Беглец, хуторянка и месть за смелость

Украинские СМИ заглянули за забор, порадовались очередным «санкциям за Крым» и ждут американский флот

На этой неделе за Перекопом издания и сайты, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на имущество известной певицы, на версию о побеге капитана «Норда», рассказанную им самим, на судьбу депутата Европарламента и грядущие военные учения Украины и США возле берегов Крыма.

Наказание за намерение

Европейские политики, решившие продемонстрировать своё адекватное понимание ситуации с российским Крымом, подвергаются разного рода санкциям. В частности, как сообщается на сайте украинского телеканала, депутата Европарламента Билла Этриджа заставили покинуть пост заместителя председателя либертарианской партии из-за того, что он хотел возглавить делегацию британских политиков и предпринимателей в Крым. Лидер этой партии Эндрю Визер заявил, что «действия господина Этриджа наносят ущерб репутации их партии». Также исключили из партии и руководителя секретариата либертарианской партии Пола Бортвуда, который вместе с Этриджем планировал поездку в Крым. О полном составе делегации, которая должна была бы отправиться в Крым, неизвестно, однако отмечается, что к Этриджу и Бортвуду должен был присоединиться Джим Бхутто — управляющий компании «Тикка кебаб», которая занимается изготовлением блюд индийской национальной кухни. В комментариях господин Бхутто подтвердил, что хотел бы поехать в Крым, однако отмечал, что окончательное решение относительно поездки примет позже. К слову, еще на прошлой неделе британские политики, эксперты и предприниматели заявили о плане посетить Крым 5 апреля 2019 года. Всего, по словам господина Назарова, в состав делегации должны были войти около 15 человек, а возглавил бы ее Билл Этридж...

Ротару бросила дом?

Несколько дней назад украинские СМИ рассказали, как журналисты отыскали дом украинской певицы Софии Ротару в крымском поселке Никита, который находится в семи километрах от Ялты. С 2014-го по Никите стали ходить слухи, что свой особняк Ротару хочет продать. Но ни сама артистка, ни ее родные эту информацию не подтвердили. Площадь жилья артистки под Ялтой — более 400 квадратных метров. Дом оборудован камерами слежения и расположен за высоким забором. Раньше певица, по словам местных жителей, отмечала тут каждый свой день рождения, но не похоже вообще, что в доме сейчас кто-то живет. Соседи никаких новых жильцов не видели. «По слухам, в Ялте у певицы есть ещё участок в 14 соток под виноградники на самом побережье Черного моря (он оценивается риелторами в 500 тысяч долларов)», — говорится в материале на украинском сайте. Также упоминается ещё один объект недвижимости в Ялте, который, как говорится в материале, принадлежит Софии Ротару. Это роскошный отель Villa Sofia, который находится на ялтинской набережной.

Бряцнут оружием

Как сообщается на украинском сайте, в этом году во время совместных учений Украины и США «Sea Breeze 2019» украинские пограничники задействуют девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолеты. Учения будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря. И их показательное «бряцание оружием» вблизи берегов российского Крыма очевидно. «Будут артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и много других упражнений, цели которых не раскрываются, поскольку остается актуальным режим „свободной игры“, в котором неожиданные задания будут поступать из штаба учений», — говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники отметили, что новацией нынешних учений станет отработка речного элемента: по легенде, «противник» будет пытаться заблокировать выход в море из крупнейшей водной артерии Европы — реки Дунай.

Тайна побега капитана «Норда»

Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко (о ситуации с российским сейнером «Норд», который Украина захватила в Азовском море и никак не может продать, а также о судьбе его команды «КТ» сообщал неоднократно. — Ред.) рассказал подробности своего побега в Крым, и украинские сайты наперебой принялись обсуждать это событие. Если оставить в стороне все явно пропагандистские обороты, в сухом, как говорится, остатке имеем следующее. По словам Горбенко, он «на пересадках» доехал из Мелитополя до границы, где жил у родственников, а потом через пункт пропуска «Чаплынка» попал в Крым. Капитан добавил, что на Украине не было официального контроля за его передвижениями и суд снял с него ограничение по запрету выезда на полуостров, поэтому при пересечении границы у него был с собой подтверждающий это документ. Также, по словам Горбенко, неофициально ему предлагали признать вину, получить украинское гражданство и вернуться домой с условным сроком. В то же время в погранслужбе Украины не исключают в этом деле «спецоперацию российских спецслужб». Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. «Информация о якобы его официальном выезде за пределы контролируемой части Украины не соответствует действительности», — сказал Слободян, комментируя появление капитана сейнера в российском Крыму. Тем не менее, Горбенко в Крыму, и попал он сюда, по всей видимости, именно официально.