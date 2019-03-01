«Подарок» из-за Перекопа

Грозит ли полуострову эпидемия кори?

На этой неделе крымские медики подтвердили — заболевших корью на полуострове становится всё больше. Пока об эпидемии этой опасной болезни речи нет, но учитывая географическую близость Крыма к Украине, где корь уже просто свирепствует, а меры по борьбе с болезнью сами украинцы называют имитацией, нужно быть начеку. К тому же, на полуострове продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Привозят болезнь на себе

Как сообщила на этой неделе пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, с начала 2019 года на территории полуострова зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. И значительная часть лабораторно подтвержденных случаев кори в Крыму и Севастополе завезена с территории Украины. При этом, специалисты отмечают, что в 86% случаев корью заболели невакцинированные от этой болезни люди. «Корь — высококонтагиозное заболевание. Неболевшие корью и непривитые против данной нозологии при заражении заболевают практически в 100% случаев», — подчеркнули в ведомстве.

Однако, немного позже в распоряжении журналистов оказалась и другая информация. Согласно которой, только в Симферополе зарегистрировано уже 28 случаев кори. Об этом, в частности, сообщил начальник территориального отдела по Симферополю и Симферопольскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Олег Гончаренко на оперативно-хозяйственном совещании в администрации города. «С 18 по 24 февраля зарегистрировано 12 случаев кори, в том числе семь детей. На 25 февраля зарегистрировано уже 28 случаев кори, в том числе 13 детей, из них одна отмена, 13 — подтвержденных, 14 в работе», — заявил он.

Но вакцинация симферопольцев ведется активная. Хоть и не без недопонимания. «Общее взаимопонимание нашлось в школах, и школы достаточно быстро прививаются, не находим пока понимания в детских садах», — рассказал в администрации крымской столицы Олег Гончаренко.

Упоминание в этой связи соседнего государства не случайно. Дело в том, что уже и Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу — Украина за последние годы превратилась в эпицентр заболеваемости корью в Европе. Начиная с 2017 года СМИ стали сообщать о вспышках кори в населенных пунктах по всей Украине. В прошлом году показатели заболевших там превысили цифры 2017 года в десятки раз, а гендиректор Государственного учреждения Центр общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпиту сообщил, что в стране не осталось ни одного региона, где бы не фиксировали корь. Также обнародованы данные, гласящие: в 2018 году на Украине заболели корью более 55 тыс. человек. В 2019 году число заболевших уже превысило 21 тыс. человек. От осложнений кори с начала этого года уже умерло восемь человек. Украине требуются срочные поставки вакцины от кори, как заявляют иммунологи, но министерство здравоохранения Украины и организованный при нём штаб по реагированию на ситуацию распространения кори на Украине «имитируют борьбу с болезнью».

Опасение в распространении опасной болезни в соседние с Украиной страны подтверждают и в Польше. В частности, с начала 2019 года в Польше зафиксировано больше случаев кори, чем за весь 2018 год, заявил пресс-секретарь главного санитарного инспектора Ян Бондар 25 февраля по Польскому радио. «Сейчас зарегистрировано 380 случаев, и они все еще проверяются, однако, уже известно, что количество всего прошлого года было превышено», — сказано в сообщении. По словам чиновника, эпидемиологи подчёркивают, что болезнь, как правило, завозится приезжими с Украины. Украинцы привозят болезнь «на себе».

Скорее всего, такой же вариант распространения кори происходит и в Крыму.

ОРВИ атакует по-прежнему

Но, так сказать, не корью единой. Увы, на этой неделе Роспотребнадзор сообщил и о продолжающемся росте уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на полуострове. Согласно данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, на прошлой неделе учебный процесс из-за карантина по ОРВИ останавливался в более чем 20 учебных учреждениях.

«На восьмой неделе 2019 года в Республике Крым и Севастополе продолжается рост заболеваемости ОРВИ. В Республике Крым (период с 18 февраля 2019 года по 25 февраля 2019 года) заболело респираторными инфекциями 10 811 человек, показатель на 10 тысяч населения 56,4. Относительно к эпидемическому порогу заболеваемость выше на 42,7%, — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Крыма. — За прошедшую неделю в Республике Крым частично учебный процесс приостанавливался в 11 школах, в которых на карантин были закрыты 18 классов, в 11 дошкольных учреждениях закрывались 25 групп», — говорится в сообщении ведомства.

А в Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 2228 человек, что на 21,3% ниже относительно эпидемического порога. В то же время в Севастополе на прошлой неделе в 23 школах было закрыто 54 класса, в семи дошкольных учреждениях 14 групп.

При этом, рост заболеваемости, как сообщают медики, отмечен во всех возрастных группах населения. И «с целью недопущения осложнения эпидемической ситуации по заболеваемости респираторной патологией среди организованных детей, по рекомендациям территориальных органов Роспотребнадзора продолжают применяться ограничительные меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных классах школ и групп в дошкольных учреждениях».