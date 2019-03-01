Говорят, что... крымчане просят туристов уважать природу

Говорят, в последнее время участились случаи, когда туристы ради острых ощущений или нетривиального, как они считают, фото в соцсетях расписывают местные достопримечательности «под орех» авторской «наскальной живописью». Или, если рисовать совсем не умеют, попросту оставляют собственные автографы. Подобные акты вандализма были замечены близ Старой севастопольской дороги, а также в Алупкинском парке. Почему полиция до сих пор по-своему не прославила жаждущих известности вандалов, неизвестно.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 518 от 1 марта 2019 года
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