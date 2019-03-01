Прощай, легенда?

«Массандру» готовят к приватизации

Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма «Массандра» сменило пользователя: решением правительства РФ оно было передано из федерального ведения в собственность республики. Такая мера, по всей видимости, является первым шагом на пути к дальнейшей приватизации легендарного завода.

Винная жемчужина

Завод «Массандра» был основан более ста лет назад и сегодня является одним из крупнейших в стране по выращиванию винограда и производству высококачественных марочных виноградных вин. В объединение входят девять предприятий первичного и вторичного виноделия и три самостоятельных завода.

Ещё при жизни своего основателя — князя Льва Голицына — «Массандра» стала образцовым виноградно-винодельческим хозяйством. А при Советском Союзе перед крымским руководством была поставлена задача: сохранить и преумножить винодельческое наследие царской России. Десятилетие за десятилетием предприятие развивалось, наращивая объёмы производства и расширяя ассортимент напитков, однако в середине 90-х и для него настали тяжёлые времена. Резко упал сбыт вин, существенно сократилась площадь земель, в том числе отведённых под виноградные насаждения. После воссоединения Крыма с Россией производство было национализировано и передано в ведение Управления делами президента РФ.

«Я напомню неполный список того, что сделано «Массандрой» за пять лет под руководством Управления делами президента РФ, — написала на своей странице в социальной сети Facebook генеральный директор ФГУП «ПАО „Массандра“ Янина Павленко. — Сохранены все объекты недвижимости, остановлена распродажа за бесценок коллекционных вин, которая практиковалась при Украине, сохранены традиции выпуска классических массандровских вин, налажено производство новых сухих натуральных. „Массандра“ первой в Российской Федерации выпустила вина с защищённым географическим указанием. Объёмы производства выросли с 10 до 15 миллионов бутылок, причём продукцию завод выпускает исключительно из собственного винограда. Начавшаяся модернизация охватила цех розлива, где впервые за долгие годы был проведён капитальный ремонт, один из подвалов головного завода, где установлено новое оборудование на 125 тысяч декалитров вина, а также филиал „Гурзуф“, где после переоснащения запущено производство вина премиум-класса. Пополнен парк сельскохозяйственной и автомобильной техники».

Однако на этой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Производственно-аграрного объединения «Массандра» со всем его имуществом из федерального управления в государственную собственность Республики Крым. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По словам министра имущественных и земельных отношений РК Анны Анюхиной, соответствующие изменения в устав предприятия будут внесены в кратчайшие сроки: в течение одного-полутора месяцев.

Один из главных активов

Решение федерального правительства о смене собственника изначально рассматривалось аналитиками как первый шаг на пути к дальнейшей приватизации «Массандры». Во-первых, несмотря на достижения последних лет, наблюдается существенное снижение прибыли. Об этом можно судить, проанализировав отчётность предприятия за последние несколько лет. Таким образом, существовать только на собственные средства завод, скорей всего, не сможет, а у республиканской казны вряд ли хватит ресурса для поддержания столь громоздкого производства в надлежащем состоянии. Во-вторых, за последние несколько лет статус республиканской собственности для многих крупных объектов стал транзитным пунктом на пути в частные руки. Наиболее яркие примеры: завод шампанских вин «Новый Свет», санаторий «Ливадия», предприятие «Крымтелеком». По мнению председателя Государственного совета РК Владимира Константинова, «Массандру» ждёт та же участь.

«Будет рассматриваться вопрос приватизации, и никакого государственного управления не предусматривается, — заявил спикер крымского парламента. — Нужно иметь в виду, что конкуренция в винодельческой сфере высока, потребность в инвестициях очень большая. За все украинские годы нахождения предприятия в государственной собственности никаких инвестиций не было, предприятие требует модернизации. Поэтому абсолютно убеждён, что решением профильного комитета парламента Крыма будет принято решение о включении предприятия в план приватизации. Это будет согласовано с профильным министерством, с желающими, кто в нынешних условиях согласится инвестировать в крымское предприятие. „Массандра“ — один из самых серьёзных активов в республике, его оценку должны провести специалисты. Всё будет произведено на высоком профессиональном уровне».

Вероятные перспективы

По мнению депутата Государственной Думы от Крыма Константина Бахарева, перспективы приватизации «Массандры» бояться не нужно. Появление частного собственника должно стать толчком к развитию предприятия.

«В качестве приоритетных целей мы должны поставить вопрос развития, — подчеркнул депутат Госдумы. — Если частный инвестор в состоянии его обеспечить, значит не нужно бояться приватизации. Но, безусловно, необходим определённый контроль со стороны государства в части выполнения инвестором своих обязательств. Потому что „Массандра“ — это не просто одно из винодельческих предприятий, это бренд Крыма со своей историей. Мы не можем потерять ни торговую марку, ни её нынешний высокий статус. Частный инвестор, особенно если он уже имеет опыт работы на винодельческом рынке, знает его специфику. Задача государства — не цепляться за свои предприятия до последнего, сохраняя контроль над ними, а передавать эффективному собственнику, который сможет вложить необходимый объём инвестиций».

Однако с учётом местного опыта, дальнейшая судьба «Массандры» может быть далеко не столь радужной. Судите сами. Основной актив предприятия — несколько тысяч гектаров виноградников, расположенных на живописных склонах Крымских гор между Судаком и Форосом. С практической точки зрения, в качестве площадей под застройку эти участки представляют куда большую ценность, чем сельхозугодья. И если прежде федеральная собственность являлась своего рода охранной грамотой для этой земли, то теперь сохранность массандровских виноградников может оказаться под угрозой. Денежный интерес будет толкать любого собственника, даже с самой высокой социальной ответственностью, к обмену гектаров на деньги.