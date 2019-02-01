В ожидании импульса

Президент в послании Федеральному Собранию особо отметил роль Крымского моста

Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с традиционным ежегодным посланием к российским законодателям. Среди ключевых тезисов — государственные программы, направленные на помощь семьям с детьми; борьба с бедностью; реформы в системе здравоохранения; приоритеты развития экономики; перемены в области образования, науки, современных технологий; новейшее российское оружие и оборона. Это касается всей страны. Но были подняты и вопросы, напрямую касающиеся именно Крыма.

Развитие не за горами

В нынешнем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое будет открыто в 2019 году, даст мощный импульс развитию Республики Крым и Севастополя. «В этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст мощный импульс, — сказал Владимир Путин. — Кстати, спасибо и мостостроителям, и железнодорожникам — видели, уже сделан обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке с Кавказского побережья? Начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту — это даст возможность мощно развивать и Крым, и Севастополь».

И здесь, как нам кажется, будет уместно напомнить, что же представляет собой этот крайне знаковый для полуострова объект. Строительство ведёт одна из крупнейших российских компаний — «Стройгазмонтаж», принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составляет 222,5 млрд рублей, а с учётом затрат заказчика — почти 228 млрд рублей. По условиям контракта, железнодорожное движение по мосту должны открыть к декабрю 2019 года.

Железнодорожный подход к мосту со стороны Крымского полуострова — это двухпутная дорога второй технической категории. Ее длина — 18 км. Она свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово. Подход включает 27 искусственных сооружений, в том числе пять путепроводов.

Длина же железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Кубани составляет 40 км. Он соединит транспортный переход с железнодорожной системой материковой России через станцию Вышестеблиевская.

Как сообщают строители моста, сейчас степень готовности искусственных сооружений составляет от 95 до 100%. Верхнее строение пути на таманском подходе готово в полном объеме. Собрано и уложено 163 стрелочных перевода, установлено свыше 2 500 опор и металлических стоек контактной сети.

На строительстве железнодорожной части самого Крымского моста уже закончены свайные работы, в общей сложности под двухпутную железную дорогу забито почти три тысячи свай. Готовы все 307 опор высотой от 5 до 35 метров. На готовые участки мостового полотна уложено 11 из 38 км рельсошпальной решетки в обоих направлениях.

Поддержка на крымском уровне

Также на один из тезисов послания президента к российским законодателям активно отреагировали крымские власти. Речь — о предложении Владимира Путина снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор». «Хочу особо отметить поручения президента, которые касаются сферы здравоохранения. Мы должны максимально ускорить внедрение проекта „Бережливая поликлиника“ в Крыму. Этот проект уже показал свою эффективность в ряде российских регионов. Не менее важным для Крыма является предложение президента снять возрастные ограничения для программы „Земский доктор“. Это поможет нам в решении проблемы дефицита медицинских кадров», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя ежегодное послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

Аксёнов подчеркнул, что сейчас в Крыму не хватает около 600 врачей и около полутора тысяч специалистов со средним медобразованием. Глава Крыма также отметил, что запускаемая со следующего года программа «Земский учитель» тоже позволит снять вопросы, которые связаны с нехваткой кадров в сельских школах. Кроме этого, Аксёнов выразил уверенность, что предприниматели Крыма «обеими руками» поддержали призыв президента полностью пересмотреть правовую базу контрольной деятельности.

«Президент акцентировал внимание на персональной ответственности должностных лиц за реализацию национальных проектов. В Крыму на сегодняшний день утверждены паспорта 44 региональных проектов, разработанных в рамках майского указа, — написал Аксёнов. — Они охватывают все основные сферы: начиная от здравоохранения и образования и заканчивая развитием предпринимательства, экологией, внедрением цифровых технологий. Реализация этих проектов позволит вывести развитие Крыма на качественно новый уровень. За нашу первую российскую пятилетку создан прочный фундамент для поступательного движения вперед».

Глава Крыма также обозначил и ключевой, по его мнению, тезис послания Путина. «Люди должны почувствовать реальное улучшение своей жизни. И не когда-нибудь в будущем, а уже в ближайшее время, в этом году. Именно в этом заключается ключевая цель реализации национальных проектов и главный смысл работы власти всех уровней», — заявил Сергей Аксёнов.

Поддержала предложение президента России Владимира Путина о создании проекта «Земский учитель» и член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. «Полностью поддерживаю предложение президента о создании проекта „Земский учитель“. Да, нам нужно заинтересовать молодежь, чтобы она работала учителями и врачами не только в столице, но и в глубинке», — заявила она.

Также Ковитиди отметила, что в своем обращении к Федеральному Собранию российский президент дал целый ряд поручений правительству, которые направлены на улучшение жизни людей. «Проблемы молодежи президенту понятны, и он заинтересован в сильном и умном будущем страны. Сегодня очевиден социальный запрос на улучшение жизни людей, и президент дал целый ряд поручений правительству, Федеральному Собранию, которые направлены на решение этого запроса», — сказала сенатор. В частности, подразумевается, что бизнес должен иметь возможность спокойно работать. И в этой связи предложение прекратить с 1 января 2021 года действие всех нормативных ведомственных актов, мешающих работе предпринимателей, также является очень актуальным и востребованным.