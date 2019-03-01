В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в паспортном столе приходится краснеть Не пожелавший представиться житель Бахчисарая сетует: «В этом году 5-летняя годовщина возвращения Крыма в Россию. Выделялись бюджету средства для восстановления жизни на полуострове. Хотелось бы спросить, почему обделен оказался центральный паспортный стол г. Бахчисарая, который обслуживает весть район и является административным законодательным объектом РФ. Позор при получении первого паспорта гражданина РФ перед собственным ребенком и гражданское возмущение заставили обнародовать данную проблему. В паспортном столе грязь устойчивая, антисанитария, ремонт делался при царе Горохе. Сотрудники что, совсем там не понимают, где работают, и свою ответственность за место рабочее свое вообще не несут? Но главный вопрос не в этом – а в том, за кого считают людей, которые приходят туда толпами, детей, подростков, которые получают там первые свои паспорта. На фото центральный вход в паспортный стол. Напоминает контору заброшенного колхоза». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 518 от 1 марта 2019 года Еще статьи: Народ штурмовал паспортный стол Материнский капитал получить многодетным сложнее всех Говорят, что... жилконторы держат в штате швейцаров Говорят, что... дом может обрушиться на головы прохожим Говорят, что... забыли о вывозе мусора