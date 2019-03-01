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Сага о «скифском золоте» продолжается

Давно не было никаких вестей о «скифском золоте» – коллекции уникальных экспонатов из четырёх крымских музеев, которая после выставки в музее Пирсона в Амстердаме в 2014 году так и не была возвращена в крымские музеи. Так и томятся многочисленные крымские музейные ценности в Амстердаме. То, что давно не было известий – понятно, ведь почти целый год ничего не происходило: после завершения суда первой инстанции, где Украина объявила о своих правах на экспонаты и заблокировала возвращение ценностей в Крым, 28 марта 2017 года крымские музеи подали апелляцию. И вот теперь подходит время рассмотрения этой апелляции, назначенное на 11 марта 2019 года. Конечно, украинская сторона в лице министра культуры этой страны Евгения Нищука надеется, что «после судебного рассмотрения коллекция «скифского золота» из крымских музеев будет перевезена на Украину». Но на данный момент крымские музейные экспонаты остаются в Нидерландах, поскольку решение суда об их передаче в Киев еще не вступило в силу – российские юристы занимаются его обжалованием и вообще, как признаётся украинская сторона, «Россия, привлекая большие ресурсы, начала большой судебный процесс». Так что за возвращение «скифского золота» ещё предстоит не один раунд борьбы. И всё так же интригой остаётся финал этого процесса.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 518 от 1 марта 2019 года

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Просмотров: 111 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:09

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