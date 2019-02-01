В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в больницы невозможно дозвониться Говорят, в больницах Симферополя, словно по мановению палочки злой волшебницы, перестали реагировать на телефонные звонки пациентов, желающих записаться на прием к врачу. К странной акции подключилась, например, детская больница №3, где телефон всё время занят. Родители маленьких пациентов подозревают, что в регистратуре просто снимают трубку с аппарата, тем самым полностью исключая возможность дозвониться. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 517 от 22 февраля 2019 года Еще статьи: Молодые крымские «регионалы» сдали кровь для пациентов республиканской детс ... Детская больница переполнена? Говорят, что... в медучреждениях мучают пациентов Морфиновый ад Попечитель для Бабенко