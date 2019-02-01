Похоже на Нью-Васюки?

Крым «просканируют» на глубину до трёх километров

Для Балаклавы придумали очередную концепцию застройки, которую называют оптимальной, а для перспективной окраины Севастополя ищут варианты развития.

И руки чешутся, и обстоятельства обязывают

О кардинальном изменении внешнего вида Балаклавы разговоры ведутся уже не первый год. Прежде застройка города и перемены его облика были связаны то с яхтенными делами, то с расширением рекреационной нагрузки (всё это так и не воплощено в жизнь до сих пор по причинам, которые достойны отдельного разбирательства), но на этот раз — просто с массовой застройкой. Так называемой комплексной застройкой самыми разными домами и сооружениями. Причём, как стало известно на днях, проект такой застройки был одобрен архитектурно-художественным советом города. Проще говоря, застроить Балаклаву так или иначе — и руки чешутся и обстоятельства обязывают.

Да, это пока лишь проект, который может быть изменён или «потеряться» во времени, как это случалось уже с предыдущими балаклавскими масштабными строительными проектами. Но есть информация, что под этот новый проект есть уже и инвестор. В частности, об этом было заявлено во время заседания правления «Совета предпринимателей Севастополя». «Проект застройки Балаклавы получил самые положительные оценки. На мой взгляд, это один из самых лучших проектов в Севастополе. В нем есть дух Балаклавы. Удачные планировочные решения. Первые этажи являются объектами, обслуживающими население. Интересная с точки зрения архитектуры композиция застройки проекта, въездная часть. Всё это связано с парком. Это территория бывшего кирпичного завода. Вся территория обеспечена необходимым количеством парковок. Надеюсь, что в этом же виде проект и будет реализован», — сказал директор департамента архитектуры города Александр Моложавенко. По его словам, данный проект является одним из примеров «комплексного устойчивого развития территорий, которые будут реализовываться в Севастополе». Всего же под такие проекты местные власти выделили 14 территорий общей площадью 830 гектаров.

И одной из этих территорий, которым исполнительной властью региона уготованы в обозримом будущем большие перемены и (будем надеяться) развитие, является район 7-го километра Балаклавского шоссе в Севастополе. Этот район, что вполне очевидно, должен стать «главными въездными воротами Севастополя».

«Надо всё жильём заполнить»

О застройке района 7-го километра Балаклавского шоссе в Севастополе тоже разговоры ходят не первый месяц. Но только недавно что-то прояснилось по существу: архитектурно-художественный совет на специальном заседании рассмотрел проект, представленный директором Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды Олегом Ивановым. Представляя свою организацию, Иванов подчеркнул, что она фактически является институтом генплана Севастополя. Предметом обсуждения были варианты освоения пустующей площади более 173 га. Согласно проекту на одной её части (66 га) должна расположиться многоквартирная застройка, а на другой (107,4 га) — многофункциональная зона. И эта многофункциональная зона, нужно признаться, впечатляет.

Проект предусматривает создание транспортно-пересадочного узла с конечной станцией троллейбуса, которая должна снизить нагрузку на центральную часть города. А также два административно-деловых центра с кафе, ресторанами и фитнес-залами. Кроме того, возможно строительство «ивент-холла для проведения массовых мероприятий, например концертов». Или «выставочное пространство для проведения отраслевых выставок». Или же туда «можно поставить капитальное здание цирка». Из остальных идей стоит упомянуть создание торгового центра на 120 000 квадратных метров «бутиков, фуд-кортов, боулинга на 14 дорожек, мультиплекса на 7 кинозалов». Ну а главной достопримечательностью 7-го километра «может стать ансамбль многофункционального спортивного комплекса с размещением ледового дворца, помещениями для занятий теннисом, баскетболом, гандболом, мини-футболом и другими видами спорта» общей площадью в 140 000 квадратных метров.

Что же касается жилой застройки и сопутствующей ей инфраструктуры, то жилая площадь квартала ориентировочно составит 210 тысяч квадратных метров. Там предусмотрено размещение поликлиники и станции скорой помощи. Предложены участки для школы на 1600 учащихся и два участка для детских дошкольных учреждений.

Всё это, конечно, хорошо, но чем-то похоже на пресловутые Нью-Васюки, не находите?.. К тому же, нужно заметить, что уже теперь идея создания в этом районе логистического центра, который прежде рассматривался как один из приоритетов развития 7-го километра, по-видимому, будет похоронена. «На наш взгляд, логистическая тема неуместна. Территория очень важная, и поставить туда коробки складов мы не можем. Мы должны этой территории придать более высокий статус», — сообщил Олег Иванов.

Кстати, интересные подробности происходившего на вышеупомянутом заседании приводят севастопольские журналисты. Прения о судьбе района велись весьма эмоциональные. Например, решительную позицию занял президент Союза строителей Севастополя Александр Лившиц. Согласившись признать право на существование там делового центра, представитель строительного бизнеса также предложил рассмотреть и вариант размещения в этом же районе административного центра. «Всегда хотели вынести административный центр с правительством куда-нибудь подальше», — аргументировал он. Также было настоятельно предложено сконцентрироваться на строительстве там исключительно жилых массивов. «Надо это жильём заполнять — и всё!» — настаивал президент Союза строителей Севастополя.

Справедливости ради, нужно сказать, что руководство департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя резюмировало всё осторожно: «Территория может развиваться по нескольким направлениям, и нам очень важно не ошибиться с будущим развитием», и было принято решение создать рабочую группу для подготовки нескольких вариантов развития 7-го километра — которые будут заслушаны повторно. Так что вопрос остаётся пока открытым.