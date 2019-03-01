Стартует вторая каденция

Вот и дождались завершения футбольной зимы...

Завершена своеобразная разминка перед продолжением участия в международных и всероссийских состязаниях клубов все трёх профессиональных дивизионов. В том числе и для непризнанных команд Крыма, которые вынуждены жить собственными заботами, не подчиняясь никакому вышестоящему руководству, но, тем не менее, сохраняя верность своим традициям. Например, второй год подряд зимний Кубок КФС выиграли футболисты молодёжненской «Крымтеплицы», победившие в финале по пенальти симферопольскую «ТСК-Таврию».

Турнир «чемпионов» без россиян

Итак, лучшие российские клубы, проведя немалое количество контрольных поединков, уже сегодня, 1 марта, продолжат сражение за титул чемпиона России сезона 2018/19 годов во второй каденции первенства, в которой каждому из них остаётся сыграть по 13 поединков. К продолжению первенства команды пришли в таком порядке: «Зенит» (Санкт-Петербург) — 34, «Краснодар» — 33, ЦСКА (Москва) — 30, «Спартак» (Москва) — 28, «Локомотив» (Москва) — 28, «Рубин» (Казань) — 25, «Ростов» — 24, «Ахмат» (Грозный) — 23, «Урал» (Екатеринбург) — 22, «Оренбург» — 22, «Арсенал» (Тула) — 20, «Динамо» (Москва) — 20, «Крылья Советов» (Самара) — 17, «Уфа» — 16, «Анжи» (Махачкала) — 15, «Енисей» (Красноярск) — 10 очков.

И первыми продемонстрировали свою готовность к предстоящему испытанию двое лидеров первой каденции российского первенства — санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар», которые сумели дошагать, в отличие от других наших «уефовцев» — московских «Локомотива», ЦСКА, «Спартака», «Уфы», до 1/16 финала плей-офф в розыгрыше Лиги Европы УЕФА. Увы, россияне уже начинают забывать о том, когда наши ведущие клубы прорывались в 1/8 финала плей-офф в розыгрыше Лиги чемпионов.

Вот и теперь среди её участников нет россиян и представлены только клубы семи стран. Четыре команды из Англии, по три — Германии и Испании, по две — Италии и Франции, по одной — Нидерландов и Португалии.

Эти шестнадцать клубов успели уже провести восемь стартовых матчей 1/8 финала, которые хозяевам полей принесли три победы и столько же поражений. Вот кто из «принимавшей стороны» порадовал своих верных почитателей: «Рома» (Рим) — «Порту» — 2:1, «Тоттенхэм» (Лондон) — «Боруссия» (Дортмунд) — 3:0, «Атлетико» (Мадрид) — «Ювентус» (Турин) — 2:0. А вот те, кто огорчил: «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» (Париж) — 0:2, «Аякс» (Амстердам) — «Реал» (Мадрид) — 1:2, «Шальке-04» (Гельзенкирхен) — «Манчестер Сити» — 1:2. И лишь два матча не дали преимущества ни одному из соперников: «Олимпик» (Лион) — «Барселона» — 0:0 и «Ливерпуль» — «Бавария» (Мюнхен) — 0:0. Как видите, 5 и 6 марта болельщиков будет поджидать острая борьба во всех ответных поединках, которые нам и назовут восьмёрку четвертьфиналистов.

«Европейцы» — наш удел

А вот 32 команды, прорвавшиеся в число участников 1/16 финала плей-офф в Лиге Европы, среди них клубы из восемнадцати стран: четыре из Испании, три — Италии, по два — Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Португалии, России, Турции, Чехии, Украины, по одному — Белоруссии, Греции, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Шотландии, уже сыграли по две встречи 1/16 финала плей-офф.

