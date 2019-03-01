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СоциумПроблема

На обочине жизни

Как живут люди с перебоями электричества, без регистрации и скорой помощи

Мы не могли обойти стороной несколько сюжетов, подготовленных нашими коллегами — журналистами телекомпании «ИТВ» — по обращениям жителей симферопольской Каменки и посёлка Гвардейское Симферопольского района, возмущённых условиями своей жизни, которая больше похожа на существование...

Проблемный массив

Симферопольская Каменка — один из самых проблемных районов города. Массив насчитывает почти сто садовых товариществ, и все они сталкиваются со схожими проблемами. Одна из таких — определение границ собственного участка и оформление права собственности на дом. А из-за отсутствия межевания земельных участков, жители массива не могут получить регистрацию. Это, в свою очередь, приводит к тому, что скорая помощь приезжать к ним не хочет. Вот такой замкнутый круг.

«Мы живём здесь с 2014 года, и, когда обращаешься к председателю, всё время какие-то препятствия. То говорит, что вот-вот закончится этап по документам, то это опять откладывается. Хотя он говорил, что к концу 2018 года будут уже полностью готовы документы по общему межеванию», — рассказывает Нина Ванюнина, жительница Каменки.

Другая жительница этого массива — Татьяна Еробкина — рассказывает, что летом прошлого года приобрела земельный участок с двухэтажным домом в садовом товариществе «Пневматика» в Каменке по садовой книжке. Женщина заплатила вступительный взнос около шести тысяч рублей и с тех пор находится в ожидании, когда будет готов проект межевания, чтобы была возможность оформить свой участок. Но, как и все жители, столкнувшиеся с подобной проблемой, ответа на свои вопросы от председателя садового товарищества получить не может.

Журналистам, однако, удалось пообщаться с председателем.

Николай Осадчий, председатель СПК «Пневматика»:

«На сегодняшний день работа кадастрового инженера делается. Он работает, когда закончит, тогда и будет приватизация. По-другому я этого сделать не могу. Вся эта процедура длится примерно с 2015 года. То есть были дорожные карты, которые вышли только в 2018 году, соответственно, коллектив большой. Это не 20, а 220 участков. И работы много».

Председатель уверяет, что межевание территории будет завершено уже в этом году, а все деньги, которые сдавали люди, перечислялись на банковский счёт кооператива.

С вопросом о том, как решить проблему жителей кооператива и от кого можно ждать помощи, журналисты обратились в Госсовет Крыма.

Евгения Добрыня, председатель комитета ГС РК по имущественным и земельным отношениям:

«Садовые товарищества — это такая отдельная форма, скажем так. Это юридическое лицо, которое создали сами участники этого товарищества, которые внутри себя регулируют все процессы. И в данном случае, если большинство членов садового товарищества не устраивает работа председателя, то им ничего не мешает собрать общее собрание, переизбрать председателя и взять бразды правления в свои руки. Но, как правило, это не всегда возможно организовать. В этом большая проблема крупных товариществ, которые в своём составе имеют большое количество участников. Моя рекомендация — это, безусловно, внутри себя навести порядок, организовать совместное собрание и сместить председателя, который не устраивает большинство».

Когда-то посёлок Гвардейское процветал...

Ничья ответственность

Около тысячи людей военного городка посёлка Гвардейское годами живут с перебоями электричества. Света может не быть несколько дней, а когда ждать следующего отключения или поломки, жители даже не знают. Власти и профильные службы лишь кормят людей «завтраками». «В последнее время особенно участилось отключение электроэнергии и напряжение постоянно 120-140 В, больше не бывает. Куда мы только не обращались...» — говорит Валентина Кулик, жительница гарнизона. А низкое напряжение к тому же стало причиной выхода из строя многих электроприборов.

Кроме того, что с наличием электричества здесь большие проблемы, не меньшей проблемой является и состояние электростолбов. Местные жители говорят, что эти столбы просто опасны. Один из них уже упал — благо обошлось без пострадавших — и теперь висит на проводах.

Ещё один важный момент. Для многих жителей гарнизона от наличия электроэнергии зависит и тепло в доме, потому что отопление работает от электронасоса. Отдельно стоит упомянуть местную трансформаторную подстанцию. Жители утверждают, что ремонта она не видела многие годы. В общем, проблем множество. Граждане обращались и в Крымэнерго, и к главе Симферопольского района, и на Черноморский флот (ведь именно к этому ведомству относился гарнизон), но никто так и не взял на себя ответственность.

«И получилось так, что, если у нас случилась какая-то поломка в сети, нам не к кому обратиться. Каждый сбрасывает с себя ответственность. Поэтому нам надо найти концы. К кому надо обращаться по поводу напряжения?» — спрашивают люди.

Журналисты обратились по вышеуказанным фактам в Министерство топлива и энергетики РК и в Крымэнерго. В республиканском минтопэнерго ответили, что эта ситуация не в их ведении, второе же ведомство пока молчит. Но разобраться в затянувшихся проблемах людей обещает руководство Симферопольского района.

Руслан Якубов, замглавы администрации Симферопольского района:

«Скоро будет встреча с жителями этого гарнизона прямо на их территории, в клубе или в здании Офицерского дворца с представителями минтопэнерго и Крымэнерго, и туда едет глава администрации Сергей Донец. Там можно будет получить все ответы».

Если после этой встречи представители ведомств и глава Симферопольского района так и не придут к общему знаменателю в вопросе «Что делать жителям гарнизона посёлка Гвардейское без света?», то мы о проблеме спросим уже напрямую главу Крыма Сергея Аксёнова.

Нина АРХИПОВА
Фото crimea.ria.ru, vk.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 518 от 1 марта 2019 года

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Просмотров: 140 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:45

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