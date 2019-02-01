Бизнес важнее детей

Почему малыши посёлка Орджоникидзе остались без детского сада?

В прошлом номере мы писали о недоступности дошкольного образования в Симферополе. Но эта проблема чрезвычайно актуальна для всей республики. Демографический бум на полуострове застал чиновников врасплох, и прилагаемых вот уже несколько лет усилий не хватает, чтобы обеспечить крымских малышей детскими садами. А в некоторых регионах у детей отнимают даже то, что было.

Совсем без садиков

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратились читатели из пгт Орджоникидзе, входящего в состав городского округа Феодосия. Ещё при Советском Союзе здесь было построено три дошкольных учреждения. Людей в посёлке тогда жило много, так что все садики были заполнены. В 90-е, в связи с ухудшением демографической ситуации и невостребованностью детсадов, два здания были переданы в долгосрочную аренду предпринимателям. Многие годы после этого всех малышей Орджоникидзе принимал единственный оставшийся детский сад № 9 «Алые паруса».

Здание это очень старое — было построено ещё в 1954 году. В 2016-м остро встал вопрос о его аварийности и необходимости реконструкции. Чтобы не прерывать воспитательный процесс на время ремонта, было решено досрочно расторгнуть договора аренды здания другого садика — «Морячок» — с целью его использования для размещения малышей. Это здание на 14 лет моложе аварийного и полностью укомплектовано под детский сад: здесь имелось централизованное отопление, музыкальный зал, пищеблок. Проблема с размещением детей, казалось бы, была решена.

Однако по неведомым широкой общественности причинам в «Морячке» вдруг демонтировали все батареи отопления. Столь счастливое для арендовавшего его прежде предпринимателя обстоятельство позволило снова использовать здание под коммерческий детский лагерь в летний период. В остальное время оно непригодно к использованию — отопления-то нет. Зато пустые помещения отлично подходят для хранения имущества арендатора до начала нового сезона.

«На протяжении длительного времени, начиная с 2014 года, мы систематически обращались в администрацию Феодосии и в Орджоникидзевскую поселковую администрацию с просьбами о переоборудовании этого здания под детский сад, — рассказывает житель пгт Орджоникидзе Алексей Шапошников. — Но наши обращения остались без внимания. А начальник управление образования администрации Феодосии Надежда Алексеенко предупредила нас, что посёлок может остаться вообще без детсада».

Шило на мыло

Тем временем в конце прошлого года было проведено закрытое собрание родителей воспитанников «Алых парусов», на котором заведующая сообщила о проведении независимой экспертизы помещения детского сада. По результатам оценки часть здания была признана аварийной. В этой связи заведующая предложила родителям перевести детей в помещение старой школы № 6. А пока одна из групп «Алых парусов», занимавшаяся в аварийной части здания, расформирована и распределена по двум оставшимся. В результате в первой группе сейчас занимается 41 человек, во второй — 37. Насколько качественными могут быть такие занятия? Могут ли дети рассчитывать на достаточное внимание в подобных условиях? Получают ли какую-нибудь материальную компенсацию воспитатели и другой персонал, испытывающий сейчас дополнительную нагрузку? Думаем, ответы на эти вопросы вполне очевидны.

Что же касается дальнейшей судьбы «Алых парусов», Феодосийский городской суд обязал администрацию города организовать в дошкольном учреждении необходимые ремонтные работы. Реконструкция садика даже была внесена в Федеральную целевую программу. Однако в ходе обследования здания выяснилось, что планируемые ремонтные работы не обеспечат его безопасность и приведут к нецелевому использованию бюджетных средств. Что же делать? Ответ очевиден: ломать старое здание, а на его месте строить новое. Правда, когда оно будет готово, можно только гадать, учитывая крымский опыт капитального строительства последних лет: вовремя сдают в основном только коммерческие объекты.

Отдельно следует сказать о школе № 6, в которой чиновники собираются разместить малышей из «Алых парусов» на неопределённый срок строительства нового детского сада. Заключение о её аварийном состоянии было выдано ещё в 2011 году. В нём говорилось следующее: «В результате проведённого выборочного обследования, при котором осмотру подлежат только отдельные, наиболее изношенные конструктивные элементы, установлено следующее. Конструктивная схема здания не соответствует действующим нормам сейсмостойкого строительства. На обследованном участке перекрытия второго этажа выявлен прогиб, достигающий 14 см. Характер деформаций свидетельствует о том, что несущие конструкции ослаблены и перегружены. Фактическое состояние перекрытия требует срочного ремонта». Увы, «срочный ремонт» за последующие восемь лет так и не был произведён.

«В здании школы отсутствуют санузлы, отопительные радиаторы, нет детской площадки. Но на вопросы родителей о несоответствии его состояния нормам, Надежда Алексеенко ответила, что с пожарной инспекцией, Роспотребнадзором, иными контролирующими органами, а также с получением лицензии проблем не будет, — говорит Алексей Шапошников. — Отправляя детей в детский сад, мы доверяем образовательному учреждению самое дорогое и, несомненно, хотим быть уверенными, что их жизням и здоровью ничего не угрожает. Однако действия органов местного самоуправления направлены на содействие предпринимателям в осуществлении коммерческой деятельности за счёт ущемления прав и законных интересов местных жителей».

В поисках справедливости

Поскольку местные чиновники дали понять, что считают проблему «Алых парусов» решённой, жители Орджоникидзе стали искать справедливости в вышестоящих инстанциях. Десятки жалоб и обращений были направлены в Прокуратуру, Министерство образования РК, Аппарат Совета министров республики, региональное управление Роспотребнадзора, Следственный комитет и даже в Администрацию президента. Увы, все письма остались без должного внимания и были спущены в администрацию Феодосии. А там раз за разом отвечают одно и то же: старый садик будет снесён, новый будет построен, а дети пока пусть сидят в здании школы, в каком бы состоянии оно ни находилось.

«Городские чиновники, депутаты и другие заинтересованные лица время от времени приезжают и убеждают нас в том, что всё будет нормально. Но не нужно быть специалистом, чтобы увидеть, насколько в здании школы провисают несущие балки. Детей переводить туда нельзя, — убеждён житель пгт Орджоникидзе Константин Шапошников. — Но позиция у городских властей такая: отвяжитесь от нас и всё. По этому поводу в посёлке растёт социальное напряжение. На днях мы ожидаем прокурорской проверки — посмотрим, к каким выводам она придёт».

В свою очередь, мы надеемся, что после данной публикации ответственные лица и уполномоченные ведомства ещё раз обратят внимание на данную ситуацию. Безусловно, всех нас радуют посулы о новом детском саде, который когда-нибудь да будет построен. Но обеспечить детей безопасным и удобным помещением для получения дошкольного образования нужно уже сейчас. Может быть, имеет смысл временно забрать здание «Морячка», находящееся в государственной собственности, из частной аренды? Или интересы предпринимателей настолько важнее интересов крымских малышей?