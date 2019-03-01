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День, когда полуостров восстал

К 5-летию Крымской весны

Пять лет прошло с тех пор, как Крым снова стал российским. Теперь уже историки спорят — когда наступил тот день, с которого началась историческая Крымская весна? 23 февраля 2014 года, когда в Севастополе собрался многотысячный митинг против политического украинского беспредела, или несколькими днями ранее, когда в Симферополе начались протестные движения той же направленности, но менее массовые? Или 26 февраля, когда произошло столкновение под стенами крымского парламента? Но главное, что крымчане сделали это. Сделали все вместе. И возвращение полуострова в Россию стало реальностью, общей победой, максимальным пассионарным взрывом за многие десятилетия. Это было так.

Первым делом украинские флаги в Севастополе поменяли на российские

Так начинался исторический многотысячный митинг в Севастополе. Тогда крымчане ощутили свою силу

Во время столкновения под стенами крымского парламента в Симферополе 26.02.14. Это был один из самых драматических моментов Крымской

Не остались в стороне ни казаки, ни ветераны

Появление «Вежливых людей» укрепило веру крымчан в то, что Россия нас не оставит

23.02.14 на митинге в Севастополе выбрали народного мэра Алексея Чалого...

...а в Симферополе лидерами Крымской весны стали Владимир Константинов и Сергей Аксёнов

Чистое, мирное небо и цвета российского флага — символы новой жизни полуострова

Игорь Шилов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 518 от 1 марта 2019 года

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Просмотров: 130 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:51

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