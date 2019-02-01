Сочинский синдром

По следам Олимпиады, пять лет спустя

Пять лет исполняется с того момента, когда завершились в Сочи XXII зимние Олимпийские игры-2014, проведенные на великолепном организационном уровне. И не случайно высокую оценку этим Играм дали даже самые «заклятые друзья», всех прежде уверявшие: у россиян ничего не получится и 97 членов МОК допустили явную ошибку, когда в Гватемале 51 из них во втором туре голосования поддержал Сочи, а не Пхёнчхан.

Подготовка была трудной

Выиграв соперничество у южнокорейского Пхёнчхана и австрийского Зальцбурга за право на проведение впервые в России зимних Игр, страна сразу же приступила к подготовке этого затратного во всех отношениях мирового спортивного форума. Да, это была труднейшая и кропотливая работа. Ведь, по сути дела, приходилось не только с нуля возводить современные спортивные объекты, но и полностью перестраивать инфраструктуру заштатного Сочи, превратив его в международный курортный и спортивный центр самого «звёздного» уровня.

В этом смогли убедиться и болельщики из 126 стран, и 2800 спортсменов из 88 стран, приехавших на берега Чёрного моря, чтобы вести сражение за 98 комплектов медалей, разыгрываемых в семи видах спорта (по 15 дисциплинам). Кстати, за этими зрелищами с огромным вниманием следили телезрители из 159 стран мира.

Незабываемые дни

Ну, а затем шестнадцать дней мы были свидетелями захватывающего соперничества лучших «зимников» земного шара. И российские поклонники спорта, как это им свойственно, отдавали должное всем победителям, из какой бы страны они ни были. Правда, чуть-чуть больше адресуя аплодисментов своим землякам. И те постарались реабилитироваться, после провала на предыдущих Играх в канадском Ванкувере-2010. Там в общекомандном зачёте они впервые в истории оказались лишь десятыми, а теперь старались во всех видах спорта отправлять своих соперников в «нокаут». Но, увы, если фигуристам, лыжникам, мастерам шорт-трека, бобслея и скелетона, биатлонистам, сноубордистам этого посчастливилось добиться, то вот хоккеисты, конькобежцы и горнолыжники явно огорчили своих преданных почитателей.

Но сборная России (в состав входило 225 спортсменов) была сильна, как никогда, и уверенно первенствовала в общекомандном зачёте, завоевав 33 медали, из которых 13 были золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми. 26 наших спортсменов были удостоены титула олимпийских чемпионов. Национальными героями стали: обладатель трёх золотых медалей, мастер шорт-трека Виктор Ан, владельцы двух золотых медалей, фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, сноубордист Вик Уайлд. Причём южнокореец Ан и американец Уайлд приняли российское гражданство, убедившись, что ими не интересуются в собственных национальных сборных.

В те дни президент МОК немец Томас Бах восхищался прошедшими Играми, подчёркивая, что они, как и летние Игры XXII Олимпиады в Москве-1980, ещё раз продемонстрировали всему миру, что Россия умеет проводить турниры на высочайшем уровне. И такие отзывы потоком неслись со всех сторон.

«Крымская весна»

Однако, спустя месяц после окончания Игр в Сочи, привлекшая внимание всего мира историческая Крымская весна заставила многих из этих политических и спортивных деятелей срочно «переобуться», чтобы обвинить Россию во всех тяжких грехах. В том числе и в спорте. Вот тогда и был явлен на свет, как карта из рукава шулера, руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который себя позиционировал главным героем всех российских успехов в Сочи, благодаря, прежде всего, своим «волшебным коктейлям», которые и подняли на победные высоты российский спорт. Что и легло в основу фейкового доклада канадского профессора Ричарда Макларена, поставившего под сомнение все победные достижения российских олимпийцев. И сразу же их соперники постарались доказать, что россияне лишили их заслуженных наград. Подобные «байки» решился подтвердить и медицинский директор МОК Ричард Баджет, не имея на руках никаких документов, подтверждающих этот «тотальный обман», кроме «честных слов» Родченкова. Но это не помешало очередной карающей комиссии МОК, под руководством Дениса Освальда, отнять у группы российских чемпионов и призёров Сочи-2014 (спустя три года после окончания!) награды.

Пришлось нашим организациям, и не только спортивным, стать на защиту чести и достоинства своих граждан и обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанну (CAS). Тем временем МОК уже успел передвинуть сборную России с первого общекомандного места на третье, провозгласив первое место за норвежцами, а второе — за канадцами и сохраняя надежду, что Освальд отыщет ещё «жучков» у россиян, чтобы на третьем месте утвердить сборную США.

Наступил прошлый год, и 1 февраля CAS опроверг львиную долю выдумок Макларена и Освальда по российским олимпийцам Сочи-2014, вернув им честное имя и завоёванные медали. Пришлось чиновникам из штаб-квартиры МОК садиться за компьютеры и в который уже раз пересчитывать итоги Олимпиады. На сегодняшний день первая шестёрка Игр-2014 имеет такой вид: Россия (11 золотых + 9 серебряных + 9 бронзовых = 29 медалей), Норвегия (11 + 5 + 10 = 26), Канада (10 + 10 + 5 = 25), США (9 + 9 + 10 = 28), Нидерланды (8 + 7 + 9 = 24), Германия (8 + 6 + 5 = 19). Ну, а сборная Украины, как ни пыжились нынешние спортивные руководители страны, так и осталась на двадцатом месте, с одной золотой и бронзовой медалями. Справедливость, как видите, пока вроде бы восторжествовала. Правда, «моковцы» забрали два наших «золота» у бобслеистов и два «серебра» — у биатлонисток. Однако, есть уверенность, что это ещё не вечер, тем более что Игры в Сочи явились лучшими за всю историю всемирных форумов «зимников». Не случайно следующие зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане-2018, к которым россиян допустили как «нейтралов», по сравнению с Сочи-2014 названы были специалистами: состязаниями школьников с академиками.

Они готовятся к Пекину-2022

Бесспорно, дискриминационная политика МОК по отношению к российским олимпийцам южнокорейского призыва — 2018 заставила ряд из них досрочно покинуть большой спорт. Но осталась группа чемпионов и призёров олимпийского Сочи-2014, которые продолжают защищать цвета сборной России и стремятся стать участниками XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине-2022. Это сноубордист Вик Уайлд, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, мастера шорт-трека Семён Елистратов, Руслан Захаров (теперь он выступает в конькобежном спорте), биатлонисты Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, фигурист Никита Кацалапов, конькобежцы Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, саночница Татьяна Иванова, лыжники Александр Бессмертных, Максим Велигжанинов. Нам остаётся пожелать им успеха в сражениях не только с зарубежными соперниками, но и с нашими парнями и девушками за места в олимпийской команде России. Ведь для них они служили примером пять лет назад, когда те подростками днями и вечерами просиживали у экранов телевизоров, с восторгом следя за их победными выступлениями на берегах Чёрного моря.