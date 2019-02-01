Меж двух огней

Организатор блокады Крыма может попасть под уголовное преследование на Украине

Eсть такая пословица: «Сколь верёвочке ни виться, конец всё равно будет». Она очень хорошо подходит к той ситуации, которая складывается сейчас вокруг личности одиозного деятеля (бывшего крымского, а сейчас украинского) Ленура Ислямова. Человек, который оказался на самом верху республиканской власти во время исторической Крымской весны 2014 года, а потом «прославился» как организатор так называемой блокады полуострова — сначала продуктовой, а потом и энергетической, — всячески пытавшийся угодить нынешней киевской власти, теперь может попасть под статью на Украине за... антиукраинскую деятельность.

Хроники одного «перевёртыша»

«Крымский ТелеграфЪ» не раз прежде рассказывал о деятельности 53-летнего гражданина РФ Ленура Ислямова, учитывая её антикрымскую и антироссийскую направленность. Нынешние события, о которых говорят теперь и наши коллеги из крымских СМИ, заставляют снова обратить внимание на этого человека, прежде довольно известного на полуострове, и вкратце мы напомним его историю.

Долгие годы имя Ленура Ислямова употребляли вместе с определением «московский миллионер». Особенно много рассказывал принадлежащий ему же телеканал АТР, юридически оформленный как ООО «Атлант-СВ». Основными активами Ислямова были также «Джаст банк», хорошо прежде известная в Симферополе транспортная компания «СимСитиТранс», магазины техники iCom, дилер китайского автопроизводителя FAW и тайваньского Luxgen. Неким управляющим центром, судя по всему, была зарегистрированная в Москве компания «Квингруп». Ну, бизнес и бизнес. В целом ничего экстраординарного. Но тут произошла Крымская весна, и Ислямов, судя по всему, увидел в происходящем для себя новые возможности. Новые, так сказать, горизонты. И пошёл в политику. В итоге бизнесмен Ленур Ислямов проработал в правительстве Крыма чуть больше полутора месяцев: с 4 апреля по 28 мая 2014 года был вице-премьером. За время пребывания в должности он практически ничего не сделал и ничем не запомнился — неудивительно, что в итоге он был уволен с формулировкой «за профнепригодность». Но это — потом. А в день его назначения исполняющим обязанности зампредседателя Совета министров появилось в прессе большое интервью с Ислямовым. «Я давно живу в России и менее политизирован, чем местное население, — признавался Ислямов. — Сейчас нужно в первую очередь обеспечить спокойствие, чтобы жены спокойно ждали своих мужей, чтобы дети спокойно играли на улице. И мы с сегодняшней властью (эти озабоченности) сейчас снимаем... Я вижу, что руководство Крыма в лице (премьер-министра) Сергея Валерьевича (Аксёнова) и (первого вице-премьера) Рустама Ильмировича (Темиргалиева), и даже Госсовета дают все возможности для того, чтобы снять те мелочи, из которых потом может возникать проблемная политика». Также он рассказал, что ежедневно встречается с федеральными министрами и их заместителями. «Сейчас власть в Москве послала всем министерствам Российской Федерации сигнал — всячески помогать и содействовать всей исполнительной власти Крыма. Все службы работают на это, я очень этому рад, потому что это действительно менеджерский подход. Это ручное управление, но оно такое — friendly-управление. Для нас это очень большая поддержка», — делился чиновник.

По его словам, сказанным за неделю до упомянутого ранее принятия Конституции Крыма, в разработке документа принимали участие и крымские татары, причем по прямому поручению самого Ислямова. «Я дал поручение, дальше Совет министров одобрил, Рустам Ильмирович (Темиргалиев) дал команду, чтобы все это происходило. Дальше были выделены два человека от лица крымских татар, которые этим занимаются. Конституция — это основной закон, который нас беспокоит. И в этом вопросе мы должны как можно быстрее принять участие», — отмечал тогда и.о. вице-премьера.

Кроме того, Ислямов часто применял пророссийскую риторику. Например, в интервью для документального фильма телеканала НТВ говорил: «В такие исторические моменты должны лидеры нации или общественники, кто угодно вообще, собираться все вместе и быстренько штурмить и принимать решения, быстрые. Время сжимается с катастрофической скоростью. Происходит, на самом деле, смена определенных вещей, в которых мы не участвуем, а нам надо участвовать обязательно... Время нужно, чтобы крымские татары поняли, что Россия — не враг, что сегодняшняя Россия отличается от России Советской, Советского Союза, который так поступил с народом крымско-татарским».

А в беседе для принадлежащего ему телеканала «АТР» Ислямов говорил: «Мы сможем сделать, на самом деле, то, что долгие годы не удавалось сделать, находясь в составе Украины. Это действительно исторический шанс. Если мы этого не сделаем, если мы попустительски так, популистски отнесемся — „мы это, мы то, мы не признаём“, — это можно делать только в том случае, если люди безответственные. А мы ответственные люди. Мы должны сделать так, чтобы следующее поколение сказало, что им было сложно принимать такие решения исторические, но они это сделали, и сейчас мы живем в другом мире. Мы должны этот мир создать», — говорил Ислямов.

