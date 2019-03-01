Плюс «комплексы»

Острое международное соперничество и сбывшиеся прогнозы

В этой рубрике мы нередко касаемся и комплексных соревнований, таких как летние и зимние Олимпийские игры, аналогичные зимние и летние юношеские Олимпийские игры, Всемирные Универсиады, различные Всемирные и Европейские олимпийские фестивали, которые объединяют в свою программу ряд видов спорта. И сегодня именно с такого «комплекса», носящего название Европейский юношеский олимпийский фестиваль зимних видов спорта (ЕЮОФ-2019), мы и начнём...

Подвели хоккеисты

Фестиваль на этот раз состоялся в столице Боснии и Герцоговины Сараево, где после военных событий в середине 90-х годов минувшего века, уничтоживших почти всю спортивную инфраструктуру, а ведь здесь в 1984 году проходили зимние Олимпийские игры, крупные международные состязания проводятся крайне редко. И вот теперь здесь собрались мальчишки и девчонки от 14 до 18 лет, чтобы определить сильнейших по шести видам спорта. Как всегда, специалисты предполагали, что общекомандную победу будут оспаривать, прежде всего, россияне и норвежцы, с которыми постараются конкурировать швейцарцы, французы и немцы. И не ошиблись в своих прогнозах. Три сборные в итоге смогли завоевать по двенадцать наград. Но, как известно, судьбу призовых мест решает количество золотых медалей. Увы, в активе наших юных ребят на этот раз было 2 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые медали, и они пропустили вперёд норвежцев и швейцарцев.

Особенно были огорчены наши хоккеисты, которые до выступлений в Сараево не знали поражений на международной арене в своём возрасте, побеждая американцев и канадцев. А здесь они в группе проиграли чехам, а затем уступили «бронзу» сверстникам из Финляндии и с пустыми руками вернулись на родину. Зато главными героями стали фигуристы. В их активе две золотые медали, которые в одиночном катании выиграли чемпионка страны среди женщин, 15-летняя Анна Щербакова и её ровесник Илья Яблоков.

Но о высоком потенциале нашей юной смены свидетельствует тот факт, что в её активе семь вторых мест. «Серебро» лыжников: Алёны Барановой — в её активе три медали (кстати, её мама Наталья Баранова-Масалкина — олимпийская чемпионка 2006 года по лыжам) и спринтера Артёма Максимова, как и «бронза» в смешанной эстафете Барановой, Екатерины Мегедь, Егора Лончакова, Сергея Волкова — никого уже не удивляет. Ведь они тоже считаются «птенцами из гнезда Елены Вяльбе», которые уже успели себя зарекомендовать с самой лучшей стороны на международной арене. А вот два «серебра» шорт-трекиста Владимира Балбекова, медаль такого же достоинства в слаломе горнолыжника Никиты Казазаева, «бронза» биатлонистов Софьи Цырлухиной и Ильи Азеимова явились приятной сенсацией не только для их наставников, но и для самих ребят, которые не прочь уже заявить о себе на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022.

Сплошной «туман»

Он уже больше двадцати лет закрывает российским горнолыжникам дорогу не только на пьедестал чемпионатов мира, но даже в десятки лучших в одиннадцати дисциплинах в этом популярном олимпийском виде спорта. Не стал исключением и 45-й по счёту мировой чемпионат, который двенадцать дней проходил на трассах шведского Ора. Вновь уделом россиян, которые тренируются на самых престижных зарубежных трассах, стали места в третьем, а то и в четвёртом десятке. А ведь сейчас, в отличие от прежних лет, спортсмены уже не в состоянии успешно выступать во всех горнолыжных дисциплинах, как это удавалось в минувшем веке легендарному австрийскому мастеру Тони Зайлеру.

Теперь лишь американке Микаэле Шиффрин удалось стать двукратной чемпионкой мира в слаломе и в супергиганте, при этом четвёртый чемпионат подряд побеждая в слаломе. Остальные золотые награды среди дам достались: словенке Илке Штухец (скоростной спуск), словачке Петре Вльговой (гигантский слалом), швейцарке Венди Хольденер (комбинация). Увы, последняя дисциплина исключена из программы чемпионатов мира. Но Венди не очень расстроилась по этому поводу, так как второй титул чемпионки мира она завоевала в командном спуске, выигранном сборной Швейцарии.

В свою очередь мужчины распределили все пять наград высшего достоинства по разным номерам. Норвежцы Хьстель Янсруд Свиндаль и Хенрик Кристофферсен стали чемпионами мира-2019, первый в скоростном спуске, а второй — в гигантском слаломе. Итальянец Доминик Парис первенствовал в супергиганте, австриец Марсель Хиршер — в слаломе, француз Алексис Пентюро — в комбинации.

И в заключение итог общекомандного зачёта ЧМ-2019: Швейцария и Норвегия (по 2 золотые + 1 серебряная + 1 бронзовая = 4 медали), США (2 + 0 + 2 = 4), Австрия (1 + 4 + 3 = 8), Италия, Франция, Словакия (по 1 + 1 + 1 = 3).

На полях Португалии

В первый раз был разыгран чемпионат Европы по женскому мини-футболу, в финальной части которого в Португалии приняли участие 16 сборных, сумевших преодолеть отборочные этапы. Жребий распределил их на решающем этапе на четыре группы, победители которых выходили в полуфинал.

Вот как завершилась борьба в группах. Первая: Испания — 9, Италия — 6, Польша — 3, Румыния — 0 очков. Вторая: Россия — 7, Норвегия — 6, Швеция — 4, Словения — 0 очков. Третья: Украина — 7, Венгрия — 7, Белоруссия — 3, Казахстан — 9 очков. Четвёртая: Португалия — 9, Финляндия — 6, Чехия — 3, Сербия — 0 очков.

Давно культивирующие мини-футбол среди женщин Испания и Португалия оказались намного сильнее россиянок и украинок, что и продемонстрировали в полуфинальных поединках. Испанки разгромили наших девчат — 5:0, а португалки — украинок — 5:1. Но вот в финале зрители не увидели острой борьбы. Сборная Испании без особого труда расправилась с хозяйками турнира (4:0) и стала первым чемпионом Европы среди футзальных дам. А вот встреча за «бронзу» между сборными России и Украины (давно уже не играющими, по инициативе «жёлто-голубых», во всех видах спорта друг с другом) прошла в упорнейшей борьбе. В основное время поединка по два мяча в ворота соперниц у россиянок провели Дина Данилова и Виктория Лебедева, а у украинок — Снежана Воловенко и Юлия Титова — 2:2. Не изменился счёт и после добавочного времени. Судьбу бронзовых медалей европейской чеканки решила серия послематчевых пенальти, в которой верх взяли российские девчата — 3:2, с чем мы их и поздравляем!