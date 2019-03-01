«КУБ»: суд продолжается

«Крымский ТелеграфЪ» следит за скандальной ситуацией со сносом торгового центра в Симферополе

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже неоднократно рассказывал о желании и республиканских, и симферопольских руководителей разного ранга снести здание торгового центра «КУБ» на площади перед Куйбышевским рынком в Симферополе и о судебном противостоянии этому собственника данного объекта. Прежде в прессе озвучивалась лишь одна сторона конфликта — сторона крымской власти, но мы решили узнать и мнение другой стороны, стали регулярно бывать на соответствующих заседаниях Арбитражного суда РК и в результате узнали, что картина происходящего далеко не так однозначна, как она преподносится властями. И пока вопрос о сносе «КУБа» остаётся открытым, суды продолжаются.

Ещё раз об истоках конфликта

Напомним суть конфликта и за что хотят снести здание торгового центра в Симферополе. Итак. Собственник здания, крымское предприятие ООО «Плаком», с 1996 года по договору арендует земельный участок на улице Тренёва, 1 (на площади имени Куйбышева). Как рассказал «ЦКТ» представитель собственника, там сначала располагалось кафе с летней площадкой, на которое было зарегистрировано право собственности, а в 2011-12 гг. руководство крымской столицы дало разрешение на реконструкцию здания, с увеличением площади и этажности. ГАСК также дал соответствующее разрешение, и был составлен проект на реконструкцию кафе. В итоге было построено новое здание, состоящее из трёх этажей, цоколя и технического чердака. При этом, технический чердак не предполагался к эксплуатации и, как говорит представитель собственника, после завершения реконструкции, согласно действовавшим на тот момент строительным нормам, в общую площадь здания не был включен. «После реконструкции было зарегистрировано право собственности на 1325,6 кв. м, — рассказывает представитель собственника адвокат Александр Вольвач, — без учёта площади технического чердака». Но в 2014 году собственник решил эксплуатировать чердак, не достраивая ничего к уже существующему зданию, и было принято решение подать декларацию о завершении работ уже с учетом этой площади — на 1765,3 кв. м. И хотя архитектурно-строительная инспекция зарегистрировала такую декларацию в конце 2014 года, после того, как власти республики заявили, что нужно, мол, навести порядок на площади Куйбышева и разобраться, «что это вообще за здание такое», ведомство своим приказом отменило свою же регистрацию декларации. Вышеупомянутый чердак стал «камнем преткновения». И лишь одним из «камней», которые впоследствии посыпались на «КУБ». Начались суды, в которых собственник — ООО «Плаком» — пытается отстоять своё имущество. Но при этом на самом верху крымской власти было заявлено: торговый центр «КУБ» необходимо снести. И создаётся впечатление, что используя любые поводы. «Самое главное, что объект принципиально признан самовольным по постановлению Совета министров», — заявляют чиновники. А представители собственника возмущаются: «Насколько такая исключительная, крайняя мера, как снос, вообще законна? Ведь если бы, например, самовольно заняли земельный участок, самовольно, без документов построили... Но ведь это не так! Были проведены две судебные строительно-технические экспертизы, и выводы категоричны: здание построено в соответствии с проектом, с разрешительными документами, нарушений градостроительного и земельного законодательства нет и угрозы жизни и здоровью граждан строение не представляет, а количество этажей соответствует разрешениям».

Чёрный, чёрный список...

В общем, речь о том, что «КУБ» попал в некий «чёрный список» Совмина РК, поэтому и «должен быть снесён». Но, как мы уже рассказывали, «Крымскому Телеграфу» удалось узнать, что за минувших несколько месяцев в крымской судебной практике появилось несколько аналогичных дел о сносе так называемых самостроев из «чёрного списка», в которых суд встал на сторону собственников, хотя инициатива снести строения исходила, как и в случае с «КУБом», и от Совета министров РК, и от городской администрации (в данном случае ялтинской). И суд Ялты, и Верховный Суд РК сочли правильным не сносить здания, несмотря на «высшую волю». И, таким образом, из «списков Совмина», в которые власти некоторое время назад включили по каким-то причинам неугодные сооружения, некоторые объекты всё же были исключены. «Возникает вопрос: почему суды общей юрисдикции разобрались в ситуации, а арбитражные суды нарушают единообразие судебной практики?» — говорит адвокат Александр Вольвач.

Но, повторимся, суды продолжаются, и шансы на то, что в этой истории победит здравый смысл, вероятно, есть. В частности, на заседаниях Арбитражного суда РК, где побывал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ», представитель собственника просил привлечь к разбирательству городскую комиссию по сносу (демонтажу) самовольных объектов, решение которой стало одним из поводов для сноса «КУБа». Ведь у собственника «КУБа» и его представителей к решению (протоколу) комиссии есть вопросы. А именно, к подлинности этого протокола. В итоге суд пошёл навстречу и данное ходатайство было удовлетворено. Более того, протокол комиссии администрации на снос отдельно обжалован в суде и без разрешения этого спора нельзя принимать решение. Было удовлетворено и ещё несколько ходатайств. В частности, о привлечении к судебному процессу новых действующих лиц, в числе которых — арендаторы, пострадавшие от действий властей. Очередной суд назначен на 11 марта, и «Крымский ТелеграфЪ» намерен наблюдать за развитием событий.