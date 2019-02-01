Говорят, что... симферопольцы невзлюбили волейбол

Жители крымской столицы, имеющие привычку дефилировать по пешеходной зоне Симферополя, нашли новый повод для недовольства. Говорят, что их прогулкам по «самой красивой улице города», улице Пушкина очень мешают организованные группы, играющие в волейбол. Мол, вокруг стекла, насаждения, архитектурные и исторические памятники и, наконец, люди, причем некоторые с детьми, а тут такое. Цитата: «Неужели мы должны уворачиваться от мяча и слушать «горячие словечки» играющих, которых с каждым днем всё больше?» Аргументов от их оппонентов, предпочитающих заниматься спортом не в специально отведенных местах, а в пешеходной зоне в окружении недоумевающих прохожих, пока не поступало.