Разумеется, российских поклонников футбола волновала судьба двух наших клубов «Зенита» и «Краснодара». Нет сомнения, что многие поклонники любимой в народе игры с мячом стали поклонниками наших соседей с берегов Кубани, настолько смело и самоотверженно они сыграли против немецкого «Байера-04» из Леверкузена, молодой, амбициозной команды, которой специалисты, почти единогласно, заранее сулили победу над кубанцами. Но наш коллектив, сумев сдержать немцев на родном стадионе (0:0), ещё более уверенно сыграл в гостях в Леверкузене, где воспитанник местной юношеской академии 20-летний форвард Шапи-Магомед Сулейманов под занавес второго тайма забил со штрафного удара столь необходимый гол. И даже несмотря на то, что хозяева поля сумели отыграть пропущенный мяч, ничья 1:1 гарантировала краснодарцам выход в 1/8 финала. А вот питерцы в Стамбуле уступили неоднократному чемпиону Турции «Фенербахче», сейчас переживающему не лучшие дни в своей многолетней истории, — 0:1. И, конечно же, зенитовцы надеялись отыграться под крышей своего красавца-стадиона, куда их пришли поддержать свыше пятидесяти тысяч поклонников. И футболисты их не разочаровали. На три мяча, забитых Магомедом Оздоевым и новичком клуба иранским легионером Сердаром Азмуном (дважды), гости смогли ответить лишь «голом престижа» — 3:1, что позволило питерцам по сумме двух матчей тоже стать участниками 1/8 финала.

Их осталось шестнадцать

Российские клубы добились стопроцентного успеха. Их успех смогли повторить ещё футболисты трёх стран. Английские клубы, лондонские «Челси» и «Арсенал», сумели выбить из турнира, соответственно, первый — шведский «Мальмё» — 2:1, 3:0, а второй — белорусский БАТЭ — 0:1, 3:0, украинское «Динамо» из Киева — греческий «Олимпиакос» — 2:2, 1:0, а их хорватские одноклубники из Загреба — чешскую «Викторию» — 1:2, 3:0.

В свою очередь по одной команде потеряли семь стран. Испанцы, отпраздновав победы «Севильи» над итальянским «Лацио» — 1:0, 2:0, «Валенсии» над шотландским «Селтиком» — 2:0, 1:0, «Вильярреала» над португальским «Спортингом» — 1:0, 1:1, потеряли «Реал» из Бетиса, который уступил французскому «Ренну» — 3:3, 1:3. Итальянцы тоже лишились одного клуба в турнире. Мы уже писали выше о поражении римского «Лацио», а вот их соотечественники прошли дальше: «Интер» из Милана переиграл венский «Рапид» — 1:0, 4:0, а «Наполи» из Неаполя — «Цюрих» — 3:1, 2:0.

А вот как завершились другие поединки, выявившие участников 1/8 финала плей-офф среди «европейцев»: австрийский «Ред Булл» — бельгийский «Брюгге» — 1:2, 4:0, чешская «Славия» — бельгийский «Генк» — 0:0, 4:1, немецкий «Айнтрахт» — донецкий «Шахтёр» — 2:2, 4:1, португальская «Бенфика» — турецкий «Галатасарай» — 2:1, 0:0. Теперь среди шестнадцати претендентов на второй по значению клубный европейский приз остались клубы из одиннадцати стран: три команды из Испании, по две — из Англии, Италии, России, по одной — из Австрии, Германии, Португалии, Чехии, Франции, Украины, Хорватии.

А теперь познакомьтесь, как их распределил жребий на пары за право выхода в четвертьфинал: «Айнтрахт» — «Интер», «Динамо» (Загреб) — «Бенфика», «Севилья» — «Славия», «Ренн» — «Арсенал», «Зенит» — «Вильярреал», «Челси» — «Динамо» (Киев), «Наполи» — «Ред Булл», «Валенсия» — «Краснодар». Первые матчи между этими парами будут сыграны 7 марта, а ответные — пройдут 14 марта. Ну, и конечно же, в центре нашего внимания будет своеобразный матч из четырёх поединков между клубами России и Испании, что, согласитесь, не часто бывает.

Обратим внимание и на рейтинговую таблицу коэффициентов очков перед предстоящими поединками 1/8 финала, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы УЕФА: Испания — 98,855, Англия — 76,177, Италия — 73,011, Германия — 70,070, Франция — 57,065, Россия — 49,882, Португалия — 46,232, Бельгия — 39,900, Украина — 38,500, Турция — 34,400. Это свидетельствует о том, что испанцы, англичане, итальянцы, немцы, французы и россияне получают право в сезоне 2019/20 гг. заявлять не менее трёх клубов для участия в Лиге чемпионов.рки