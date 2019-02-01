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Спорт

Хотели как лучше, а получилось...

Как строительство нового спортивного комплекса может навредить спорту?

Ещё два года назад в Симферополе, на улице Декабристов, началась реконструкция крупного спортивного комплекса. Эта работа до сих пор идёт, сроки её окончания постоянно «сдвигаются», а крымских спортсменов-гимнастов, как теперь выясняется, выселяют из спортивного комплекса — единственной тренировочной базы в регионе. Но в республиканском министерстве спорта говорят, что всё будет хорошо.

Большие планы

Сейчас более 400 детей из спортивной школы олимпийского резерва художественной гимнастики тренируются в ГБУ РК «Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-СПОРТ», расположенном в Симферополе, на ул. Декабристов, 21. Вот уже почти два года здесь проходит масштабная реконструкция, завершить которую изначально планировали в 2019 году, однако сроки снова сдвигаются. И юные спортсмены столкнулись с большой проблемой. Впрочем, обо всём по порядку.

Весной 2017 года в Симферополе, в ГБУ РК «Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-СПОРТ», приступили к масштабной реконструкции комплекса. «С 15 апреля производится демонтаж старых помещений для доступа техники и рабочих для демонтажа чаши бассейна. Поскольку чаша бассейна треснута и не подлежит восстановлению, на его месте будет построен многофункциональный зал на 1200 посадочных мест площадью 1740 квадратных метров», — рассказывали тогда в пресс-службе Минспорта Крыма. «На данный момент процесс реконструкции комплекса — в самом разгаре, сейчас делается бетонное основание под строительный башенный кран, выполняются работы по разборке помещений бывшего ООО „Цитиус“, также рабочие уже приступили к демонтажу стен здания центра, оконных и дверных проемов. Больше половины здания уже — в работе», — добавляла тогдашний министр спорта РК Елизавета Кожичева.

И действительно. Дело запланировали в принципе перспективное — первый комплекс в Крыму для проведения масштабных мероприятий! — всё старое сломали быстро, а новое в 2019 году должно было уже не только появиться, но и заработать. Так что складывалось вполне благоприятное впечатление.

Рассказывали и подробности: проект реконструкции регионального спортивно-тренировочного центра «Крым-СПОРТ» общей площадью 12 773 квадратных метра предусматривает обновление фасада здания в более современном формате с двумя лифтами. На первом этаже, как сообщалось, в комплексе предусматривается большой комфортабельный холл, два кафе, конференц-зал, тренажерный зал, фитнес-зал, зал спортивной борьбы и самбо, зал тяжелой атлетики. На втором этаже будет располагаться зал борьбы дзюдо, художественной гимнастики, тренерские, гостиница. На третьем этаже — многофункциональный зал, медицинский восстановительный центр. В общем, много всего хорошего вместо старого бассейна «Динамо». Тем более что власти уверяли: работы идут в штатном режиме согласно графику, а тренировочный процесс у молодых спортсменов, занимающихся на этой спортбазе, на время реконструкции комплекса прерываться не будет.

Проект нового спорткомплекса в Симферополе

Обещают «конструктивное решение»

Но сейчас, как сообщают в местном спортивном коллективе, гимнастов попросили покинуть помещение на время строительства. Как минимум на три месяца занятия будут прерваны. «В гимнастике не может быть перерывов. А из-за постоянных сдвигов по срокам сдачи объекта в эксплуатацию невозможно точно определить время вынужденных каникул», — отмечают в тренерском составе.

Источник сообщает, что родители спортсменов на протяжении месяцев обращались в разные инстанции, в ответ лишь получали отписки и обещания. Спортсменов из сборной отправят в спортивный лагерь в Алуште, а несколько сотен детей — на каникулы сроком на три месяца.

Отметим, что только в этом году ученики крымской школы гимнастики вошли в юниорскую сборную страны и продолжают завоевывать спортивное золото.

Но, парируя обвинения общественности в равнодушии крымских властей к развитию спорта вообще и проблемам молодых спортсменов, в частности, первый заместитель министра РК Олег Голинач заявил на днях, что спортсменов-гимнастов не бросят в беде.

В этой связи в республиканском министерстве спорта рассказали, что юношам и девушкам из спортивной школы олимпийского резерва художественной гимнастики на период с 31 мая по 31 августа были предложены альтернативные варианты залов в Симферополе: спорткомплекс аграрного университета КФУ им. В. И. Вернадского и игровой зал главного корпуса КФУ. Однако родители спортсменов и тренеры от них категорически отказываются, заявляют в Минспорта Крыма. Но, как стало известно журналистам, разговор идёт не только об этом сроке, не только о времени летних каникул. Где дети могут тренироваться до летних каникул в школах — это три ближайших месяца, — в ведомстве не уточняют. А ведь перерывов, повторим вышеупомянутый тезис тренерского состава, в этом виде спорта быть не должно.

Впрочем, местные спортивные чиновники обещают найти решение проблемы. «В ближайшее время запланировано совещание при Министерстве спорта Республики Крым совместно с подрядной организацией, Службой капитального строительства и родителями спортсменов... Мы придем к конструктивному решению возникшей проблемы», — говорят в Минспорта РК. Очень хочется надеяться, что вопрос этот решится благополучно.

Виктор ПОПОВСКИЙ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 517 от 22 февраля 2019 года

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Просмотров: 122 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:23

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