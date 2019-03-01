Кто устроил большинство, или Как депутаты Севастополя утвердили одного заместителя губернатора из двух назначенных кандидатур

Основными вопросами, вынесенными на повестку сессии Законодательного cобрания Севастополя, стали: согласование на должность заместителя губернатора Сергея Валуева и Ивана Кусова. Оба кандидата ранее были назначены главой города на должность и.о. замгубернатора. Так, Сергей Валуев с осени прошлого года отвечает за вопросы, касающиеся работы аппарата губернатора, главного управления связи и Представительства Севастополя в Москве. А Иван Кусов был назначен на должность лишь месяц назад и курирует, среди прочего, департаменты образования и здравоохранения.

Новые МФЦ, цифровое телевидение и волонтеры

Сергей Валуев (прежде работал в Министерстве промышленности и торговли РФ, где также трудился и Дмитрий Овсянников до назначения на губернаторский пост в Севастополь) в ходе заседания отчитался перед депутатами о проделанной работе во вверенных ему областях и поделился планами на будущее.

Сергей Валуев:

«Я отдаю себе отчет в том, что два из трех подразделений — это обеспечивающие подразделения, поэтому к концу 2018 года мы создали на базе департамента аппарата службы технической поддержки пользователей и разделили их на две части: административно-хозяйственную поддержку и поддержку информационных систем рабочих мест пользователей. Помимо этого, по поручению губернатора, в 2018 году началась большая работа по организации наградного делопроизводства с участием коллег из Заксобрания. На мой взгляд, 2018 год мы прошли очень успешно, и в 2019 году данная процедура будет наращивать свои обороты».

В 2018 году губернатором была поставлена задача по консолидации ресурсов «в рамках календаря событий». Тремя подразделениями: департаментом аппарата, департаментом культуры и главным управлением связи этот календарь событий был создан, и в нём пытались отобразить все знаковые события города. Сегодня он постоянно пополняется и содержит локации проводимых мероприятий, время их проведения и программу. Ссылка на него размещена на портале Правительства Севастополя.

Сергей Валуев:

«На наш взгляд, это позволит привлечь к нашим мероприятиям не только граждан, но и туристов, которые посещают наш город. В рамках повышения туристической активности мы обратились ко всем субъектам РФ, с которыми у нас есть заключенные договора о взаимном сотрудничестве, и в кратчайшие сроки они разместят на своих порталах наши ссылки на календари событий».

И.о. заместителя губернатора также отметил работу, проводившуюся в 2018 году, связанную с МФЦ.

Сергей Валуев:

«В конце года мы получили 11 многофункциональных центров, включая 100 окон по обслуживанию граждан нашего региона. В 2019 году по поручению губернатора работа будет продолжена, и в кратчайшие сроки будут введены в промышленную эксплуатацию еще два МФЦ, и мы добавим еще 20 рук. 2019 год пройдет для МФЦ под эгидой повышения квалификации сотрудников, которые оказывают услуги горожанам. Для этого мы подготовили ряд обучающих программ. Несмотря на то что мы молодой регион в рамках использования МФЦ, по рейтингу 2018 года, который проводило Министерство экономического развития РФ, мы попали в тридцатку сильнейших регионов РФ. Помимо этого, до 3 июня нас ждет большое событие — переход на цифровое телевидение. В рамках этого проекта мы провели ряд рабочих встреч с руководителями субъектов РФ, которые занимались переводом и уже прошли этот этап. По образу и подобию мы создали центр технической поддержки на базе главного управления связи, горячую линию для граждан и решили внести менее стандартные процедуры. Мы создаем волонтерское движение, которое будет разделено на две возрастные категории: студенты, аспиранты наших вузов и серебряная категория граждан — пенсионеры. На мой взгляд, это позволит подойти более мягко к вопросу о переходе на цифровое телевидение».

Валуев также отметил ещё два успешных показателя прошедшего года. Так, в конце 2018 года Министерством труда и социальной защиты РФ был проведен конкурс по определению лучших кадровых практик страны, где Севастополь стал одним из призеров. Город вошёл и в 15 сильнейших архивных делопроизводств РФ, став лучшим регионом по Южному федеральному округу.

В ходе обсуждения кандидатуры Валуева депутаты указали претенденту на некачественную работу органов МФЦ. Так, Вячеслав Аксёнов отметил, что в последний месяц жители Севастополя больше обычного жаловались на работу центров. Александр Кулагин согласился с коллегой и попросил обратить внимание на МФЦ в Каче: талонов нет, и люди не могут попасть на приём, хотя сотрудники свободны. Сергей Валуев согласился и сообщил, что всё это временное явление, связанное с внедрением программы по обеспечению севастопольцев едиными карточками. В итоге за кандидатуру Сергея Валуева проголосовало 18 депутатов из 23-х (фактически действующих), и решение о его назначении на должность заместителя губернатора было принято.

Повышение рождаемости и провал реконструкции парка

А вот Ивану Кусову повезло меньше (переехал в Севастополь в 2014 году, был замдиректора по развитию филиала МГУ, а с 2015 года возглавил севастопольское отделение вуза, затем осенью 2017 года был избран депутатом Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу № 3, но после перехода на работу в Правительство Севастополя сложил мандат). Он так же рассказал о себе и о проделанной им работе, но в итоге не убедил депутатов в своей компетенции. Хотя, рассказывая о результатах, которых намерен достичь до конца этого года, говорил о повышении рождаемости в регионе, увеличении продолжительности жизни, уменьшении смертности и т.п.

Иван Кусов:

«Число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода, имеет пороговое значение 1,557. Целевое значение, которого мы должны достичь в конце года, — 1,699. Продолжительность жизни — 72,57, но оно будет изменяться, так как уже в конце 2018 года мы перевалили цифру в 73 года. Показатель жизни севастопольцев растет, и это позитивно».

В процессе обсуждения кандидатуры мнения депутатов о кандидате разошлись. Так, депутат Вячеслав Горелов вообще не сдерживал эмоций: «Таких людей, как Кусов, допускать во власть категорически нельзя».

Вероятно, законотворцы не простили кандидату разгромленного Парка Победы, реконструкцию которого по назначению губернатора он ранее неформально курировал.

Иван Кусов:

«Ситуация с Парком Победы, не буду скрывать, с октября оставляет желать лучшего. Моя задача была информировать о ходе работ, в том числе докладывать губернатору о тех проблемах, которые там возникают. Итогом стало расторжение контракта».

После окончания заседания, комментируя ситуацию журналистам, Иван Кусов заверил их, что решение депутатов на его работе никак не отразится и он в дальнейшем... продолжит занимать пост и.о. заместителя губернатора.