Шашка за Крым

Как командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе взял для Страны Советов мятежный полуостров

С того момента, как Троцкий проиграл Сталину борьбу за власть, Михаила Фрунзе провозгласили героем гражданской войны номер один. В честь него в СССР были названы сотни объектов, включая горную вершину на Памире и мыс на архипелаге Северная земля. Но «путь в бессмертие» начался, когда за взятие Крыма ВЦИК наградил Фрунзе почетным оружием — шашкой в золотой оправе с надписью «Народному герою».

Дальше Крыма земли нет

Всё это произошло между двумя весьма памятными датами — трехлетием Октябрьской революции и трехлетием ее порождения — Красной Армии.

Итак, 7 ноября 1920 года, к трехлетней годовщине Октябрьской революции, силы Красной Армии начали наступление на Крым, который Врангель объявил независимым. Командующий Южным фронтом Михаил Васильевич Фрунзе имел многократное превосходство в живой силе и своеобразную индульгенцию, директиву приступить «к овладению Крымским полуостровом атакой открытой силой, не останавливаясь перед жертвами». Измотав белых массированными атаками, красные захватили удобные для обороны узкие крымские перешейки, через них на полуостров стала вливаться конница Буденного, Миронова, Махно. Тогда же радиостанции Белой армии приняли отправленное из далекого от линии фронта Мелитополя обращение Фрунзе к Врангелю: «Ввиду явной бесполезности дальнейшего сопротивления ваших войск, грозящего лишь бессмысленным пролитием новых потоков крови, предлагаю Вам немедленно прекратить сопротивление и сдаться со всеми войсками армии и флота, вооружением и всякого рода военным имуществом. В случае принятия вами означенного предложения Реввоенсовет армии Южного фронта на основании представленных ему центральной Советской властью прав гарантирует сдающимся, включительно до лиц высшего комсостава, полное прощение в отношении всех поступков, связанных с гражданской борьбой. Всем не желающим остаться и работать в социалистической России будет дана возможность беспрепятственного выезда за границу при условии отказа на честном слове от дальнейшей борьбы против рабоче-крестьянской России и Советской власти. Ответ ожидаю до 24 часов 11 ноября с. г. Моральная ответственность за все возможные последствия, в случае отклонения делаемого честного предложения, падет на вас».

Врангелю стало ясно, что Крым не удержать, и он отдал приказ об эвакуации.

Из последнего приказа Врангеля: «Русские люди. Оставшаяся одна в борьбе с насильниками, Русская армия ведет неравный бой, защищая последний клочок русской земли, где существует право и правда. В сознании лежащей на мне ответственности я обязан заблаговременно предвидеть все случайности. По моему приказанию уже приступлено к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма всех, кто разделял с армией ее крестный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства, с их семьями, и отдельных лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага. Армия прикроет посадку, памятуя, что необходимые для ее эвакуации суда также стоят в полной готовности в портах, согласно установленному расписанию. Для выполнения долга перед армией и населением сделано все, что в пределах сил человеческих. Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. Откровенно, как всегда,

предупреждаю всех о том, что их ожидает. Да ниспошлет Господь всем силы и разума одолеть и пережить русское лихолетье».

16 ноября, когда Красная Армия вошла в опустевшие порты Крыма, считается днем окончания Гражданской войны в европейской части России. А 17 ноября в Крым прибыл Михаил Фрунзе. Из его победного приказа: «Никакие преграды и укрепления не могли остановить победного марша наших армий. Отчаянное сопротивление противника на юшуньских позициях было сломлено, и части 51, 15 и Латышской дивизий 12 ноября вошли в Крым... Один за другим пали Симферополь, Феодосия, Севастополь и Керчь... Авантюрист барон бежал в Константинополь, бросив свои войска и предоставив каждому устраиваться кто как сможет... Да здравствует конечная мировая победа коммунизма!»

В тот же день объявлена регистрация всех служивших в Белой армии. В случае уклонения — расстрел. В регистрационные пункты выстроились длинные очереди...

За них решало время

Сегодня о роли личности Фрунзе в истории много спорят. Мол, уж слишком его идеализировали в советскую эпоху. Вспоминают сцену из кинофильма «Бег» (1970 г.), где Фрунзе показан в авангарде наступающей на Крым Красной Армии, и утверждают, что это не достоверно исторически, ведь руководство наступлением осуществлялось из глубокого тыла, чтобы исключить риск для жизни.

Обвиняют Фрунзе и в красном терроре, что острой косой смерти выкосил многие и многие тысячи людей, поверивших в лояльность новой власти. Приводят цифры. В Симферополе, например, где расположился штаб Фрунзе, было расстреляно 1128 человек. Дел нет, есть только расстрельные списки на 117, 154 и 857 лиц. Из одной из этих бумаг известно, что там было: 2 генерала, 54 полковника, 8 подполковников, 92 капитана, 145 поручиков, 313 подпоручиков, 27 прапорщиков, 9 фельдшеров военных лазаретов, 16 корнетов, 191 военный чиновник. И это лишь один пример...

Однако, что толку сейчас, сто лет спустя, пытаться выяснить, кто в большей степени был прав, а кто виноват? Все они, и белые и красные, и победители и побеждённые, — часть нашей многосложной и оттого только более великой истории. В Крыму образца 1920-1921 годов Красная Армия доказала жизнеспособность молодой Страны Советов и не позволила растащить унаследованные от Российской империи земли на мелкие прозападные вассалитеты, чья сомнительная независимость зижделась на былой славе уже несуществующего государства и необоснованных амбициях случайных лидеров.

Мирный конец

Михаилу Фрунзе довелось побывать в Крыму еще раз, в 1925 году, когда после нескольких автомобильных катастроф он остро нуждался в лечении. И он приехал в Мухалатку, отдыхал, охотился в предгорьях Ай-Петри. Однако внутренние кровотечения (подозревали язву в области двенадцатиперстной кишки) повторялись снова и снова, и Фрунзе увезли в Москву в Кремлевскую больницу. Говорят, герой гражданской войны номер один очень боялся операции. И не зря. 29 октября 1925 года, когда профессор Розанов приступил к операции, всё пошло не так. Наркоз не действовал, а повторная анестезия оказалась роковой. Спустя два дня появилось Правительственное сообщение: «В ночь на 31 октября [1925 года] от паралича сердца умер после операции председатель Реввоенсовета СССР Михаил Васильевич Фрунзе». Полководца, со времен покорения Крыма носившего саблю с почетной надписью на эфесе «Народному герою», похоронили у Кремлевской стены на Красной площади Москвы.