Наши успехи признали даже враги

Сергей Аксёнов выступил перед крымским парламентом

Под звуки гимнов России и Крыма Владимир Константинов открыл весеннюю сессию Государственного совета республики. Новый парламентский сезон спикер начал с напоминания депкорпусу о том, что для его нынешнего состава эта сессия станет последней. Осенью к работе приступит новый состав парламентариев. «Давайте ударно поработаем и создадим задел для наших коллег, которые придут по итогам предстоящих выборов. Это будет достойным финальным аккордом деятельности Государственного совета первого созыва», — предложил Константинов...

От нищей хаты к современному зданию

Работа сессии во время первого заседания действительно оказалась довольно плодотворной. Однако наибольший интерес общественности вызвал традиционный доклад главы Крыма Сергея Аксёнова об итогах работы регионального правительства. В этот раз отчёт получился особенно торжественным, поскольку включал в себя показатели не только прошлого года, а всей пятилетки пребывания Крыма в составе России. Своё выступление премьер начал с высказывания: за последние пять лет республика прошла путь от упадка и деградации к возрождению и развитию.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Вы помните, в каком плачевном состоянии находились в 2014 году практически все отрасли: от промышленности до науки и образования. По сути, нам предстояло выстроить на месте нищей и разваленной хаты экономики украинского периода новое, современное здание. Масштабы положительных изменений, которые произошли в Крыму за пять лет, таковы, что эти годы можно без всякого преувеличения назвать пятилеткой побед. Наши успехи вынуждены признать даже враги».

Теперь подробнее об упомянутых успехах. Начнём с состояния республиканской казны. По словам главы крымского правительства, собственные доходы бюджета увеличились в сравнении с украинскими временами почти в два с половиной раза. По итогам прошлого года они составили 54,8 млрд руб. Расходы за прошлый год составили 175,5 млрд — в 4,6 раза больше, чем в 2013 году. Рост доходов крымской казны позволил существенно увеличить финансирование всех отраслей. Например, расходы на развитие социальной сферы выросли больше чем в 2,5 раза, на образование — почти в три раза, на нужды культуры — в 3,5 раза, спорта — почти в четыре раза.

Между тем финансовые вливания в бюджет республики приходят не только из федеральной казны, но и за счёт частных инвестиций. Общий объём последних за прошлый год составил 270 млрд руб. Это значительно больше, чем было в 2017-м — примерно 195 млрд. В целом сейчас в Крыму реализуется 184 проекта с заявленным объёмом инвестиций более 156 млрд руб. Помимо прибыли в казну, они дадут республике около 14 тысяч рабочих мест. При этом Аксёнов отметил, что правительству уже пришлось разорвать ряд соглашений из-за невыполнения инвесторами своих обязательств.

«Есть уголовные дела»

В этом году крымское правительство планирует освоить около 92 млрд руб., выделенных в рамках федеральной целевой программы. Запланирована работа на 207 объектах, плюс расходы на семь мероприятий. За год должно быть введено в эксплуатацию 46 объектов капитального строительства. Кстати, в 2018-м республика показала неплохие темпы исполнения ФЦП по сравнению с предыдущими отчётными периодами: было освоено 93% выделенных средств. При этом глава Крыма признал, что, несмотря на существенное усиление контроля со всех сторон, сроки по некоторым объектам всё же были сорваны. Хотя в целом количество таких фактов уменьшилось в сравнении с прошлыми годами.

Сергей Аксёнов:

«Причины срыва сроков в основном прежние. Это длительное проведение конкурсных процедур, некачественная разработка проектной документации, недобросовестность подрядчиков, а также судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов. По каждому случаю проводится служебное расследование, выявляются виновные. Уволены чиновники, которые допустили срыв сроков и не справились с поставленными задачами. По всем фактам нарушений закона при реализации ФЦП направлены обращения в правоохранительные органы. Создана рабочая группа с участием сотрудников МВД, ФСБ, прокуратуры. Есть уголовные дела».

Кстати, по словам премьер-министра, за последние пять лет к дисциплинарной ответственности за коррупционные действия было привлечено более 200 крымских чиновников. 69 должностных лиц, в том числе высокопоставленных, освобождены от занимаемых должностей. 217 человек привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Возбуждено 56 уголовных дел, в том числе в отношении двух вице-премьеров. Аксёнов подчеркнул, что одной из задач власти является формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции. Только тогда борьба с мздоимством сможет увенчаться истинным успехом.

4,5 миллиарда для нового рывка

В своём докладе Сергей Аксёнов упомянул все аспекты социальной и экономической жизни полуострова, однако особенно пристальное внимание традиционно было уделено развитию рекреационной отрасли. Среди успехов премьер-министр выделил тот факт, что за последние пять лет в регионе открыто 28 новых здравниц и гостиниц, проведена модернизация 173 объектов размещения. Открыто 26 новых элементов туристической инфраструктуры разной направленности: музеи, парки развлечений и так далее. В отрасли реализуется 29 инвестиционных соглашений на общую сумму более 48 млрд руб. Они предусматривают реконструкцию объектов размещения и набережных, строительство новых гостиничных и развлекательных комплексов, кемпингов.

Сергей Аксёнов:

«В первую очередь в модернизации и реконструкции нуждаются более 30 здравниц республиканской формы собственности. Общая стоимость работ составляет около 4,5 млрд руб. Это предварительная оценка. Для решения данной задачи Совет министров рассматривает возможность предложить крупным российским предприятиям пул объектов, предназначенных к реконструкции и восстановлению. Это можно сделать, заключив соответствующие инвестиционные соглашения или создав совместное с Крымом акционерное предприятие. Соответствующие предложения прорабатываются с Министерством экономического развития РФ».

Отдельное внимание глава Крыма уделил транспортной доступности полуострова для туристов. В частности, он предложил увеличить объёмы субсидирования авиакомпаниям перелётов в республику. По мнению Аксёнова, высокая цена на авиабилеты оказывает негативное влияние на развитие туристической отрасли региона. Субсидии действуют только для льготных категорий пассажиров и позволяют студентам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями добираться в Крым по сниженной цене.