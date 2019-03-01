В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... ялтинцам негде заниматься спортом Житель курортной столицы Крыма озадачен: «Почему сейчас у жителей нашего города нет достойного места для занятия спортом круглый год? Если у школьников есть хотя бы школьный спортзал, то взрослое население в зимний период может только мечтать о крытом спорткомплексе. А во дворах есть ли спортплощадки, а в парках – зоны по интересам? Нам в городе нужны места для массового занятия спортом, освещенные стадионы и площадки для занятия спортом и экстремальными видами спорта! Есть такое? Как привлекать жителей к спорту, если нет в городе достойных спортобъектов, ни круглогодичных, ни сезонных? О чем говорить, если в вечернее время нет возможности заниматься спортом, стадион не освещается?! А каким спортом заняться, если живёшь в посёлке, а не в Ялте, где совершенно негде потренироваться?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 518 от 1 марта 2019 года Еще статьи: Говорят, что... занятия спортом с риском для жизни Кто спортивнее? На грани Парашютисты с ограниченными возможностями установили новый рекорд России, с ... Говорят, что... симферопольцы невзлюбили волейбол