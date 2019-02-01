Право на свою территорию

Приватизация садового земельного участка

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Категории и порядок

Приватизировать садовый земельный участок могут отдельные льготные категории граждан, а также граждане, которым он предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение до 30.10.2001 или к которым перешло право собственности на здание на таком участке. Члены СНТ могут приватизировать садовый земельный участок до 31.12.2020.

Согласно пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», садовый земельный участок — земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

С 01.01.2019 садовыми земельными участками признаются участки с видами разрешенного использования: «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства».

Приватизация земельного участка — это приобретение в частную собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Садовые земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность бесплатно, в частности, следующим гражданам:

1) многодетным, имеющим трех и более детей. Случаи и порядок такого предоставления устанавливаются законодательством субъектов РФ;

2) Героям СССР, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы. Граждане, относящиеся к указанной категории, имеют право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно, без проведения торгов садового земельного участка размером не менее чем 20 соток в границах городских населенных пунктов и 40 соток в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий;

3) Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Указанные лица имеют право на получение в собственность бесплатно, без проведения торгов садового земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, размером не менее чем 8 соток в городах и поселках городского типа и 25 соток в сельской местности;

4) членам садоводческих некоммерческих товариществ (далее — СНТ).

Упрощённый порядок

В упрощенном порядке право собственности на садовый земельный участок можно зарегистрировать, если:

— участок предоставлен гражданину до 30.10.2001 на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения;

— к гражданину перешло право собственности на здание, строение или сооружение, расположенное на земельном участке, предоставленном до 30.10.2001 бывшему собственнику указанных здания, строения или сооружения.

До 31.12.2020 члены некоммерческих организаций, созданных до 01.01.2019 для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, а также члены СНТ, созданных путем реорганизации таких организаций (далее — СНТ), имеют право независимо от даты вступления в члены СНТ приобрести садовый земельный участок без проведения торгов в собственность бесплатно.

Для этого земельный участок должен соответствовать одновременно следующим условиям:

— образован из земельного участка, предоставленного до 10.11.2001 для ведения садоводства СНТ или иной организации, при которой оно было создано или организовано;

— распределен гражданину на основании решения общего собрания членов СНТ или иного документа, устанавливающего распределение земельных участков в СНТ;

— не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в отношении него не принято решение о резервировании для государственных или муниципальных нужд.

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