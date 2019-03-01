Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Этот несносный «КУБ»
Горячая точка на карте Симферополя
Автобусный скандал и новые лифты
Проблема из разряда вечных
Цена ошибки или халатности?
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... ялтинцам негде заниматься спортом

Житель курортной столицы Крыма озадачен: «Почему сейчас у жителей нашего города нет достойного места для занятия спортом круглый год? Если у школьников есть хотя бы школьный спортзал, то взрослое население в зимний период может только мечтать о крытом спорткомплексе. А во дворах есть ли спортплощадки, а в парках – зоны по интересам? Нам в городе нужны места для массового занятия спортом, освещенные стадионы и площадки для занятия спортом и экстремальными видами спорта! Есть такое? Как привлекать жителей к спорту, если нет в городе достойных спортобъектов, ни круглогодичных, ни сезонных? О чем говорить, если в вечернее время нет возможности заниматься спортом, стадион не освещается?! А каким спортом заняться, если живёшь в посёлке, а не в Ялте, где совершенно негде потренироваться?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 518 от 1 марта 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 156 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 10:50

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2019 (12)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru