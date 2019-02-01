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СоциумПроблема

Мидии против рапанов

Следы подводного пиршества

Ловлю хищных моллюсков могут сделать неограниченной

Учёные и экологи давно говорят об угрозе, причём весьма серьёзной, которая возникла из-за распространения рапанов в Чёрном море. Эти морские хищники усиленно уничтожают мидии, которые, в свою очередь, выполняют функции естественных природных фильтров морской воды. К тому же мидий ловят и люди, усугубляя и без того сложную ситуацию. Теперь ловлю мидий в Чёрном море хотят официально ограничить, а ловлю рапанов — наоборот сделать неограниченной.

Для сохранения популяции

Как стало известно на этой неделе, Росрыболовство может ввести ограничительные меры по вылову мидий в Черном море. Об этом, в частности, журналистам сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. «Сейчас это неквотируемый вид. Ограничения устанавливаются в виде рекомендованного вылова и зачастую превышаются. Видим, что на участках, где плохо с запасами, должен быть ограничен вылов. Это позволит сохранить популяции мидий в Черном море», — рассказал Соколов.

Замруководителя Росрыболовства также заявил, что могут быть сняты ограничения на вылов в Черном море рапанов. По его словам, у Росрыболовства сейчас есть соответствующие предложения, которые ведомство будет прорабатывать. «Я думаю, что поддержат внести в правила рыболовства неограниченный лов рапана вообще в Черном море и у побережья Крыма в частности», — рассказал он. Дело в том, что рапаны уничтожают мидий (об этом чуть ниже). А, по словам Соколова, сейчас действует ряд ограничений на вылов этих хищных моллюсков. От этого страдает экосистема и аборигенные виды (коими являются, к примеру, мидии), аквакультурные хозяйства (выращивающие в том числе этих самых мидий). «Это достаточно серьезная проблема, хотя на участках предусматриваются мелиоративные работы с полным уничтожением рапаны, но она быстро размножается», — прокомментировал он сложившуюся ситуациию.

Кое-что о хищниках и жертвах

Рапаны долгое время жили только в Тихом океане, у побережья Японии. По всему миру они распространились с развитием мореплавания, когда при строительстве судов стали использовать металлическую обшивку. Прикрепляясь ко дну кораблей, рапаны путешествовали и добрались постепенно до Черного моря. Большинство специалистов говорят, что этот моллюск оказался в бассейне Чёрного моря и у берегов Крыма примерно 70 лет назад на советских торпедных катерах, которые перебросили в Новороссийск (впервые были обнаружены в 1947 году в Цемесской бухте Новороссийска). Также есть версия, гласящая, что рапаны попали в Чёрное море в виде личинок с балластными водами заходивших в него судов, прежде побывавших в регионах, где рапаны живут, так сказать, исторически.

Распространившись вдоль берегов, рапаны живут на всех типах дна на глубинах до 50 метров. Продолжительность жизни этого моллюска до 15 лет. Их можно встретить и на прибрежных скалах, и на илистых грунтах. Порой они образуют достаточно плотные скопления. И в Черном море их популяция за пару десятков лет выросла до огромных размеров. Оказалось, что в наших краях у этой «подводной улитки» нет естественных врагов. В океане врагами рапанов являются морские звёзды — они ими питаются и не дают возможности разрастись их колониям. В Черном же море звёзд нет — для них недостаточно соленая вода, — потому и управы на хищников нет. Их здесь едят только люди (основная добыча ведется ради её мяса, которое при правильном приготовлении считается деликатесом; в пищу идет не весь моллюск, а только его нога — белое мясо). Сама же рапана питается двустворчатыми моллюсками. И постепенно в Чёрном море стало в два раза меньше этих видов моллюсков, в первую очередь — мидий. В некоторых районах мидии совсем исчезли уже несколько лет назад. У рапана острый язык-сверло, которым он сверлит дырки в раковинах двустворок и пожирает содержимое. Взрослые и практичные особи не утруждаются сверлильной работой, а разжимают створки мускулистой ногой, впускают в жертву яд и поедают. Кстати, может быть, вам встречались на пляжах створки мидий с как-будто просверленными дырочками? Это и есть — остатки трапезы морских хищников. В последнее время рапаны принялись и за крабов. Оседлав краба, хищник дырявит его панцирь и впрыскивает туда ядовитый пищеварительный сок, парализующий мышечную систему.

Что же касается черноморских мидий, то, по мнению экологов, гибель этих природных биофильтров может привести к экологической катастрофе. Проще говоря, мидии — это «лёгкие» Чёрного моря. При этом, мидии устойчивы к грязи и могут совершать свой «экологический подвиг» практически в любых условиях.

В первый раз резкое сокращение популяции мидий ученые заметили во время плановых исследований ещё в 2002 году. Крымчане помнят, что прежде мидиями был покрыт едва ли не каждый камень в море. Теперь же на дне грудами лежат пустые створки мидий, выеденных рапанами. К примеру, по словам сотрудников Карадагского заповедника, если в 1998-м году мидии заселяли 9-12 метров подводной части Золотых ворот (знаменитая скала в море возле Карадага), то в 2003-м моллюски остались только на шести метрах от поверхности. Ещё через пару лет исчезло еще два метра мидий. Сейчас же мидий там найти почти невозможно. «Если в курортных местах исчезновение мидий еще можно списать на промысел многочисленных ныряльщиков, на антропогенный фактор, на загрязнение и прочее, то в нашей заповедной акватории это исключено — живые мидии исчезали, а под скалами из года в год росло их кладбище», — говорят сотрудники заповедника.

Игорь ШИЛОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 517 от 22 февраля 2019 года

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Просмотров: 151 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:40

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