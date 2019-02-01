Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Аттракцион неоправданной щедрости
Волшебная сказка про Феодосию
Волшебная сказка про Феодосию
Самый долгожданный проект года
Этот несносный «КУБ»
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
РегионыСимферополь

Проблема из разряда вечных

Будет спрос, будут и стихийщики

В Симферополе борются с незаконной торговлей. Места — всё те же...

Одна из вечных проблем в Симферополе (да и в других городах полуострова) — стихийная торговля. «Стихийщиков» годами то гоняют, то штрафуют, увеличивая при этом штрафы и наказания, то пытаются как-то организовать, предоставляя места на легальных рынках, но проблема не исчезает. Лишь периодически «затихает». Борьба властей с незаконной торговлей идёт, но конца ей не видно.

Грозили ножами

Эта история, увы, стара, как мир. Со стихийными торговцами городские власти борются уже не первый год. Меняются люди в администрации, меняются градоначальники, а стихийщики как торговали, так и торгуют (впрочем, и среди них «текучка» есть). Причём проблемными остаются всё те же районы города, хотя где-то в меньшей всё же степени. Но иногда даже происходят инциденты с криминальным уклоном.

«Проспект Победы, улица Залесская, автовокзал. Там, где организовали торговлю лица, которые не являются гражданами РФ. Их чуть ли не группировка целая, они с применением ножей пытались угрожать работникам моего департамента. Были такие эпизоды. Да, Центральный рынок, я считаю, что там уже мало стихийщиков. Куйбышевский рынок — тоже мало. И Москольцо, в районе Привоза», — прокомментировала ситуацию нашим коллегам — журналистам телеканала «ИТВ» — начальник департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Елена Бурлака.

И тут ещё дело в том, что, как говорят специалисты, даже постоянные рейды, в том числе и с участием полиции, и немаленькие штрафы стихийщиков, судя по всему, не пугают. Кроме того, например, упомянутых лиц без гражданства, которые также занимаются незаконной торговлей, оштрафовать просто невозможно.

Елена Бурлака, начальник департамента административно-технического контроля администрации Симферополя:

«Очень трудно взыскать штраф с гражданина, который не является гражданином государства. Тут нужно привлекать правоохранительные органы, которые имеют полномочия в этой области. И просто выдворять их за пределы».

Ну а главной причиной «непотопляемости» стихийной торговли, конечно, является спрос на неё у жителей города. Ведь для кого-то покупать товар «с земли» — просто невозможное занятие, а кто-то не брезгует...

Для некоторых такая торговля – единственный заработок

Нет торговли? Будет парковка!

Да, борьба со стихийной торговлей идёт постоянно и уличных торговцев постоянно штрафуют (штрафы, между прочим, весьма солидные — от четырёх до пяти тысяч рублей), но торгующие, зная об этом, так же постоянно и сознательно идут на риск. Ведь среди них есть такие, у кого других способов заработать просто нет. При этом у некоторых стихийщиков, которых в симферопольской администрации называют «особо злостными», накапливается до нескольких десятков протоколов об административных правонарушениях. Торговать на улице для таких становится совсем нерентабельно. В лучшем случае они остаются при своем. А порой теряют больше, чем зарабатывают. «Штрафы быстро выписывают, а вникать в проблемы людей никто не хочет. Никто не хочет! Вот социальный рынок был — нет его. Где он? Что нам делать? Мы — выброшенные на улицу правительством, государством, кто за это все отвечает», — жалуются журналистам уличные торговцы.

Но ведь чиновники постоянно заявляют о том, что людям государство даёт возможность торговать законно в специальных местах. Проводятся и ярмарки выходного дня, где также можно реализовать свои товары, например овощи и фрукты с огорода. Однако, даже несмотря на то, что есть комфортные условия для торговли, стихийщики продолжают работать на улице. Именно поэтому последним рубежом борьбы остаются рейды и штрафные санкции.

Максим Вотчель, начальник управления по мониторингу и пресечению несанкционированной торговли и оказания услуг департамента административно-технического контроля администрации Симферополя:

«На каждом рынке есть свободные места. Населению доносится эта информация, предоставляются места. Кто хочет уйти в правовое поле, те идут торговать на свободных местах».

К примеру, как говорит чиновник, за Бородинским рынком для этих целей была создана специально оборудованная территория. Однако переезжать туда захотели немногие. Видимо, посчитали, что место, не выгодное для торговли. А уже вскоре на месте несостоявшегося рынка появилась автомобильная парковка.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 517 от 22 февраля 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 203 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:46

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2019 (61)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)
Сентябрь 2018 (81)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru