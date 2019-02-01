В надёжном тылу

Почему далеко не все мужчины считают себя вправе принимать поздравления

Соцопросы показывают, что год от года всё больше российских мужчин воспринимают День защитника отечества как праздник военных и в качестве подарка ждут лишь внимания.

Гордость и отсутствие предубеждения

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к 23 Февраля. Выяснилось, что всё больше наших соотечественников считают День защитника Отечества праздником военных, а не «каким-то абстрактным мужским днём».

Согласно результатам опроса, День защитника Отечества назвали праздником мужчин 34% , а днем всех военнослужащих — 39%. При этом, что весьма примечательно, в 2005 и 2006 годах всё обстояло с точностью до наоборот — граждане считали День защитника Отечества скорее мужским днём (в 2005 году — 46%, в 2006 году — 42%), чем днём военных (в 2005 году — 32%, в 2006 году — 31%).

Социологи утверждают, что данная тенденция наметилась не из-за разочарования мужчин в празднике, а по причине повышения престижа армии в российском социуме. 39% россиян уверены во влиянии армии на развитие общества и даже экономики. 73% опрошенных воспринимают армию как социальный институт, предоставляющий возможности роста (среди служивших этот показатель составляет 77%). Число граждан РФ, желающих видеть своего близкого родственника в рядах Вооруженных сил РФ, за минувший год выросло и достигло — 71%. И это не внезапный скачок. «Движение вверх» поступательно и неизменно: в 2017 году вышеозначенный ответ дали 68% респондентов, тогда как в 2015-м — только 47%.

Женщины просят

Интересно, что в ходе аналогичного опроса, проведенного Рамблером, были получены несколько иные результаты. Наверное, оттого, что в данном случае больше прислушивались к мнению женщин.

В этом году 23 февраля приходится на субботу и традиционное для большинства празднование по месту работы, увы, отменяется. Зато утро знаменательного дня обещает быть весьма приятным — 19% девушек считают, что лучший способ создать праздничное настроение — приготовить любимому вкусный завтрак. Кстати, и 29% мужчин тоже считают, что без кулинарных радостей праздник не считается.

Главное пожелание 59% опрошенных мужчин, чтобы в этот день они оставались хозяевами положения и могли делать то, что хочется. Приятное совпадение: 57% девушек 23 февраля с удовольствием отдадут всю инициативу в мужские руки.

Остается надеяться, что те 7% девушек, которые уверены, что именно они должны спланировать праздничную программу, смогут угодить ожиданиям своих мужчин.

Дар бесценный

Согласно полученным данным, для большинства девушек и женщин День защитника Отечества — очевидный повод поздравить любимых мужчин: 59% девушек ежегодно готовят подарки близким. При этом для многих 23 Февраля — семейный праздник, поэтому 28% девушек намерены поздравить не только любимых, но и пап и дедушек. И только 13% опрошенных женщин считают, что их мужчины не имеют никакого отношения к «Дню Защитника Отечества», а значит и поздравлять их не с чем.

17% девушек считают, что День защитника отечества немыслим без подарка. И 53% из них покупают подарки заранее, тогда как 38% откладывают эту задачу на последний момент. Однако в любом случае подарки, несомненно, будут приятны мужчинам, тем паче, что большинство из них никаких презентов не ждет (88%).

Тема подарков вообще, пожалуй, самая интересная часть исследования Рамблера. Выяснилось, что 20% женщин традиционно готовят в подарок пену для бритья и различную парфюмерию. Радует, что с соответствующей иронией к такому подношению отнесутся только 4% мужчин, которые совершенно искренне ждут на День защитника отечества бритвенные наборы. 14% женщин подарят своей половинке «что-то из одежды», 12% — какой-нибудь гаджет, 6% — преподнесут книгу. Сентиментальные и сделанные своими руками подарки, вроде фотоальбома с фотографиями из совместного путешествия, большим спросом не пользуются: только по 1% женщин и мужчин готовы подарить и получить в подарок такой милый сувенир.

Но какой же подарок хотело бы получить подавляющее большинство мужчин? К чести защитников отечества, 71% мужчин выбрали вариант «Не имеет значения, главное внимание».