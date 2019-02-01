Проблема из разряда вечных

В Симферополе борются с незаконной торговлей. Места — всё те же...

Одна из вечных проблем в Симферополе (да и в других городах полуострова) — стихийная торговля. «Стихийщиков» годами то гоняют, то штрафуют, увеличивая при этом штрафы и наказания, то пытаются как-то организовать, предоставляя места на легальных рынках, но проблема не исчезает. Лишь периодически «затихает». Борьба властей с незаконной торговлей идёт, но конца ей не видно.

Грозили ножами

Эта история, увы, стара, как мир. Со стихийными торговцами городские власти борются уже не первый год. Меняются люди в администрации, меняются градоначальники, а стихийщики как торговали, так и торгуют (впрочем, и среди них «текучка» есть). Причём проблемными остаются всё те же районы города, хотя где-то в меньшей всё же степени. Но иногда даже происходят инциденты с криминальным уклоном.

«Проспект Победы, улица Залесская, автовокзал. Там, где организовали торговлю лица, которые не являются гражданами РФ. Их чуть ли не группировка целая, они с применением ножей пытались угрожать работникам моего департамента. Были такие эпизоды. Да, Центральный рынок, я считаю, что там уже мало стихийщиков. Куйбышевский рынок — тоже мало. И Москольцо, в районе Привоза», — прокомментировала ситуацию нашим коллегам — журналистам телеканала «ИТВ» — начальник департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Елена Бурлака.

И тут ещё дело в том, что, как говорят специалисты, даже постоянные рейды, в том числе и с участием полиции, и немаленькие штрафы стихийщиков, судя по всему, не пугают. Кроме того, например, упомянутых лиц без гражданства, которые также занимаются незаконной торговлей, оштрафовать просто невозможно.

Елена Бурлака, начальник департамента административно-технического контроля администрации Симферополя:

«Очень трудно взыскать штраф с гражданина, который не является гражданином государства. Тут нужно привлекать правоохранительные органы, которые имеют полномочия в этой области. И просто выдворять их за пределы».

Ну а главной причиной «непотопляемости» стихийной торговли, конечно, является спрос на неё у жителей города. Ведь для кого-то покупать товар «с земли» — просто невозможное занятие, а кто-то не брезгует...

Нет торговли? Будет парковка!

Да, борьба со стихийной торговлей идёт постоянно и уличных торговцев постоянно штрафуют (штрафы, между прочим, весьма солидные — от четырёх до пяти тысяч рублей), но торгующие, зная об этом, так же постоянно и сознательно идут на риск. Ведь среди них есть такие, у кого других способов заработать просто нет. При этом у некоторых стихийщиков, которых в симферопольской администрации называют «особо злостными», накапливается до нескольких десятков протоколов об административных правонарушениях. Торговать на улице для таких становится совсем нерентабельно. В лучшем случае они остаются при своем. А порой теряют больше, чем зарабатывают. «Штрафы быстро выписывают, а вникать в проблемы людей никто не хочет. Никто не хочет! Вот социальный рынок был — нет его. Где он? Что нам делать? Мы — выброшенные на улицу правительством, государством, кто за это все отвечает», — жалуются журналистам уличные торговцы.

Но ведь чиновники постоянно заявляют о том, что людям государство даёт возможность торговать законно в специальных местах. Проводятся и ярмарки выходного дня, где также можно реализовать свои товары, например овощи и фрукты с огорода. Однако, даже несмотря на то, что есть комфортные условия для торговли, стихийщики продолжают работать на улице. Именно поэтому последним рубежом борьбы остаются рейды и штрафные санкции.

Максим Вотчель, начальник управления по мониторингу и пресечению несанкционированной торговли и оказания услуг департамента административно-технического контроля администрации Симферополя:

«На каждом рынке есть свободные места. Населению доносится эта информация, предоставляются места. Кто хочет уйти в правовое поле, те идут торговать на свободных местах».

К примеру, как говорит чиновник, за Бородинским рынком для этих целей была создана специально оборудованная территория. Однако переезжать туда захотели немногие. Видимо, посчитали, что место, не выгодное для торговли. А уже вскоре на месте несостоявшегося рынка появилась автомобильная парковка.