Так что, как видите, начиналась политическая деятельность Ислямова в Крыму в 2014 году вполне пророссийски. А потом — увольнение. И, судя по всему, месть. Сейчас и бывшие соратники прямо говорят, что антикрымская деятельность Ислямова после бегства на Украину была вызвана совсем не идейными порывами. Он просто обиделся на российские власти, которые на дали ему зарабатывать в Крыму так, как он делал это в украинские времена.

Этапы его мести

Активная борьба Ислямова против крымчан началась 20 сентября 2015 года. В этот день бывшие лидеры крымско-татарского меджлиса (запрещённая организация в РФ) и примкнувшие к ним бойцы запрещенного на территории РФ «Правого сектора» заблокировали выезд грузовиков с товарами с Украины на полуостров. Позже блокада была легализована правительством Украины и товары официально запретили вывозить в Крым. В числе идейных вдохновителей и организаторов продовольственной блокады назывался Ленур Ислямов. Через месяц ФСБ возбудила против него уголовное дело и прошли обыски в подконтрольной Ислямову транспортной компании «СимСитиТранс» в Симферополе. А Банк России приостановил лицензию принадлежащего Ислямову «Джаст Банка».

Затем в ночь на 22 ноября 2015 года полуостров был обесточен. Это произошло в результате подрыва опор линии электропередачи на территории Херсонской области Украины, по которым электроэнергия подавалась в Крым. Позже стало известно, что к подрыву причастен Ленур Ислямов. Он сам с гордостью фотографировался с боевиками запрещенных в России организаций на фоне упавших опор. ФСБ же возбудила уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ «Диверсия», и в начале декабря 2015 года суд в Крыму принял решение об аресте всего имущества Ислямова. В том числе земельных участков на Южном берегу Крыма, участков и автостоянок в Москве, квартир, домов и гостиниц. Прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что немногим ранее ведомство выявило попытки Ислямова перевести имущество на подставных лиц.

Тем временем Ислямова, что называется, «понесло». Он постоянно и резко высказывался в СМИ о российских властях, обещал новые диверсии в Крыму, грозил объявить блокаду Крымского моста и «деоккупировать полуостров». Созданный им в Херсонской области Украины так называемый крымско-татарский батальон российскими правоохранительными органами был признан незаконным вооруженным формированием. Приезжавшие в Крым участники этого батальона были задержаны ФСБ, им грозит уголовное наказание. Сам Ислямов, по всей видимости, осознал, что никаким его грозным обещаниям уже не суждено сбыться. Поэтому и решил отыгрываться на бывших коллегах, выступая в украинских судах. И вот тут мы подобрались к самому на сегодняшний день интересному.

Неприятный сюрприз

В течение последних нескольких месяцев Ленур Ислямов дал показания по уголовным делам, возбужденным на Украине в отношении бывших представителей власти полуострова. В частности, Ислямов выступил на стороне обвинения в судебном процессе по делу экс-депутата Госсовета РК Василия Ганыша. Его показания с обвинением в госизмене есть в деле бывшего замминистра спорта Крыма Фаруха Камалова. Одним из свидетелей по делу бывшего министра здравоохранения республики Петра Михальчевского также является Ленур Ислямов. Правда, во всех своих показаниях Ислямов старательно опускает тот факт, что и сам работал в правительстве Республики Крым после вхождения полуострова в состав России. И тут нашёлся человек, который «решил помочь нашему государству привлечь к ответственности человека, который дает показания в уголовных процессах и говорит, что Крым оккупирован, что там оккупационная власть, все плохо» — речь, конечно, об украинском государстве, и это заявляет гражданин Украины, адвокат Валентин Рыбин. Он обратился с заявлением в СБУ, в котором указал, что Ленур Ислямов исполнял обязанности заместителя председателя Совета министров в российском Крыму. Служба безопасности Украины, конечно, проигнорировала заявление адвоката. Но процессуальное законодательство дает ему право такое бездействие обжаловать. Что и было сделано. Шевченковский районный суд Киева принял решение обязать СБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершенных Ислямовым преступлениях по статьям «государственная измена» и «посягательство на территориальную целостность». И как говорит адвокат, по решению суда теперь СБУ обязана открыть производство по фактам, указанным в заявлении, и начать досудебное расследование. Кроме этого украинский адвокат начал сбор материалов, подтверждающих деятельность Ислямова в российских органах власти в Крыму. Вот такой неприятный сюрприз. И, похоже, вскоре Ислямов может оказаться между двух огней, ведь в России на него уже заведены уголовные дела, а на Украине — готовятся.

Кстати

Ещё один под статьёй...

Кроме одиозного деятеля Ленура Ислямова, из-за российского Крыма сейчас неприятности ещё и у посла Украины в Канаде Андрея Шевченко. Но у посла, в отличие от Ислямова, не за работу в российских органах власти, а за совершение сделки в российском Крыму. На Украине, в частности, начато против Шевченко уголовное расследование по статье 111 УК (Украины) «Государственная измена» в связи с земельной сделкой, которую он провёл на полуострове. А именно — «заверил у подчиненного себе же консула в Канаде доверенность, которой уполномочил своего личного помощника продать принадлежащую ему в Крыму землю по российским законам на российском нотариальном бланке и за российские рубли». Как утверждают украинские источники, сделка состоялась 17 ноября 2017 года. В соответствии с договором Андрей Шевченко продал жителю Башкортостана земельный участок в Сакском районе Крыма площадью 20 тысяч квадратных метров. Стоимость сделки составила 4,7 млн рублей.