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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в больницы невозможно дозвониться

Говорят, в больницах Симферополя, словно по мановению палочки злой волшебницы, перестали реагировать на телефонные звонки пациентов, желающих записаться на прием к врачу. К странной акции подключилась, например, детская больница №3, где телефон всё время занят. Родители маленьких пациентов подозревают, что в регистратуре просто снимают трубку с аппарата, тем самым полностью исключая возможность дозвониться.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 517 от 22 февраля 2019 года

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Просмотров: 128 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:41

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