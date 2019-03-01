Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Этот несносный «КУБ»
Горячая точка на карте Симферополя
Череда засушливых лет
Дойдут руки и до бомжей
Финиш? Нет, только тайм-аут!
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в паспортном столе приходится краснеть

Не пожелавший представиться житель Бахчисарая сетует: «В этом году 5-летняя годовщина возвращения Крыма в Россию. Выделялись бюджету средства для восстановления жизни на полуострове. Хотелось бы спросить, почему обделен оказался центральный паспортный стол г. Бахчисарая, который обслуживает весть район и является административным законодательным объектом РФ. Позор при получении первого паспорта гражданина РФ перед собственным ребенком и гражданское возмущение заставили обнародовать данную проблему. В паспортном столе грязь устойчивая, антисанитария, ремонт делался при царе Горохе. Сотрудники что, совсем там не понимают, где работают, и свою ответственность за место рабочее свое вообще не несут? Но главный вопрос не в этом – а в том, за кого считают людей, которые приходят туда толпами, детей, подростков, которые получают там первые свои паспорта. На фото центральный вход в паспортный стол. Напоминает контору заброшенного колхоза».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 518 от 1 марта 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 62 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:18

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2019 (4)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru