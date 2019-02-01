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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... симферопольцы невзлюбили волейбол

Жители крымской столицы, имеющие привычку дефилировать по пешеходной зоне Симферополя, нашли новый повод для недовольства. Говорят, что их прогулкам по «самой красивой улице города», улице Пушкина очень мешают организованные группы, играющие в волейбол. Мол, вокруг стекла, насаждения, архитектурные и исторические памятники и, наконец, люди, причем некоторые с детьми, а тут такое. Цитата: «Неужели мы должны уворачиваться от мяча и слушать «горячие словечки» играющих, которых с каждым днем всё больше?» Аргументов от их оппонентов, предпочитающих заниматься спортом не в специально отведенных местах, а в пешеходной зоне в окружении недоумевающих прохожих, пока не поступало.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 517 от 22 февраля 2019 года

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Просмотров: 81 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:40

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