В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... древоточец уничтожает лёгкие Севастополя Общественность Севастополя собирается составить обращение к властям и ответственным организациям города-героя. Люди предчувствуют настоящую беду. Говорят, что лёгкие Севастополя, его зелёный пояс, сотни тысяч сосен, высаженных много десятилетий назад предками ныне живущих, уничтожает древоточец. Нужна срочная обработка лесопосадок. На сопровождающем информацию фото – район Фиолентовского шоссе, Горбатого моста. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 518 от 1 марта 2019 года Еще статьи: Передел Севастополя Говорят, что... парк у Георгиевского монастыря так и не открыли Севастополь: перезагрузка Кредитный парадокс Говорят, что... благотворители за так не работают