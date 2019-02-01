Автобусный скандал и новые лифты

Какие проблемы волнуют главу крымского правительства?

Несмотря на то что Совет министров республики довольно долгое время не собирался на заседания, очередная сессия прошла исключительно гладко. Не было ни ярких посулов, ни громких заявлений, ни шокирующих отставок. Члены правительства бегло обсудили текущую повестку, на том и весь сказ. Самое интересное было сказано уже после заседания, когда глава республики Сергей Аксёнов вышел к журналистам, чтобы ответить на их вопросы.

Абсолютная бесхозяйственность

Единственным резонансным вопросом, поднятым непосредственно в ходе заседания, стал автобусный скандал в Керчи. В декабре 2015 года для нужд города в лизинг были куплены низкопольные автобусы «Нефаз». Сорок новеньких машин Керчь получила и выпустила на маршруты в августе 2016-го. И вот сейчас выясняется, что четвёртая часть этих автобусов не просто сломана, а не подлежит восстановлению. Между тем выплаты по лизингу ещё не завершены.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Десять автобусов из сорока, полученных Керчью, полностью разукомплектованы и не подлежат восстановлению. Это предварительный анализ. Восемь используют в качестве доноров: снимают с них навесное оборудование. И только 22 ходят по маршрутам. Это вопиющая ситуация, абсолютная бесхозяйственность. Требую, чтобы оценка была дана сотрудниками правоохранительных органов в уголовном порядке в отношении должностных лиц. Я уже попросил прокурора республики Олега Камшилова оценить ситуацию с новым подвижным составом. Там стопроцентно есть нарушения уголовного законодательства. Не хочу сейчас обсуждать деятельность керченских предприятий. Надо делать оргвыводы, но уже когда я сам посмотрю состояние автобусов».

Могут не достоять

Кстати о бесхозяйственности. Мы уже писали о том, как взбудоражило общественность недавнее увольнение руководителя регионального Фонда капитального ремонта Крыма. Вплоть до того, что некоторые граждане решили, будто программа упразднена и взносы можно больше не делать. Однако дело капремонта живо и находится под пристальным контролем главы крымского правительства. И правоохранительных органов. Правда, новый директор пока так и не назначен.

Сергей Аксёнов:

«С результатами проверки правоохранительных органов мы общественность ознакомим. Узнаем, как расходовались деньги граждан, как проходили процедуры и каково качество выполненных работ. По предварительной оценке оно отвратительное. Могу сказать, до сих пор на некоторых кровлях, которые были сняты для ремонта, работы ещё даже не начаты. Что касается административного аппарата организации, там будет заменён не только руководитель. Фонд должен научиться эффективно расходовать деньги граждан, обеспечивать прозрачную отчётность и показывать людям, что и в каком порядке будет делаться».

Недоумение и возмущение главы Крыма вызвал также нынешний график проведения капремонта, который в своё время составлялся по неизвестно какому принципу. Например, некоторые ветхие дома, требующие срочного ремонта, не внесены в план даже на ближайшие десять лет. По словам Сергея Аксёнова, переделать график не представляется возможным, так что многоквартирные здания, которые находятся в наиболее критическом состоянии, придётся ремонтировать на средства республиканского и муниципальных бюджетов.

Сергей Аксёнов:

«Мы с министром ЖКХ договорились, что самые острые вопросы, например связанные с протеканием кровель, лифтовым хозяйством, по домам, которые попали в очередь на ремонт после 2030 года, надо решать уже сейчас. Предпринимать шаги, изучать возможности выделения средств из бюджета. Просто эти дома до срока своего капитального ремонта могут не достоять».

Особое внимание в этом году планируется уделить состоянию лифтового оборудования в многоэтажках. Глава республики даже обратился к российскому правительству с просьбой о выделении 1,5 млрд руб., необходимых для замены 900 лифтов. Первоначально планировалось попросить 3 млрд на 2 тыс. лифтов, но вряд ли нашёлся бы производитель, способный поставить такой объём оборудования до конца года. 900 лифтов — число куда более реальное. Республиканское правительство уже провело переговоры с несколькими производителями в поисках подходящего поставщика. Но окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Тем временем власти насчитали на территории республики 2 300 неработающих лифтов. Около сотни из них планируется восстановить за счёт фонда капремонта, а на замену остальных деньги придётся поискать. Очевидно, что без помощи федерального бюджета республике не справиться. Но положительного ответа из центра о выделении средств пока не было получено даже по поводу обсуждаемых 900 лифтов.

Язвы на теле Крыма

Вопрос разработки карьеров на полуострове остаётся одним из самых острых и больных для Крыма. С одной стороны, республике нужны строительные материалы, с другой — их добыча наносит огромный ущерб экологии региона. Единственный аспект данной проблемы, не вызывающий сомнений, — после того как работы на карьере завершены, он подлежит рекультивации. Увы, далеко не все дельцы считают необходимым за собой убрать.

Сергей Аксёнов:

«Ещё со времён Украины остались выработанные и брошенные карьеры. Они как язвы на теле Крыма. Чтобы не допустить такой ситуации, все контракты, которые сейчас заключаются на выделение земли под разработку, подразумевают, что вся выработка должна быть рекультивирована. В Министерстве экологии и природных ресурсов меня заверили, что соответствующие соглашения с подрядчиками подписаны и выполняются в полном объёме. Мер реагирования, к сожалению, у государства на сегодняшний день немного. Так что в текущем процессе добычи полезных ископаемых необходимо за этим следить. Все действующие карьеры работают с учётом подписанных соглашений, посмотрим на результат».

Словом, контроль за разработками усилен. Но что ждёт подрядчиков, которые уже успели бросить разработанные карьеры нерекультивированными, к сожалению, не известно.