится жить как в военной оккупации – печка-буржуйка, стабилизаторы, выпрямители, генераторы… Короче говоря, весело тут, и все мы стабильненько за 220 вольт оплачиваем...»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 517 от 22 февраля 2019 года

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Просмотров: 84 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:38

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